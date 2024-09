Služebnice svatého Dítěte Ježíše: sloužit Bohu skrze vzdělání

Charismatem sester z Kongregace služebnic svatého Dítěte Ježíše je vzdělávání dětí. Z tohoto důvodu vedou v Africe několik škol a také přinášejí solidaritu církve do měst a vesnic, ve kterých působí.

Sestra Emmanuella Dakurah, HHCJ

Služebnice svatého Dítěte Ježíše jsou mezinárodní kongregací založenou služebnicí Boží Marií Charles Magdalen Walkerovou z irských Milosrdných sester. Na pozvání apoštolského vikáře jižní Nigérie a západní Afriky, biskupa Josepha Shanahana CSSp, přišla tato řeholnice do Nigérie v roce 1923 s úmyslem nabídnout svou službu v oblasti evangelizace a podpory žen prostřednictvím vzdělávání.

Matka Mary Charles svým životem dosvědčuje to, co hlásá, totiž být vším pro všechny lidi a zapojit se do jakékoli služby, která může pomoci zvýšit životní úroveň lidí, jimž slouží. Desítky let neúnavně pracuje jako vychovatelka, v oblasti zdravotní péče, jako katechetka a sociální pracovnice.

Rok 2024: Kandidáti na zkoušku na škole Ancilla, Wa, Severozápadní region, Ghana

Domorodá náboženská kongregace



Přání Matky Marie Charles založit domorodou řeholní kongregaci se splnilo, když v roce 1931 čtyři mladé žákyně klášterní školy svatého Josefa v nigerijském Kalabaru požádaly, aby se staly řeholnicemi. Pro novou kongregaci, kanonicky ustanovenou v dubnu 1937, zvolily název „Služebnice svatého Dítěte Ježíše“; v roce 1971 se stala kongregací papežského práva.

V následujících desetiletích se Kongregace služebnic nadále rozvíjela v mezinárodním a mezietnickém charakteru: mnoho řeholnic totiž přišlo z celé Nigérie, z Kamerunu, Toga, Ghany, Sierry Leone, poté z Anglie a Keni. V současné době má kongregace pobočky v Nigérii, Ghaně, Kamerunu, Togu, Sierra Leone, Keni, Tanzanii, Itálii, Německu, Londýně, Spojených státech amerických, Kanadě a Grenadě.

Slavnostní předávání vysvědčení žákům školy Ancilla, Haatso-Accra, region Greater Accra, Ghana

Vzdělávání je posláním



Služebnice svatého Dítěte Ježíše se věnují proměně životů prostřednictvím prorockého svědectví zasvěceného života, komunitního života, participativního vedení a apoštolské služby se zvláštní volbou pro chudé, ženy a děti.

Výchova dětí je jedním z nejživějších apoštolátů těchto sester: služebnice jsou totiž obecně známé jako dobré učitelky a správkyně škol. „V těchto malých dětech vidíme Ježíše a je radost vidět je růst v poznání a lásce k Bohu,“ říká jedna ze sester. Cílem je formovat celého člověka, tedy morálku, kázeň, ctnosti a studium: tento přístup pomáhá studentům stát se zodpovědnými občany.

Sestra Emmanuella s legionářkami ze střední školy Nejsvětějšího srdce v Nsoatre v Ghaně

Sestry jsou učitelkami, katechetkami a apoštolkami

V některých školách, které vedou, sestry uplatňují metodu Montessori ve stopách své zakladatelky, která tento přístup používala v dívčí škole svatého Josefa v nigerijském Kalabaru. Matka Mary Charles bez pochybností uvedla, že ve srovnání s „normální“ mateřskou školou pomáhá metoda Montessori rozvíjet různé vlastnosti dětí,.

„Rodilé dítě má schopnost vyniknout v jakékoli ctnosti: vše, co je potřeba, je čas, trpělivost a příležitost,“ napsala Matka Marie. Své sestry vždy nabádala, aby měly na paměti tuto větu: „Každý učitel je katecheta a apoštol“. Při předávání jejího odkazu pokračují služebnice ve výchově dětí tím, že se zapojují do Kristovy služby vyučování, péče a katecheze v mnoha svých školách.

Sr. Emmanuella Dakurah s některými žačkami, které právě přijaly svátost biřmování. Nsoatre-Sunyani, Ghana

Školy Ancilly v Ghaně



V Ghaně jsou služebnice Svatého Dítěte Ježíše známé různými školami, které provozují pod názvem „školy Ancilla“ (školy Služebnice): „Jsme odhodlány formovat naše mladé lidi duševně, tělesně i duchovně: zkrátka celostní formace,“ říkají sestry.

Mnoho škol nabízí vzdělání na různých úrovních, od mateřské školy až po univerzitu. Ve všech aspektech výuky se sestry snaží připravit studenty na výzvy života, nikoliv jen usilovat o získání diplomu. Jejich služba zahrnuje také speciální školy pro děti s postižením, což je služba, která dává velkou naději jejich rodičům. „Děti nejen vzděláváme, ale sháníme od organizací i jednotlivců finanční prostředky na nákup potřebných věcí, jako jsou berle, invalidní vozíky, uniformy, a na zaplacení školného,“ pokračují sestry.

V některých ghanských vesnicích nemá mnoho dětí přístup ke kvalitnímu vzdělání, a proto sestry zakládají v těchto oblastech komunity, kde mohou rozšířit svou službu těmto mladým lidem, aby byli vyškoleni a mohli čelit své budoucnosti srdcem, myslí i rukama. V každém aspektu své služby v oblasti vzdělávání se sestry snaží mít na paměti cíl spočívající v poskytování vzdělání na vysoké úrovni a v následování své zakladatelky. „V mladých lidech vidíme budoucnost církve a světa vůbec“.