Rekonstrukce pařížské katedrály Notre-Dame

Jean Charles Putzolu - zvláštní zpravodaj Vatican News v Paříži



Byl to pravděpodobně zkrat, který 15. dubna 2019 způsobil gigantický požár v Notre-Dame de Paris. Hasiči s plameny bojovali 15 hodin.



Když se plameny podařilo uhasit, škody byly značné. Zřícení věže prorazilo klenbu. Rám byl částečně ohořelý a olověné krytiny se roztavily. Stabilita katedrály byla ohrožena.



Následujícího dne se svět zmobilizoval. Během několika dní se podařilo shromáždit dary ve výši 846 milionů eur. 340 000 dárců ze 150 zemí vyslalo jasný vzkaz: Notre-Dame de Paris musí být obnovena.



Od tohoto okamžiku začalo lidské a technologické dobrodružství. Francouzský stát, který je vlastníkem budovy, se zavázal, že katedrálu do pěti let obnoví.



Cíl byl splněn. Notre-Dame bude od 7. prosince 2024 opět vítat věřící.



„Mraveniště“



K uskutečnění této reportáže, natáčení a procházce uvnitř rozestavěné katedrály bylo třeba požádat státní podnik „Přestavba Notre-Dame“ o zvláštní povolení.



Tento subjekt byl vytvořen speciálně pro rekonstrukci a bezpečnostní a zdravotní předpisy, stejně jako respekt k práci dělníků v tomto „mraveništi“, kde byl každý krok pečlivě naplánován a zorganizován tak, aby byl splněn cíl znovuotevření v prosinci 2024.



Výjimečný průvodce



Naším průvodcem nebyl nikdo jiný než arcibiskup Laurent Ulrich. Pařížský arcibiskup, oblečený v pracovních montérkách a stejně jako náš tým s helmou na hlavě, se zúčastnili společné návštěvy.



Nechtěli jsme se soustředit pouze na technické aspekty rekonstrukce, které bezpochyby představovaly každodenní výzvu, ale spíše jsme chtěli vyzdvihnout lidské dobrodružství, obětavost a také duchovní aspekty rekonstrukce.



"Je to dobrodružství nesmírné spolupráce, nesmírné kooperace," řekl arcibiskup Ulrich, který je ohromen "nesmírným širokým úsměvem na tvářích všech lidí, kteří na projektu pracují".



Zdůraznil, že byly vybrány výjimečné firmy a že pracovníci mají cenné odborné znalosti.



Lešení uvnitř katedrály Notre-Dame

Splněná výzva



Na vrcholu lešení obklopujícího budovu ukazuje „šéf“ projektu na dělníky na střeše a hovoří o výzvě, kterou před něj postavila francouzská hlava státu, která se zavázala k pětileté lhůtě pro rekonstrukci Notre-Dame.



„Je to výzva organizace, realizace všeho, všech a každého řemesla. A pak je to výzva lidská. Je to neuvěřitelné lidské dobrodružství, které se odehrálo. Kolektivní dobrodružství, týmové, dovednostní,“ řekl Philippe Jost.



Očekávání a netrpělivost Pařížanů



Arcibiskup Laurent Ulrich byl papežem Františkem jmenován pařížským arcibiskupem v roce 2022. V té době se projekt nacházel ve třetím roce své existence.



Kromě několika mší sloužených nebo koncelebrovaných v Notre-Dame před jeho jmenováním dosud oficiálně nepřevzal prostory a většina obřadů se od požáru konala v kostele Saint Sulpice.



V hloubi duše je tedy pařížský biskup naplněn moudrou netrpělivostí, kterou sdílí se svými farníky.



„Nejprve jsem [lidi] vyzval, aby čekali, aby doufali v to, co přijde, aby celý Boží lid postavili do očekávání něčeho velkolepého.“



V tomto ohledu bude katedrála 7. prosince zcela jiná než katedrála 14. dubna 2019, tedy den před požárem.



„Často jsem lidem, kteří mi říkali: 'Vraťte nám katedrálu, jak jsme ji znali,' říkal, že toho nebudu schopen. Nemohl jsem, protože získala barvy, které dosud neměla,“ poznamenal.



Kontrast mezi vzpomínkou mnohých na katedrálu potemnělou časem, kouřem svíček, nesčetnými návštěvami za osm století její existence a jasnými, zářivými barvami očištěného kamene, maleb a fresek bude skutečně silný.



„Nespokojte se s pohledem na nádherné kameny,“ řekl arcibiskup svým věřícím. „Nezapomínejte, že je to dar od Boha a dar pro Boha. Nezapomínejte, že lidé pokorně dělali to, co po nich Bůh žádal, aby ukázali katolickou víru. A tak my nejsme pyšní na to, co zde bylo vykonáno. Jsme prostě vděční.“



Kříž v katedrále stále pod ochranným obalem

Úcta k řemeslné zručnosti firem



Všechny ty šikovné a zkušené ruce si zaslouží úctu a obdiv.



Více než dvěma tisícům pracovníků, kteří se na tomto projektu podíleli, věnuje arcibiskup Ulrich při znovuotevření zvláštní chvíli.



„Pochopili jsme, že pro ně tento projekt nebyl obyčejný. [...] To, co dělají, je vždy poněkud mimořádné,“ řekl. „Pracovat s takovou precizností, s tolika různými technikami, aby se obnovil duch místa. Takže si myslím, že je to opravdu něco úžasného, vidět je pracovat."



Philippe Jost, prezident veřejné instituce „Obnovit Notre-Dame“

Skutek víry



Tato rekonstrukce je "skutečným skutkem díkůvzdání", řekl arcibiskup.



„Byl to akt víry,“ pokračoval. „Bylo zapotřebí hodně víry, abychom řekli, že to bude hotové za pět let. Bylo zapotřebí hodně víry, abychom den poté, co jsme viděli zřícení věže, řekli, že se tato věž vrátí. Chtělo to hodně víry, abychom si mysleli, že se sem za tak krátkou dobu můžeme vrátit, abychom jednak oslavovali Kristovo tajemství, jednak abychom každý den vítali tisíce poutníků nebo návštěvníků jako dříve, a dokonce ještě více než dříve, protože očekáváme, že se jejich počet bude zvyšovat.“



„Zůstane v našich srdcích“



Že je projekt nezapomenutelný pro všechny, kdo na něm pracovali, je podle Philippa Josta zřejmé.



„Pro mě i pro všechny řemeslníky a pracovníky, kteří na projektu pracovali, je to něco jedinečného, co nás poznamená na celý život. A na tuto katedrálu se budeme dívat s myšlenkou na všechny ty chvíle na staveništi, na ty nádherné okamžiky... které jsme prožili a které zůstanou skutečně přítomné v naší paměti a v našich srdcích," řekl.



Také pro arcibiskupa Laurenta Ulricha je vzrušení ohromující.



„Dny znovuotevření budou dny velké radosti, ale také velké prostoty a velké niternosti,“ řekl. „Tato radost by neměla být radostí pohanského slavení, přílišné slavnostnosti. Měla by to být prostá radost celého města, které zde znovu nachází své srdce a ví, že Notre-Dame je místem, kam může každý přijít, aby našel sám sebe. Každý může přijít, aby se usebral, každý může přijít, aby našel sílu pro svůj život."