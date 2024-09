Návštěva papeže na Papui-Nové Guineji může změnit místní patriarchální kulturu

V době, kdy papež František zahajuje druhou etapu své 45. apoštolské cesty do Asie a Oceánie, popisuje mediální koordinátor návštěvy za Katolickou biskupskou konferenci Papuy-Nové Guineje a Šalamounových ostrovů, jak by papež mohl zemi pomoci překonat patriarchální mentalitu, která v papuánské společnosti stále přetrvává.

Lisa Zengarini a Claudia Torres - Port Moresby



Po ukončení intenzivní návštěvy Indonésie se papež František v pátek vydává na Papuu-Novou Guineu, druhou zastávku své 45. apoštolské cesty do Asie a Oceánie. V ostrovní zemi Oceánie zůstane až do pondělí 9. září, kdy odletí do Východního Timoru.



Sestra Daisy Anne Lisania Augustine je sekretářkou Komise pro sociální komunikaci Katolické biskupské konference Papuy-Nové Guineje a Šalamounových ostrovů (CBCPNGSI) a zároveň mediální koordinátorkou papežovy návštěvy.



O přípravách a svých očekáváních od návštěvy hovořila s Claudií Torres z Vatican News.



Papež přináší svou pastorační blízkost na periferie



Řeholní sestra se podělila o své nadšení a svěřila se, že na ni zapůsobilo, že si papež František vybral Papuu-Novou Guineu jako jednu ze svých čtyř destinací v Asii a Oceánii.



Podle ní to opět ukazuje jeho blízkost k „periferiím“ světa, o kterých tak často mluví.



„Pro mě je to velmi významné,“ řekla, ‚protože tím říká: ‘Jdu tam, kde jsou moji lidé. Chci tam být s nimi. Přichází sem, protože mě má rád jako katoličku."



Podle s. Daisy by Svatý otec, který opakovaně zdůrazňoval potřebu plnějšího uznání charismat a povolání žen v církvi, mohl v tomto ohledu zanechat pozitivní stopu i ve stále značně patriarchální papuánské společnosti.



Papež oceňuje působení žen v církvi



Připomněla, jak ji zasáhla slova a přátelský postoj papeže Františka vůči ní během návštěvy ad limina biskupů Papuy-Nové Guineje a Šalamounových ostrovů v květnu loňského roku.



Když si všiml, že biskupové s sebou přivedli řeholnici, pozval ji papež k účasti na audienci, která je obvykle vyhrazena pouze biskupům. „Nikdy předtím se to nestalo,“ řekla sestra Daisy.



Během této audience ve Vatikánu podle ní Svatý otec ocenil její přítomnost a poznamenal, že její role je pro papuánskou církev důležitá.



„Komunikace pomáhá lidem pochopit, k čemu jsou tu biskupové jako pastýři církve,“ řekla s. Daisy.



Naděje na pozitivní dopad návštěvy na papuánskou společnost



Tato příležitost, řekla sestra Daisy, „mi dala naději, že papež František oceňuje práci, kterou ženy v církvi vykonávají. Ukazuje naprosté učednictví, naprosté vedení služebníka, který přijímá všechny, i když jste žena.“



Z tohoto důvodu se domnívá, že papežova návštěva by mohla mít pozitivní vliv i na způsob, jakým je na ženy pohlíženo v papuánské společnosti, kde se stále netěší rovnoprávnosti s muži.



"Cítím," řekla, "že tato návštěva nám přinese naději, zejména těm ženám, které jsou v naší společnosti stále utlačovány, že hlasy těch, jejichž práva nejsou respektována, budou vyslyšeny, protože přichází kvůli každé z nás."