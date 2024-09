Jeremias Schröder, nový opat primas benediktinů

Devětapadesátiletý Němec, který je mnichem již 40 let, byl zvolen benediktinskými opaty z celého světa, kteří se sešli v Římě na Aventinském pahorku.

V sobotu 14. září byl zvolen nový opat-primas Benediktinské konfederace: je jím Němec Jeremias Schröder, v prosinci mu bude 60 let, dosud opat-předseda Kongregace Sankt Ottilien v Bavorsku. Volba se konala u příležitosti kongresu opatů, který se koná v Badia Primaziale di Sant'Anselmo na Aventinském pahorku v Římě. Zúčastnilo se ho více než 200 benediktinských opatů z celého světa.



Otec Schröder, který je benediktinským mnichem již 40 let, vystřídá Američana Gregoryho Polana: studoval filozofii, teologii, historii a archivnictví na papežském Athenaeum Sant'Anselmo a na St Benet's Hall v Oxfordu a byl vizitátorem asi šedesáti klášterů, i nebenediktinských.



V komentáři pro vatikánská média, který bezprostředně po volbě převzal Roberto Cetera, nový opat primas uvedl:



"Svět je nyní v plamenech. Máme zde svědectví opatů, kteří pocházejí ze zemí, kde se válčí, z Ukrajiny, ze Svaté země.Příští týden se během tohoto kongresu my opati pokusíme společně zamyslet nad tím, jak můžeme uskutečnit heslo našeho řádu, kterým je 'Pax', pokoj. Budeme přemýšlet o tom, jak můžeme skutečně přispět k míru prostřednictvím práce našich komunit, prostřednictvím svědectví, prostřednictvím budování mostů mezi kulturami. Východ a Západ se oddělují. Benediktini mají odvěké poslání být ve vztahu s východními církvemi. Je něco, v čem můžeme skutečně přispět, a budeme na tom pracovat“.



Papež František při setkání s mnichy benediktinské konfederace 19. dubna 2018 vyjádřil „úctu a vděčnost za významný přínos, který benediktini již téměř tisíc pět set let vnášejí do života církve ve všech částech světa“, žijící podle hesla: Ora et labora et lege. Modlitba, práce, studium:



"V této době, kdy jsou lidé tak zaneprázdněni, že nemají dostatek času naslouchat Božímu hlasu, se vaše kláštery a konventy podobají oázám, kde muži a ženy všech věkových kategorií, původu, kultur a náboženství mohou objevit krásu ticha a znovuobjevit sami sebe v souladu se stvořením a umožnit Bohu, aby obnovil správný řád v jejich životech.Benediktinské charisma hostitelství je velmi cenné pro novou evangelizaci, protože umožňuje přijmout Krista v každém příchozím člověku a pomáhá těm, kdo hledají Boha, přijmout duchovní dary, které má připravené pro každého z nás.



Benediktinskou konfederaci tvoří benediktinské kongregace a kláštery katolické církve. Byla založena v roce 1893 papežem Lvem XIII. breve „Summum Semper“. Dnes je na světě asi 7500 benediktinských mnichů a asi 13 000 benediktinek.