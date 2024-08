Vatikán vyloučil zakladatele Luise Figariho z hnutí Sodalicio

Od hnutí, které založil v Peru v 70. letech, se vzdálil kvůli obvinění z psychického a sexuálního zneužívání, včetně nezletilých, a kvůli finančním nesrovnalostem, přičemž návrat do vlasti byl vetován. Nyní přichází opatření Dikasteria pro zasvěcený život, které zveřejnila peruánská biskupská konference.

Salvatore Cernuzio - Vatikán



Vyloučen z hnutí, které sám vytvořil. Případ Luise Fernanda Figariho, zakladatele peruánské společnosti zasvěceného života Sodalitium Christianae Vitae (SVC), známější pod názvem Sodalicio, který byl již v minulosti postaven před komisi kvůli případům zneužívání a špatného finančního hospodaření ze strany jeho vedení, skončil opatřením Svatého stolce. Zejména Figari je obviněn z fyzického, psychického a sexuálního násilí, a to i na nezletilých.



Byla to Konference peruánských biskupů, která zveřejnila dekret vydaný Dikasteriem pro zasvěcený život a společnosti apoštolského života, který v souladu s kánonem 746 Kodexu kanonického práva stanovil Figariho vyloučení z organizace zrozené v 70. letech 20. století a velmi rozšířené v Latinské Americe prostřednictvím komunit, tzv. sodalitů, tvořených laiky a zasvěcenými kněžími, kteří žijí společně s trvalými sliby celibátu a poslušnosti. Sodalicio bylo po léta jedním z nejaktivnějších evangelizačních společenství v Jižní Americe.



Obvinění



První obvinění ze zneužívání se objevila počátkem roku 2000 na základě stížností bývalých členů a vyšetřování médií; případ pak propukl v roce 2015 vydáním knihy shromažďující svědectví obětí. V knize se hovoří o fyzickém, psychickém a sexuálním zneužívání ze strany vedoucích hnutí i samotného zakladatele Figariho.



Veto návratu do Peru



V roce 2018 požádala peruánská prokuratura o předběžné zadržení několika členů a bývalých členů organizace, včetně Figariho. A samo Sodalicio zřídilo vyšetřovací skupinu, která prostřednictvím zprávy identifikovala pachatele těchto zločinů - tehdy odstraněných z hnutí - spáchaných v letech 1975 až 2002 na přibližně 36 osobách, včetně 19 nezletilých. Téhož roku bylo Figarimu opatřením Vatikánu znemožněno vrátit se do své země „s výjimkou velmi vážných důvodů a vždy s písemným svolením“ zmocněnce jmenovaného po krizi, kolumbijského biskupa Noela Antonia Londoña Buitraga, preláta z Jericó (Antioquía), který stál po boku amerického kardinála Josepha Williama Tobina, od roku 2016 „papežského delegáta“ pro vedení vlády této církevní reality a poté zůstal jako „referent“ zejména pro ekonomické otázky.



Veto návratu do Peru bylo motivováno obavami, že by Figari mohl „způsobit další újmu lidem“, „skrýt a zničit důkazy proti němu“ nebo „bránit výkonu spravedlnosti“, a to jak církevní, tak občanské. To bylo vysvětleno v dopise podepsaném kardinálem Joao Braz de Avizem, prefektem úřadu pro zasvěcený život, který byl zveřejněn v červnu 2018 v reakci na tvrzení místních médií, že Vatikán bude Figariho nějakým způsobem "chránit".



Papežovi vyslanci



V červenci 2023 vyslal papež František do andské země dva zvláštní vyšetřovatele, aby „vyšetřili, vyslechli a podali zprávu“ o případu Sodalitium Christianae Vitae. Jednalo se o dva odborníky, kteří o několik let dříve vykonávali stejnou práci v Chile hluboce otřeseném minulými i současnými skandály se zneužíváním, a sice o maltského arcibiskupa Charlese Sciclunu a španělského kněze Jordiho Bertomeua, oba členy Dikasteria pro nauku víry.