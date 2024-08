Válka v Súdánu se šíří, k exodu jsou nuceni i misionáři

V současné době již neexistuje jediný kout naší země, který by nebyl konfliktem zasažen, říká zástupce generálního sekretáře súdánské biskupské konference (AFP or licensors)

Objevují se náznaky obnovení dialogu mezi súdánskými ozbrojenými silami (SAF) a jednotkami rychlé podpory (RSF), ale situace zůstává "děsivá" zejména pro vysídlené osoby. Zástupce generálního sekretáře biskupské konference, otec Biong Kwol Deng, řekl tiskové agentuře Fides: "Stejně jako mnoho členů církve jsme museli opustit svá místa, protože to bylo příliš nebezpečné. V současné době již neexistuje jediný kout naší země, který by nebyl konfliktem zasažen".

Vatican News

Zdálo se, že zpráva o ochotě súdánské vlády zúčastnit se ženevských jednání sponzorovaných Spojenými státy otevřela příležitost k obnovení dialogu mezi súdánskými ozbrojenými silami (SAF) a jednotkami rychlé podpory (Rsf). Poté, dne 31. července, různé agentury - vysvětluje tisková agentura Fides - oznámily údajný atentát na šéfa armády a výkonné moci Abdela Fattaha al-Burhana, po němž okamžitě následovalo, jak se dalo očekávat, prohlášení, které nejprve vysvětlilo dynamiku útoku (provedeného dvěma "nepřátelskými drony" během slavnostní promoce na vojenské základně v Gibeitu, při níž zahynulo pět osob), a poté vyvolalo pochybnosti o jednáních.

Pokusy o obnovení rozhovorů

Podle agentury Africa Intelligence pokusy o rozhovory stále pokračují a USA (které v létě 2023, několik měsíců po vypuknutí války, otevřely v Džiddě společně se Saúdskou Arábií jednací stůl, který zatím selhal) jsou přesvědčeny, že jsou blíže k nějakému konkrétnímu výsledku.

Katolická komunita v Súdánu je stejně jako všichni ostatní zdrcena dramatickou situací. Koncem června podpořila biskupská konference Súdánu a Jižního Súdánu setkání k zamyšlení nad otázkami, které jsou velmi naléhavé a dramatické. "Nacházíme se v situaci, která je už opravdu zoufalá," říká agentuře Fides otec Biong Kwol Deng z diecéze El Obeid, zástupce generálního sekretáře Biskupské konference Súdánu a Jižního Súdánu. "Momentálně jsem se musel přestěhovat do Džuby" (hlavní město Jižního Súdánu, pozn. red.). "Stejně jako mnoho členů církve jsme museli opustit místa, kde jsme v Súdánu působili, protože se stala příliš nebezpečnými, ale neustále dostávám zprávy. Nejnovější před několika dny od mého příbuzného, který je v Chartúmu od začátku války a říká mi, že není kout země, který by nebyl zasažen konfliktem, bojuje se neustále a všude. V tuto chvíli, upřímně řečeno, není žádná naděje, protože vládní zdroje prohlásily, že nechtějí přestat, přestože v oblasti působí mnoho sil, které usilují o ukončení bojů nebo alespoň o příměří".

Situace vysídlenců je "děsivá"

"Biskupská konference," pokračuje otec Biong, "zaslala pastýřský list, který naléhá na zahájení dialogu v Súdánu a zabývá se rovněž mnoha problémy, které jsou přítomny také v Jižním Súdánu. Mezi ně patří i množství uprchlíků přicházejících ze Súdánu. Mnozí z nich jsou takzvaní 'navrátilci', tedy bývalí občané Jižního Súdánu, kteří tuto zemi opustili kvůli problémům s extrémní chudobou, povodním nebo konfliktům a nyní jsou nuceni se vrátit. Jako církev se snažíme konkrétně pro ně provádět určité intervence, a to jak v Súdánu, tak v Jižním Súdánu. V současné době je situace vysídlených osob děsivá, i v oblasti Kordofánu (rozsáhlá oblast, která se rozkládá od středu země až po okraj Jižního Súdánu, pozn. red.) je mnoho uprchlíků a my se snažíme přinášet pomoc. Vše zhoršuje sezóna velkých dešťů, lidé potřebují vše, vodu, potraviny, léky, vše chybí, a Súdán, vzhledem ke konfliktům v Gaze a na Ukrajině, jako by byl mezinárodním společenstvím zapomenut".

Nedostatek pomoci zvenčí

Katolická komunita se zmenšila kvůli nuceným exodům, které vyvolaly největší vysídleneckou krizi současnosti. Bohužel, - vypráví otec Biong, - naše přítomnost je nyní menší, Misionářky lásky (sestry Matky Terezy), které byly v diecézi El Obeid, minulý měsíc odešly a s nimi také sestry Nejsvětějšího srdce a otcové Comboni. Přestěhovaly se do Kosti (jižně od Chartúmu, pozn. red.) a jsou na cestě do Džuby. V Súdánu, zdůrazňuje kněz, "jsou křesťané ze severu, původem Núbijci, a křesťané z jižního Súdánu, kteří zůstali v Súdánu i po vyhlášení nezávislosti Jižního Súdánu (roku 2011, pozn. red.). Obě tyto komunity jsou v obtížné situaci také kvůli nedostatku pomoci zvenčí. Jinak je možné se modlit a shromažďovat při mších na bezpečných a chráněných místech, kde jsou kněží. Často jsou však kněží sami, a když jsou dva pohromadě, musí pracovat na velmi rozsáhlých územích".