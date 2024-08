V Linci začalo setkání účastníků synody na vysoké úrovni

Seminář v Linci se na tři dny stává dějištěm důležité etapy celosvětového synodálního procesu: celkem 43 zástupců evropských místních církví na světové synodě se schází k výměně názorů, která začala ve čtvrtek odpoledne.

Vatican News



Základem třídenního semináře je Pracovní dokument („Instrumentum laboris“) pro biskupskou synodu. Mezi účastníky jsou předseda Rady biskupských konferencí Evropy (CCEE) arcibiskup Gintaras Grusas (Vilnius) a jeho zástupce Ladislav Nemet (Bělehrad). Účastní se rovněž předsedové biskupských konferencí Itálie, Rakouska a Švýcarska, kardinál Matteo Zuppi (Bologna), arcibiskup Franz Lackner (Salzburg) a Felix Gmür (Basilej).

Místem konání konference, která potrvá do soboty, je kněžský seminář v Linci.



Přečtěte si také 30/08/2024 Synoda, Tomáš Halík: Církev doprovázející Tento text byl přednesen jako teologicko-spirituální úvod pracovního setkání evropských delegátů druhého zasedání celosvětové synody o synodalitě v Římě.

Německá biskupská konference vyslala svou generální sekretářku Beate Gillesovou, dalšími účastníky z Německa jsou teologové Thomas Söding (Bochum) a Thomas Schwartz (Augsburg). Zasedání se účastní Riccardo Batocchio, zvláštní sekretář vatikánského sekretariátu pro synodu, který na úvod představil aktuální pracovní dokument pro biskupskou synodu. Z deseti evropských účastníků biskupské synody, kteří - aniž by sami byli biskupy - mají plné hlasovací právo, jich do Lince přijede osm, včetně Heleny Jeppesen-Spuhlerové ze Švýcarska.



Účastníky přivítala pastorální teoložka Klara Csiszarová z Lince, která jako děkanka Katolické soukromé univerzity v Linci sehrála při přípravě semináře klíčovou roli. Kromě Csiszarové a arcibiskupa Nemeta jsou dalšími členy přípravné skupiny odborníci na synodu profesor Christoph Theobald (Paříž) a profesorka Myriam Wijlens (Erfurt). Po zdravicích předsedy CCEE arcibiskupa Grusase a předsedy Rakouské biskupské konference arcibiskupa Lacknera následoval duchovní impuls od známého českého teologa, sociologa a spisovatele Tomáše Halíka (Praha).



Diskuse v malých skupinách



"Na setkání v Linci se hodně pracuje v malých skupinkách. Kladli jsme důraz na to, jak lze v Evropě vnímat rozmanitost, jak se může zviditelnit,“ vysvětluje v rozhovoru pro Kathpress Csiszarová, která se světové synody účastní jako teologická expertka. „Jaké poselství má tato rozmanitost pro církev v Evropě, co znamená pro naše místní církve, jaký hlas hraje církev v Evropě v symfonii univerzální církve?“ dodává. - To jsou důležité aspekty lineckého setkání, říká Csiszarová.



Instrumentum laboris jako základ



Třídenní jednání se soustředí na tři hlavní části pracovního dokumentu pro synodní shromáždění („Vztahy“, „Cesty“, „Místa“). Vůdčím principem je zde metoda „rozhovoru v duchu“ - známá také jako „kruh naslouchání“ -, která se praktikovala již na minulém synodním shromáždění u kulatých stolů ve vatikánském synodním sále. Pracovními jazyky na setkání jsou němčina, angličtina, francouzština a italština s odpovídajícími jazykovými skupinami, z nichž každá se skládá ze šesti osob. „Dbali jsme na to, aby se dobře promíchali biskupové i laici, muži i ženy a účastníci z východní i západní Evropy,“ vysvětluje Csiszarová. Pro body společného programu na plenárním zasedání je zajištěn simultánní překlad do čtyř pracovních jazyků.



Liturgickým vrcholem setkání byla bohoslužba v angličtině ve čtvrtek večer v 18.15 v katedrále Panny Marie v Linci, které předsedal arcibiskup Grusas. Poté se uskutečnilo přijetí účastníků semináře lineckým biskupem Manfredem Scheuerem a večerní varhanní koncert v katedrále. Třídenní akce bude zakončena 31. srpna v poledne duchovním impulsem, který opět přednese Mons. Tomáš Halík.



Jak vysvětlila Csiszarová, podobná setkání již proběhla i na jiných kontinentech. „Již nyní vidíme plody synodality: objevuje se mnoho tvůrčích nápadů a postupně se učíme nové kultuře synodality, která získává stále větší důvěru.“ Protože účastníci synody jsou ve vzájemném kontaktu, brzy se objevila touha po evropském setkání. Na tomto pozadí se tři evropští teologičtí odborníci na synodu - kanonista Wijlens, systematický teolog Theobald a pastorální teoložka Csiszarová - chopili iniciativy spolu s místopředsedou CCEE arcibiskupem Nemetem a zorganizovali setkání v Linci.



Instrumentum laboris



Dokument o 112 bodech, latinsky známý jako „Instrumentum laboris“, nese název „Jak můžeme být synodální misijní církví“. Obsahuje návrhy na změnu právního řádu a fungování celosvětové katolické církve. V některých bodech směřuje již za horizont konce synodálního shromáždění, které se ve Vatikánu sejde od 2. do 27. října.



(kap - cs)