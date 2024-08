Svatý Vavřinec: příběh světce, který miloval Krista a chudé

Prostřednictvím slov papeže Františka si připomeňme život tohoto mučedníka, jehož památku připadá na 10. srpna.

Amedeo Lomonaco - Vatikán

Svatý Vavřinec žil ve třetím století po Kristu. Narodil se ve Španělsku v době, kdy byli křesťané pronásledováni, a stal se jáhnem římské církve. Jeho život se před mučednickou smrtí vyznačoval velkorysou službou nejpotřebnějším: spravoval statky a dary, aby zajistil potřeby chudých.

Edikt císaře Valeriána

V roce 258 n. l. byl vydán edikt císaře Valeriána: všichni biskupové, presbyteři a jáhni měli být usmrceni. Papež Sixtus II. byl zabit 6. srpna. Vavřinec byl zpočátku ušetřen. Úřady chtěly od tohoto jáhna získat informace o statcích a majetku křesťanů. Vavřinec se tedy dostaví s velmi početným zástupem chudých, zmrzačených a slepých lidí. "Toto jsou poklady církve", prohlašuje.

Mučednictví

Vavřinec podstoupil mučednickou smrt čtyři dny po smrti papeže Sixta II. Je 10. srpna a je upálen na roštu. Noc svatého Vavřince je tradičně spojována s úkazem padajících hvězd. Ty jsou považovány za připomínku žhavého uhlí, na kterém byl světec umučen.

Svatý Vavřinec rozděluje církevní bohatství (obraz Bernarda Strozziho)

Svědectví svatého Vavřince v papežových slovech

Mučedníci by neměli být vnímáni jako "hrdinové, kteří jednali individuálně", ale jako "zralé a vynikající plody vinice Páně, kterou je církev". To zdůraznil papež František při generální audienci 19. dubna 2023, která byla zaměřena na téma nadšení pro evangelizaci:

„Křesťané, kteří se hojně účastnili slavení eucharistie, byli Duchem svatým zejména vedeni k tomu, aby svůj život založili na onom tajemství lásky: tedy na skutečnosti, že Ježíš za ně vydal život, a tudíž také oni mohli a měli dát svůj život za Něj a bratry. Cesta křesťanského svědectví se tudíž vyznačuje obrovskou velkorysostí. Svatý Augustin často zdůrazňuje tuto dynamiku nezištnosti a bezplatného opětování obdrženého daru. Poslechněme si například jeho kázání u příležitosti svátku sv. Vavřince: „Svatý Vavřinec byl jáhnem římské církve“, vykládal sv. Augustin. „V ní byl služebníkem Kristovy krve a tamtéž, Kristovým jménem, prolil svou krev. Blahoslavený apoštol Jan jasně vyložil tajemství Pánovy večeře, když řekl: Jako Kristus za nás položil svůj život, také my jsme povinni položit život za své bratry (1 Jan 3,16). Bratři, Vavřinec toto všechno pochopil. Porozuměl tomu a uskutečnil to. A skutečně oplatil to, co předtím u onoho stolu obdržel. Miloval Krista svým životem a napodobil ho v jeho smrti“ (Disc. 304, 14; PL 38, 1395-1397)”.