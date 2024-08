Salesiánské projekty pro děti ulice v Zambii

O práci s dětmi ulice mluví salesián P. Piotr Gozdalski, polský misionář sloužící nejmenším a nejchudším v Zambii.

Francesco Ricupero - L'OSSERVATORE ROMANO



„Děláme vše pro to, abychom se stali soběstačnými, ale čeká nás ještě dlouhá cesta. Začali jsme pěstovat zeleninu a kukuřici jako základní potraviny, abychom snížili výdaje na potraviny. V letošním roce plánujeme začít s chovem prasat, kuřat a organizujeme zahájení pěstování avokáda a makadamií, abychom měli prostředky na pokrytí běžných výdajů,“ vysvětluje salesián P. Piotr Gozdalski, polský misionář sloužící nejmenším a nejchudším v Zambii. Kněz vyprávěl o zkušenosti vysvobození a sociální reintegrace, kterou denně zažívá prostřednictvím „Dětského domova projektu Dona Boska Makululu“.



Velká část národa je zoufale chudá, HDP na obyvatele činí 600 USD ročně. Více než 58 % obyvatel žije v chudobě a Zambie se tak řadí mezi země s nejvyšší mírou nerovnosti na světě. Miliony dětí nemají přístup k čisté vodě, vzdělání a výživným potravinám. V tomto koutě Afriky jsou velkým problémem děti ulice. Podle Národní koncepce pro děti žije v Zambii 13 000 až 14 000 chlapců (85 %) a dívek (15 %) mimo domov a jsou vystaveni násilí a zneužívání. Většina z nich jsou sirotci, chudí a s nízkým vzděláním. Tento stav je vede k tomu, že se živí příležitostnými pracemi nebo žebráním.



V roce 2017 salesiánská komunita zřídila útulek Don Bosco „Ciloto“ („sen“ v jazyce bemba), který se nachází ve vesnici Makulu nedaleko Kabwe. „Postupem času byly postaveny dva domy, kde jsou děti ubytovány, a protože většina z nich nemá vzdělání,“ vysvětluje otec Piotr, “začali jsme s výukou předmětů základní školy. Abychom jim co nejvíce pomohli, snažíme se, aby během jednoho roku prošly dvěma nebo třemi ročníky školy a dosáhly úrovně ostatních vrstevníků. To vyžaduje mnohem více úsilí a času ze strany učitelů. Teoreticky je vzdělání bezplatné a náklady hradí stát, „ale pro naši ‚speciální‘ školu bychom potřebovali mnoho učitelů a ty nám státní úřady neposílají. Navíc jsme aktivovali střední školu, abychom našim dětem dali možnost pokračovat ve studiu a zajistili jim budoucnost. V současné době máme na základní škole asi 950 žáků a na střední škole 350 žáků.



Podmínky, v nichž žijí děti ulice, jsou vážné. Někteří přicházejí s problémy s drogovou závislostí a velmi často utíkají, abyse vrátili na ulici, protože bez drog nemohou zůstat, a někdy se do toho zapojí i další děti, kteří jsou hosty komunity: „Z tohoto důvodu jsme zahájili provoz nového centra s názvem ‚Ciloto 2‘, ve kterém děti zůstávají několik měsíců na rehabilitaci, a jakmile jsou připraveni, jsou přemístěni do dětského domova Dona Boska Ciloto, kde začínají navštěvovat školu“. Pro většinu z nich má opětovné začlenění do rodin pozitivní výsledky. V některých případech se však rodiče zdráhají a nespolupracují nebo bylo dítě doma vystaveno takovému násilí, že reintegraci odmítá. „Ve světle těchto zkušeností,“ vysvětluje salesiánský misionář, “jsme nabyli přesvědčení, že pro jednání s mladými lidmi v komunitě nemůže existovat jediný rigidní postup. Každý malý dosažený cíl, každý krok vpřed na cestě každého z nich, každý úsměv, který se nám podaří vykouzlit na jejich tvářích, považujeme za velký úspěch“. Polský kněz na závěr zdůrazňuje, že to, čeho bylo v Zambii dosaženo, je zásluhou podpory nadace Opera Don Bosco Onlus, které „patří náš dík“.