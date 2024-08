Salesiáni slavnostně otevřeli "Arénu papeže Františka" ve věznici liberijské Monrovie

Na konci června bylo slavnostně otevřeno multifunkční zařízení nazvané "Aréna papeže Františka", vybudované za šest měsíců díky salesiánům Dona Boska, kteří v Libérii působí již pětačtyřicet let.

CHARLES DE PECHPEYROU

Ústřední věznice v Monrovii, hlavním městě Libérie, je kvůli zdlouhavému soudnímu řízení neustále přeplněná: ačkoli byla navržena pro 325 vězňů, nyní se jich v těsných celách tísní více než 1500. Tato přeplněnost vede k nedostatku jídla, vody, hygienických standardů a psychosociální podpory. Z toho vyplývá nárůst agresivity a frustrace mezi vězni, což vede k fyzickým a psychickým onemocněním a zraněním. Donedávna nebyla v uzavřeném prostoru věznice ani možnost sportovat, ale 29. června, na slavnost svatých Petra a Pavla, bylo slavnostně otevřeno multifunkční zařízení nazvané "Aréna papeže Františka", vybudované za šest měsíců díky salesiánům Dona Boska, kteří v Libérii působí již pětačtyřicet let.

Při příležitosti otevření a požehnání tohoto zařízení - určeného především k podpoře sportu a jeho prostřednictvím i zdraví a socializace - apoštolským nunciem v Libérii, arcibiskupem Walterem Erbim, se komunita shromáždila ve vězeňské kapli ke koncelebraci eucharistie. Poté následovaly první zápasy fotbalového, basketbalového a volejbalového týmu. Po slavnostním předání cen z těchto prvních turnajů se některé prostory proměnily v taneční parket, na kterém hrály místní hudební skupiny a vězňům zpříjemňovaly atmosféru nové arény.

Salesiáni z Jižní provincie Západní Afriky společně s německou nevládní salesiánskou organizací Don Bosco Mondo se sídlem v Bonnu iniciovali výstavbu sportovní arény na začátku letošního roku. Po dlouhém plánování a schvalovacím procesu se 31. ledna, na svátek svatého Jana Boska, uskutečnilo slavnostní otevření projektu. Na slavnosti nazvané "oslava Evangelii gaudium" se sešli různí aktéři: zástupci liberijské vlády a salesiánů Dona Boska, stavitelé, inženýři a vězni. "Je to velmi významný krok vpřed v naší výchovně-pastorační práci s vězni, zejména s těmi mladými," řekl ředitel salesiánské komunity Monrovia-Matadi, P. Augustine Okeke, a adresoval představenému provincie Jihozápadní Afrika, P. Denisi Sorovi, slova uznání za velkou podporu a povzbuzení, kterých se dostalo salesiánům pracujícím uvnitř věznice. Ředitel ústřední státní věznice Varney Lake zase vyjádřil vděčnost salesiánům, těm, kteří poskytli nápady pro rozvoj projektu, i těm, kteří poskytli finanční podporu.



Synové Dona Boska působí v sociálně-pastorační oblasti věznice od svého příchodu do Libérie v roce 1979. Dnes tam pracují denně a mají rozmanitý program. Podvyživení vězni dostávají teplé jídlo, nemocným je poskytována lékařská péče, dětem a mladým vězňům je poskytována psychosociální péče ve speciálně vybudovaném ubytovacím prostoru a nespravedlivě zadržovaným je poskytována bezplatná právní pomoc právníků. Velmi důležitá je také pastorační nabídka, silně orientovaná na situaci a potřeby vězňů: individuální a skupinové rozhovory, biblická setkání, nabízení svátostí eucharistie a smíření a také ekumenické modlitební chvíle. Zvláštní pozornost je věnována mladým lidem. Již od prvního kontaktu s vězněm při jeho nástupu do vězení se salesiáni snaží snížit strach a odstup a budovat vztahy založené na vzájemné důvěře. Vycházejí ze svého charismatu a věnují pozornost situaci mladého člověka a plánování budoucnosti, protože vědí, že pokud se podaří rychle vytvořit atmosféru důvěry, je pravděpodobnější, že se jednotlivci pozitivně zapojí do aktivit, které pomáhají při reintegraci do společnosti a dlouhodobém plánování budoucnosti. Salesiáni také podporují mladé lidi po opuštění vězení: usnadňují jim přístup k dalšímu vzdělávání a odborné přípravě a vynakládají veškeré úsilí na podporu opětovného začlenění do společnosti.



Světový potravinový program odhaduje, že 64 % Liberijců žije pod hranicí chudoby a 1,3 milionu lidí z celkového počtu přibližně 4,6 milionu obyvatel žije v extrémní chudobě. Potravinovou nejistotou trpí 41 % obyvatel země a chronická podvýživa je vysoká. Ať už se jedná o podporu psychosociální reintegrace bývalých dětských vojáků, vzdělávání a odbornou přípravu nebo pomoc mladým lidem se záznamem v trestním rejstříku, salesiánské programy v Libérii nabízejí příležitosti k naplnění jejich potenciálu prostřednictvím programů připravených na míru.