Představitelé církve se zamýšlejí nad operací na záchranu migrantů

V době, kdy se do sicilského přístavu vrací první pátrací a záchranná mise pro migranty, kterou společně organizuje nadace italských biskupů Migrantes, popisují dva zástupci nadace své zkušenosti s pomocí lidem, kteří riskují své životy při překonávání Středozemního moře.

Joseph Tulloch - Trapani



Ve dnech 24.-25. srpna se loď Mare Jonio podílela na záchraně 182 migrantů ve Středozemním moři.



Plavidlo - které provozuje humanitární organizace Mediterranea Saving Humans - poprvé doprovázel podpůrný člun financovaný Nadací italských biskupů Migrantes .



Na palubě byli P. Alessandro Messina, ředitel organizace Migrantes pro diecézi Fano, a Donatella D'Anna, ředitelka organizace Migrantes v diecézi Caltanissetta ve střední Sicílii.



Krátce po návratu podpůrné lodi domů Vatican News hovořil s oběma řediteli o jejich zkušenostech a nadějích na další spolupráci mezi Migrantes a Mediterranea.



Radost a utrpení



Když se paní D'Anna i otec Alessandro - neboli „Don Sandro“, jak mu rychle začali říkat všichni členové týmu - ohlíželi za uplynulými dny, řekli, že se cítí změnění.



Paní D'Anna úzce spolupracuje s migranty ve střední Sicílii, pomáhá jim najít práci a vybudovat si nový život. Řekla, že ji to, co viděla, nepřekvapilo. „Při své práci hodně slýchám o jejich cestách, o tom, jak těžce se dostávali do Itálie,“ řekla.



Poznamenala však, že vědět o něčem abstraktně a zažít to na vlastní kůži jsou dvě velmi odlišné věci - a ona odjížděla s opravdovým smutkem.



Don Sandro řekl, že během mise viděl mnoho utrpení, ale také štěstí v očích migrantů, kteří se dostali do bezpečí na lodi Mare Jonio.



„To je něco, co zanechává stopy,“ vysvětlil a hlas se mu trochu zlomil. „To je něco, co si člověk odnese s sebou.“



Loď Mare Jonio během mise Mediterranea-Migrantes

Církev jako „svědek a mluvčí



Kněz dále popsal, jak se zrodila společná misie Mediterranea-Migrantes .



Před několika měsíci se na jedné akci setkal s Lucou Casarinim, italským aktivistou a zakladatelem organizace Mediterranea, a zeptal se ho, zda by bylo možné se osobně připojit k některé ze záchranných misí této organizace.



I když se to ukázalo jako obtížné, vedlo to k myšlence oficiálnější spolupráce mezi oběma organizacemi. Místní pobočka organizace Migrantes Dona Sandra navrhla tuto myšlenku národní kanceláři, a tak se zrodila společná operace.



Rozhodnutí vyslat doprovodnou loď, jak uvedla paní D'Anna, padlo proto, aby církev „na vlastní oči viděla, co se děje ve Středozemním moři“, a „byla svědkem a mluvčím tragédie, kterou naši bratři a sestry na moři denně prožívají“.



Sdílená láska k lidstvu



Oba ředitelé organizace Migrantes doufají, že tato mise bude pouze prvním krokem k hlubší spolupráci mezi jejich organizací a organizací Mediterranea. A mají představu o tom, co je třeba udělat.



„Jako Migrantes máme zvláštní úkol,“ řekl don Sandro. „Musíme zvýšit povědomí jak v křesťanských komunitách, tak v celé společnosti o důležitosti přijetí, o budování civilizace lásky, civilizace, kde je místo pro každého.“



Podle paní D'Anny „se nemůžeme zastavit u pátrání a záchrany nebo přijímání migrantů v Itálii“. Je spíše třeba „vyřešit problém u kořene“, což podle ní znamená důkladnou revizi vízového systému, který mnohé migranty přesvědčuje, že jejich jedinou možností je vydat se na moře.



„Bůh stvořil svět pro všechny,“ uzavřel don Sandro. „Stvořil nás jako bratry a sestry, jak nám neustále opakuje papež František. Na této misi jsem měl tu čest sdílet tuto lásku k lidstvu s ostatními, s lidmi jiných náboženství, s lidmi bez vyznání. Kristus je člověk a to, co mě Ježíš učí, je láska k celému lidstvu.“