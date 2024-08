Foto: Sr. Shalini se dvěma členy rodiny, která bydlí v provizorním přístřešku u silnice #SistersProject

Indická řeholnice vyučuje teologii v kontextu periferie

Sestra Shalini Mulackalová, profesorka na teologické fakultě Vidyajyoti College of Theology, se dělí o své zkušenosti s výukou kontextuální teologie, kdy své studenty bere do slumů indického Dillí, aby se hlouběji zapojili do podpory chudých.

Sr. Greta Pereira, OCV Foto: Sr. Shalini se dvěma členy rodiny, která bydlí v provizorním přístřešku u silnice Sr. Shalini Mulackal od roku 1999 vyučuje systematickou teologii na Vidyajyoti, přední jezuitské teologické fakultě v indickém Dillí. Během magisterského studia na téže koleji žila uprostřed chudinské čtvrti, kde žila a pracovala její komunita. Zkušenost získaná při pobytu ve slumu se stala základem pro její důsledné používání kontextuální metody teologie, která usiluje o proměnu jednotlivců i společnosti. I během výuky dále se studenty docházela do slumů a vedla je k teologické reflexi. Expozice na periferiích S. Shalini se stala inspirací pro mnoho mladých teologů v Indii díky svému specifickému stylu „provádění teologie“. Své studenty často bere do slumů, k lidem, kteří žijí doslova na periferii, třeba na smetišti. Spolu se studenty se s. Shalini často účastnila protestů žen bojujících proti násilí a znásilňování, stejně jako demonstrací vysídlenců a lidí diskriminovaných kvůli různým megaprojektům. Jejich účast sloužila jako symbolická solidární akce se skupinami, které jsou zbaveny svých základních lidských práv. Sr. Shalinni prohlašuje, že hybnou silou jejího pedagogického působení bylo „nadšení pro Krista a soucit s oběťmi nespravedlivých společenských systémů“. Sr. Shalini se účastní jednoho z protestních shromáždění žen Teologie v souvislostech Sr. Shalini věří, že smyslem provozování teologie je podporovat proměnu jednotlivce i společnosti. Proto je třeba při kontextovém konání teologie vycházet z perspektivy a zkušenosti chudých. Svou vyučovací metodou se snaží zdůraznit nezbytnost přijetí preferenční volby pro chudé a vštípit stejný zápal i svým studentům. „Prostřednictvím své výuky, příkladů a interakce se studenty,“ říká v rozhovoru pro Vatican News, „jsem doufala, že se alespoň někteří studenti skutečně zapojí do služby chudým.“ Potřeba ženského pohledu Sr. Shalini je silnou zastánkyní toho, aby se ženská perspektiva dostala do všech disciplín teologie a do všech aspektů církevního života. „Náš současný systém seminární přípravy je třeba změnit,“ uvedla. „Vedení církve odpovědné za seminární přípravu v Indii bude muset přemýšlet o tom, jak by se do seminární přípravy a výuky mohlo zapojit více žen.“ Sestra Shalini a účastníci ústředního synodního shromáždění, arcidiecéze Dillí, červen 2022 Sestra Shalini přispěla k probíhajícímu synodnímu procesu jak v dillíské arcidiecézi, tak v Konferenci katolických biskupů Indie (CCBI). Když se zabývala desetistránkovou souhrnnou zprávou z různých diecézí latinského obřadu v Indii, vzpomínala, jak byly ženy dojaty k slzám, když poprvé zažily možnost mluvit beze strachu a být vyslyšeny. „Církev pod vedením papeže Františka se jistě snaží ženám naslouchat a reagovat na jejich těžkou situaci,“ řekla s. Shalini. „Například papež František před nedávnem jmenoval tři ženy do dikasteria pro biskupy. V roce 2020 jmenoval šest žen do vatikánské Rady pro ekonomiku. Papež František také umožnil ženám hlasovat na synodě o synodalitě.“ Sestra Shalini se svou komunitou sester Obětování v Dillí Řeholnice budoucnosti Sestra Shalini má silný pocit, že dnes svět více než kdy jindy potřebuje angažované řeholnice, které by vydávaly svědectví svým životem. Podle ní by měly reagovat na nové potřeby jako poradkyně, mentorky, duchovní průvodkyně, teoložky, terapeutky, pastorační pracovnice, či aktivistky za lidská a environmentální práva.