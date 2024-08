Ghana: Řeholnice ve školách zvyšují povědomí o boji proti obchodování s lidmi

Misionářské sestry Panny Marie Svatého růžence vedou osvětový program proti obchodování s lidmi ve školách v Kwahu Afram Plains ve východní Ghaně. "Vzděláváme studenty o některých tricích, které pachatelé používají k dosažení svých cílů," uvedla sestra Joy Abuh, zástupkyně sítě Talitha Kum pro Ghanu.

Sr. Sylvie Lum Cho, MSHR



Síť Talitha Kum uspořádala v Donkorkromu osvětový program proti obchodování s lidmi určený školám v okrese Kwahu Afram Northern Plains ve východním regionu Ghany, státu nacházejícím se v západní Africe.

Osvětový kurz v Afram Plains zaštiťují Misionářky Panny Marie Svatého růžence, mezinárodní řeholní kongregace. Posláním těchto sester je oslovovat lidi v nejrůznějších těžkostech, zejména chudé, utlačované a vykořisťované. Kurz vede s. Joy Abuh, zástupkyně sdružení Talitha Kum.

Sr. Joy Abuh, MSHR, zástupkyně organizace Talitha Kum se studenty nižší střední školy svatého Michaela v Donkorkromu, zdvíhajícími ruce proti obchodování s lidmi po osvětové besedě na této škole, 18. července 2024.

Sestra Joy na návštěvě škol v Ghaně

Sr. Joy je nigerijská misionářka; působí jako školní kaplanka a učitelka na střední zemědělské škole Donkorkrom Senior High School. Od začátku roku 2024 navštívila a nadále navštěvuje vesnické školy za účelem osvěty. Mezi školy, kde kampaň v poslední době probíhala, patří např: Michael's Junior High School, Donkorkrom, Atakora Basic School, Donkorkrom, St Mary's Vocational/Technical Senior High School, Adeemra Donkorkrom Agricultural Senior School.

Cílem kampaní je seznámit studenty se znepokojivým šířením různých forem obchodování s lidmi v komunitách. "Vzděláváme je o některých tricích, které pachatelé používají k dosažení svých cílů, například mladým lidem vnucují falešnou představu, že ve městech najdou práci a ušetří dostatek peněz, aby se mohli postarat o své rodiny doma," uvedla sestra Joy.

Upozornila také na některá nebezpečí, která jsou s obchodováním s lidmi spojena, od prostituce, pouličního obchodu, námezdního otroctví nebo toho, co by se dalo nazvat "moderním otroctvím", bez možnosti chodit do školy, na což tým upozornil studenty navštívených škol. "Doporučili jsme jim, aby byli ostražití a také aby byli strážci svých bratrů tím, že podezření na obchodování s lidmi, dětskou práci čimanželství a další formy zneužívání nahlásí určenému ochrannému orgánu," poznamenala dále nigerijská řeholnice.

Síť Talitha Kum v Ghaně

Sestra Joy se podělila o naději a modlitbu zasvěcených osob, aby jednoho dne skončilo obchodování s lidmi nejen v Ghaně, ale ve všech částech světa, kde je praktikováno.

Síť Talitha Kum v Ghaně je nevládní organizace založená v březnu 2018. Jsou do ní zapojeni zasvěcení muži a ženy, včetně některých laiků. Zasvěcené osoby v Ghaně pod záštitou Konference vyšších řeholních představených spolupracují na vytvoření společného organizačního modelu boje proti obchodování s lidmi a vykořisťování, který existuje na různých úrovních, a to prostřednictvím informačních a osvětových programů ve školách a komunitách, které vytvářejí povědomí o riziku odchodu z vesnic za "lepší pastvou" do měst.

Síť Talitha Cum se mnohem více angažuje ve větších městech, jako je Kumasi v regionu Ashanti, protože řeholníci zde jednají přímo s oběťmi, na rozdíl od venkovských oblastí, jako je Donkorkrom, kde se provádí hlavně osvěta a oběti mohou být odkázány na následnou péči do městských oblastí.