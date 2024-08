Fisichella: V atmosféře zášti a msty je jubileum cestou naděje

Na setkání v Rimini hovořil proprefekt Dikasteria pro evangelizaci o nadcházejícím Svatém roce, vysvětlil hodnotu naděje a zdůraznil, že odpustky jsou Božím odpuštěním, darem, který není možné "získat". Starosta Říma Gualtieri oznámil, že během jubilea se v italském hlavním městě očekává více než sto tisíc poutníků denně.

Benedetta Capelli - Rimini



Naděje a odpuštění jsou dvě klíčová slova, která Mons. Rino Fisichella, proprefekt Dikasteria pro evangelizaci a pověřený řízením Jubilea 2025, nabízí posluchačům setkání v Rimini, aby vysvětlil Svatý rok, který papež František vyhlásil bulou „Spes non confundit“ (Naděje nezklame). Během diskuse u kulatého stolu „Jubileum 2025“ Fisichella připomněl téma přehlídky Společenství a osvobození a připomněl, že „bez naděje nemůžeme pochopit to podstatné pro život. Naděje, zdůraznil, "patří k tomu podstatnému pro křesťanský život, protože spolu s vírou a láskou představuje styl věřícího člověka".



Naděje, která se mění ve skutek



Originalita vyhlášení Jubilea - vysvětluje dále prelát - spočívá v jednotě dvou prvků: samotné naděje, ale také „schopnosti dávat, nabízet, podílet se, uvádět v život konkrétní znamení naděje“. Mons. Fisichella připomíná, že to znamená „osobní cestu celé církve, lidstva, proto jsme poutníky. V době, jako je tato, kdy je denně pácháno tolik násilí“.



Odpustek, Boží odpuštění, „není co získat“



„Získávat odpustky,“ pokračuje proprefekt dikasteria pro evangelizaci, toto lsovo “je třeba zrušit. Nikdy jsem toto sloveso nepoužil a byl bych rád, kdyby se nikdy nepoužívalo. Není co získat, protože není co koupit“. Odpustky, dodává, jsou Božím darem a „jubileum je ohlášením velkého odpuštění, které je nám dáno“. Fisichella připomíná, že papež František v odpustkové bule zdůrazňuje, že odpuštění nemění minulost, ale může pomoci žít lépe v budoucnosti. Je to nezbytný pokyn, abychom se dívali dopředu. „Také v atmosféře zášti, násilí a pomsty nám jubileum,“ zdůrazňuje dále, “přichází připomenout velký Boží dar. Odpuštění, shovívavost, je milost, nikoli něco k získání. Získávání zde nemá žádný význam. A zkušenost Božího odpuštění přichází skrze cestu: pouť, průchod Svatými dveřmi, vyznání víry, dílo lásky. Zvěstování spočívá v tom, že Bůh ti přichází naproti“.



Kulatý stůl k Jubileu 2025

Krása evangelia



Na závěr setkání monsignor Fisichella připomněl velkou neviditelnou práci při organizaci Jubilea a na příkladu olympijských her vysvětlil, že za stupni vítězů se vždy skrývá velké neviditelné úsilí. „Pokud mi tedy dovolíte přirovnání, práce pomíjí... důležité je, že ji zažijete při zisku medailí.“ V jeho srdci však přebývá touha po církvi, která by prožíváním jubilea „mohla být ještě více přesvědčena o kráse a odpovědnosti přinášet evangelium všem. Jubileum je totiž zvláštním výrazem evangelizace“.



Gualtieri: zásahy v souladu s papežským magisteriem



Ve videospojení vystoupil také zmocněnec pro jubileum a starosta Říma Roberto Gualtieri, který o Svatém roce hovořil jako o „výzvě, při níž se člověku třesou ruce“, ale také jako o duchovní příležitosti, a to nejen k tomu, aby se italské hlavní město stalo „krásným, akceschopným a inkluzivním“, ale aby bylo v souladu „s hodnotami, které naznačil papež: solidarita, inkluze, ochrana stvoření, povinnost přijmout každého, jak nejlépe to jde“. Očekává se 33 milionů poutníků, více než 100 tisíc denně: důležitá čísla, vysvětluje starosta, na která bude Řím připraven.