Czerny v Panamě: Povoláním církve je přijímat a chránit migranty

Kardinál prefekt Dikasteria pro integrální lidský rozvoj se účastní setkání s biskupy a pracovníky Pastorační péče o lidskou mobilitu biskupských konferencí Severní Ameriky, Střední Ameriky a Karibiku s cílem nalézt synergickou odpověď na migrační krizi v regionu a opakuje papežovu výzvu nezavírat dveře těm, kteří hledají útočiště a naději.

Lucia Elvira - Vatikán



V rámci setkání biskupů a pracovníků pastorační péče o lidskou mobilitu biskupských konferencí Severní Ameriky, Střední Ameriky a Karibiku v Panamě předsedal v úterý 20. srpna v katedrále Santa Maria la Antigua mši svaté kardinál Michael Czerny SJ, prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Cílem akce, která začala 19. srpna a potrvá do čtvrtka, je společně řešit složitou migrační krizi, která postihuje region, a zavázat se k provádění opatření, která podporují lidskou důstojnost migrujícího obyvatelstva.



Vyčerpaní a nemocní migranti přicházející „z pekla“



Připravená homilie ustoupila spontánní reflexi poté, co kardinál Czerny navštívil přijímací středisko pro migranty „Lajas Blancas“ v Darienu. Kardinál poukázal na to, že migranti přicházející do Panamy „přicházejí z pekla“, vyčerpaní, hladoví a nemocní poté, co čelili nesčetným nebezpečím. „Setkali jsme se s migranty, kteří přišli z pekla a nyní se vracejí do země lidí,“ řekl s odkazem na rozmanitost jejich původu, včetně migrantů ze zemí tak vzdálených, jako je Nepál, Angola, Haiti a Venezuela.



Za křesťanské, bratrské a lidské přijetí



Vatikánský prefekt poté poukázal na paralelu mezi situací migrantů a historií izraelského lidu, který musel pod vedením Mojžíše ze strachu prchat a na cestě za svobodou čelit četným překážkám. Kardinál Czerny upozornil, že dnešní migranti prchají z podobných podmínek útlaku, zneužívání, nejistoty a diskriminace a během své cesty čelí hladu, žízni, únavě a nemocem. Přes všechny tyto těžkosti zdůraznil, že „všechna tato utrpení nemají takovou váhu, pokud se jim dostane křesťanského, bratrského a lidského přijetí“. Účastníky slavnosti vyzval k podpoře a ochraně těch, kteří byli nuceni opustit své domovy.



Povoláním církve je přijímat a chránit cizince



Kardinál se také pozastavil nad nejistou situací migrantů. Zopakoval věřícím, že povoláním církve je pomáhat v tom, co se zdá být nemožné: přijímat a chránit ty, kteří jsou nuceni opustit své domovy. Úsilí o vypracování pastorace migrantů, která pokrývá celý americký region od Kolumbie po Kanadu včetně Karibiku, je podle prefekta projevem touhy církve být Božím nástrojem při vytváření pohostinného a podpůrného prostředí pro migranty procházející jejími farnostmi a diecézemi. Závěrem kardinál Czerny zdůraznil, že každé setkání s migrantem je setkáním s Kristem, který nás vyzývá, abychom otevřeli své dveře a svá srdce. Je to proměňující zkušenost, která je pro každého věřícího výzvou k velkorysé a láskyplné odpovědi. „Tito chudí lidé nám umožňují setkat se s tváří Pána,“ řekl a vyzval křesťanské společenství, aby nezavíralo své dveře před těmi, kdo hledají útočiště a naději.