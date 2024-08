Blahořečení Stephana Douayhyho, patriarchy maronitské církve

V libanonském Bkerke předsedal kardinál Semeraro, prefekt Dikasteria pro svatořečení, beatifikační mši maronitského patriarchy Antiochie. Připomněl jeho pastorační a ekumenickou lásku, lásku k církvi a smysl pro katolické bratrství.

Lorena Leonardi - Vatikán

Pastýř, který uplatňoval "ekumenickou lásku, oživovanou silným smyslem pro katolicitu církve" v sociální realitě, kterou "často ztěžovaly vztahy s jinými křesťanskými denominacemi a s islámem". Takto charakterizoval kardinál Marcello Semeraro, prefekt Dikasteria pro svatořečení, Stephena Douayhyho během beatifikační mše, kterou 2. srpna sloužil jménem papeže Františka v patriarchálním paláci v libanonském Bkerke. Toto město s výhledem na záliv Jounieh leží nedaleko Ehdenu, kde se Stephen Douayhy 2. srpna 1630 narodil. Tohoto maronitského patriarchu Antiochie papež Benedikt XVI. v roce 2008 prohlásil za ctihodného. Kardinál Semeraro jej při beatifikační slavnosti označil za "dobrého pastýře, který trpí se svým stádcem a dělá vše pro to, aby rostlo, brání ho a chrání", a napodobuje tak Krista. Dnes jsme naopak, zdůraznil prefekt Dikasteria pro svatořečení, "svědky nehezké podívané na zodpovědné lidi, kteří místo aby sloužili obecnému dobru, myslí na vlastní prospěch".

Více než třicet let v čele maronitů

Patriarcha Douayhy, který je příkladem "pastorační lásky", "lásky k církvi" a "smyslu pro katolické bratrství", žil své poslání v čele maronitské církve více než tři desetiletí, a to ve velmi obtížných letech kvůli vnitřnímu rozkolu a pronásledování zvenčí. Nepoznal "jediný klidný den", dodal Semeraro, "byl několikrát nucen opustit patriarchální stolec a hledat útočiště na bezpečnějších místech, mnohokrát v obtížných podmínkách", při čemž ve všech těchto případech připomínal zkušenost svatého Pavla.

Intelektuál, který se staral o chudé

Maronitský patriarcha, který se po celý život věnoval intenzivní intelektuální činnosti a oddaně pomáhal nejchudším, napodoboval, "postavu dobrého pastýře z evangelia, který má za vzor a referenční bod Ježíše". Kardinál Semeraro zdůraznil, že nejde jen o pastýře, "ale o dobrého pastýře. Ne jako ti pastýři, o nichž mluví prorok Ezechiel, 'kteří místo aby pásli ovce, pásli sami sebe' a místo aby se 'dali do služeb ovcí, dali ovce do služeb sobě'. Jak je to stále aktuální!".

Ekumenická láska a silný smysl pro katolicitu

Jestliže zbroj, kterou nosil blahoslavený Douayhy, "byla taková, jakou popsal svatý Pavel: kolem boků pravda, na ramenou pancíř spravedlnosti, nohy připravené šířit evangelium pokoje, na paži štít víry, na hlavě přilbu spásy, v ruce meč Ducha, jímž je Boží slovo", uměl být také obezřetný a diplomatický. Svědčí o tom dopis, který patriarcha adresoval francouzskému králi Ludvíku XIV., v němž vylíčil všechna utrpení svého lidu a požádal ho, aby ho vzal pod svá ochranná křídla: "Hle, pro svou církev a pro svůj lid, přivedený do krajní bídy, se náš nový blahoslavený stává žebrákem o pomoc", uzavřel kardinál Semeraro.