Athénský arcibiskup: Potřebujeme dlouhodobou strategii prevence požárů

Aténský arcibiskup Theodoros Kontidis v rozhovoru pro Vatican News vyzývá Řecko, aby v souvislosti s katastrofálními požáry, které přitahují pozornost celého světa, prosazovalo „dlouhodobou strategii“ pro zalesňování, a varuje, že požár „může navždy změnit život rodiny“.

Deborah Castellano Lubov - Vatican news



„Je nám jasné, že musíme změnit typ lesa, který máme. Například borovice jsou při požáru nekontrolovatelné, takže musíme něco změnit a zavést dlouhodobou strategii."

V rozhovoru pro Vatican News o požárech v Řecku se aténský arcibiskup Theodoros Kontidis SJ, zabýval touto tragédií a zkoumal, jak lépe chránit životní prostředí a předcházet jejich vzniku.

V rozhovoru, který následoval po nedávné výzvě papeže Františka vyjadřující blízkost trpícímu obyvatelstvu, arcibiskup Kontidis poznamenal, že naše vlastní změna návyků a vzájemná solidarita jsou rozhodující, zejména když se tento jev zhoršuje v souvislosti s rostoucími globálními teplotami.

Arcibiskup Theodoros Kontidis SJ, z Atén, Řecko

Vyšetřovatelé mají podezření, že nejhorší letošní požár v Řecku mohl způsobit vadný elektrický kabel, uvedla agentura Reuters s odvoláním na zdroje blízké vyšetřování požáru, při kterém zahynula jedna žena a který zapálil 10 000 hektarů nedaleko Atén o celkové rozloze asi jako Paříž. Požár, který začal 11. srpna, vypukl v lese u města Varnavas, 35 km od hlavního města.

Lesní požáry jsou již léta běžnou součástí řeckého léta, přičemž mnohé z nich jsou připisovány úmyslnému či neúmyslnému zapálení, zkratům nebo příležitostně přírodním příčinám.

V roce 2023 bylo v zemi zaznamenáno více než 8 000 lesních požárů. V posledních letech riziko těchto požárů zvýšila změna klimatu, která přinesla teplejší počasí a méně dešťů.

Letos Řecko zažilo nejteplejší zimu v historii a čekalo ho nejteplejší léto, přičemž v mnoha oblastech bylo málo srážek, což se podle hasičů rovná „receptu na požární katastrofy“.

Arcibiskupe Kontidisi, svět viděl strašlivé záběry děsivých požárů, které sužují Řecko. Můžete nám jako aténský arcibiskup říci, jaká je současná situace?

Tyto nedávné požáry trvaly dva nebo tři dny, ale byly velmi intenzivní a v blízkosti Atén, v oblasti Attiky, poblíž velkého města, což vytvořilo obrovský problém a vyvolalo značnou ztrátu lesů v blízkosti Atén, významnou ztrátu. Navzdory své krátkosti byl požár velmi prudký a velmi rychle se šířil a způsobil značné přírodní škody, a to v tak složitém městě, jako jsou Atény.

To představuje skutečný problém, neboť v letošním roce můžeme vidět, že teploty jsou vyšší, což vytváří potíže pro všechny obyvatele. Protože existují technické problémy a problémy s citlivostí, nejsem si jistý, co je třeba udělat, aby se to vyřešilo.

Svatý otec zmínil utrpení vašeho lidu. Mnoho lidí bylo evakuováno a přišlo o své domovy.

Domy byly zničeny, i když jich nebylo příliš mnoho. V posledních letech došlo k dalším, vážnějším požárům, při nichž zemřelo mnoho lidí. Tentokrát došlo k jednomu úmrtí.

Ale jistě, pokud někdo přijde o domov a nemá večer kam jít, musí jít do určených přístřešků, ale bez domova. To je katastrofa, která mění životy. Děláme, co můžeme, ale pro oběti je to vždy bolestné.

Mohlo to být mnohem horší, kdyby požár trval ještě několik dní, ale když je sucho a vítr, je prakticky nemožné oheň zvládnout. Jediné, co se dá dělat, je prevence. Jakmile však požár jednou vypukne, dá se s ním udělat jen velmi málo.

Papež František trvá na ochraně stvoření. Zmínil jste nutnost předcházet požárům, i když je to obtížné.Jak můžeme lidi účinně povzbudit k ochraně Stvoření? Konkrétně pokud jde o požáry, co lze udělat pro to, aby se jim předcházelo?

Vždy je potřeba, aby lidé byli opatrní, protože v letních podmínkách může kdekoli vzplanout jakýkoli malý plamínek. Vždy se však najdou nedbalí lidé a vždy se najdou žháři, kteří požáry úmyslně zakládají.

Je nám jasné, že musíme změnit typ lesa, který máme. Například borovice jsou při požáru nekontrolovatelné, takže musíme něco změnit a zavést dlouhodobou strategii, která zajistí, že nebudeme mít jen lesy tohoto typu, ale jiné typy, kde se například stromy dají nahradit.

To je velký projekt, není to jednoduchá věc. V těchto případech a v dalších podobných situacích naše Caritas poskytuje pomoc a intervence, ale chápeme, že je to stále příliš málo a přichází až následně. To je jedna z obtíží, které máme v moderním světě, zejména ve velkých městech, jako jsou Atény, které mají 4 miliony obyvatel, v tak malé zemi, jako je Řecko.

V Evropě jsme svědky stále vyšších teplot. Papež tomuto prostředí věnoval encykliku z roku 2015 a následnou novější apoštolskou exhortaci, v níž zdůraznil, že je třeba naléhavě bojovat proti situaci související se změnou klimatu. Myslíte si, že to lidé berou vážně? Měli by na papežovo poselství reagovat konkrétněji?

Je jasné, že potřebujeme větší povědomí o těchto otázkách, a to nejen z úcty k přírodě, ale také z úcty k životu lidí. Je to tak důležité, protože všichni chápeme, že během jediného dne může být zničen život rodiny. Jde tedy o vážnou záležitost společenského a rodinného života.

Citlivost, pozornost a odpovědnost, a to jak osobní, tak společenská, jsou velmi důležité. Někdy jsme tak neopatrní, nepřemýšlíme o tom, co děláme, a o důsledcích svých činů.

Například grilování před domem apod. to, co začíná jako obyčejná oslava, přátelské setkání, se může během několika minut změnit v katastrofu. Potřebujeme změnit své návyky, stát se zodpovědnějšími poté, co vidíme, co všechno se děje.

Je něco, co lidé, kteří tolik ztratili, v této době potřebují? Je něco, co mohou ti zvenčí konkrétně udělat, aby pomohli?

O okamžité potřeby se starají místní úřady, ale problém člověka, který přišel o domov, nekončí okamžitými potřebami v prvních dnech, protože tato ztráta je velmi významná a ovlivňuje celý život člověka i rodiny na mnoho let.

Chtěl byste svým lidem nabídnout slova útěchy?

Co mohu v těchto případech říci? Aby se nenechali odradit, aby nezoufali, ale aby měli naději a víru v lidskou solidaritu, která je v těchto situacích tak důležitá, aby se nikdo necítil opuštěný nebo sám. Přítomnost druhých, sousedů a rodiny je velmi důležitá.