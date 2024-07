Východní Timor: tisíce Indonésanů se připravují na setkání s papežem

Indonéští katolíci z diecézí Kupang a Atambua se vydají na druhou stranu ostrova, aby se zúčastnili mše na pláni Tesitolu ve východotimorském Dili, které je snáze dostupné než indonéské hlavní město Jacarta, kde bude papež pobývat od 3. do 6. září. Pro kupangského arcibiskupa by Františkova přítomnost mohla zpečetit cestu ke sblížení a usmíření.

V živém městě Kupang, největším městském centru západní části ostrova Timor se 430 000 obyvateli a hlavním městě indonéské provincie Východní Nusa Tenggara, se stovky lidí připravují na setkání s papežem Františkem, který od 2. do 13. září navštíví Indonésii, Papuu-Novou Guineu, Východní Timor a Singapur. „Podle odhadů se na druhou stranu ostrova vydá asi 10 000 věřících z diecézí Kupang a Atambua, aby se zúčastnili mše svaté na tesitolské pláni v Dili,“ říká pro agenturu Fides kupangský arcibiskup Mons. Hironimus Pakaenoni. Věřící kupangské arcidiecéze se nevydají do indonéského hlavního města Jakarty, kde bude papež pobývat od 3. do 6. září, ale na druhou stranu hranice: je totiž jednodušší dojet na Východní Timor, asi 10 hodin autobusem, než organizovat nákladnou cestu do indonéské metropole.

Velmi aktivní arcidiecéze

Arcidiecéze Kupang, která zahrnuje západní a centrální část Západního Timoru a ostrovy Roti, Savu, Semau a Alor, je domovem více než 1,6 milionu lidí a je jednou z mála v Indonésii - zemi se 17 000 ostrovy a nejlidnatější muslimskou většinou na světě - s větším počtem křesťanů. Místní obyvatelstvo tvoří z 60 % protestantští křesťané, asi 35 % katolíci a pouze 3-4 % muslimové. Je zde 35 farností a všechny „registrují masivní příliv a účast věřících na životě církve a na svátostech,“ zdůrazňuje monsignor Pakaenoni, který dodává: „Víra je živá, vidíme to zejména mezi mladými lidmi. Vidíme to na povoláních ke kněžství, která nám Bůh stále dává: v menším semináři máme přes 100 mladých mužů a ve velkém semináři 90“. „Evangelium stále přitahuje mladé lidi,“ poznamenává arcibiskup, který nedávno slavil jáhenské svěcení 14 mladých mužů, kteří se brzy stanou kněžími. Místní církev také provozuje více než 90 katolických škol, od základních po střední, a to i díky pomoci 53 řeholních kongregací.

Církev a státní úřady při práci

„Spolupracujeme s indonéskou vládou, abychom pomohli katolíkům zúčastnit se papežovy návštěvy v Dili,“ pokračuje Mons. Pakaenoni. „Požádali jsme kněze, řeholnice a věřící, aby se zaregistrovali ve farnostech. A diecéze se dohodla s imigračním úřadem na vyřízení cestovních dokladů. Mnozí věřící nemají pasy a bude pro ně speciálně vyřízeno zvláštní povolení právě pro tuto pouť. Případně úředníci prosadili zvláštní postup spočívající ve vydání pasů do tří dnů“. V Dili, hlavním městě Východního Timoru - které Františka přivítá od 9. do 11. září po zastávkách v Indonésii a Papui-Nové Guineji - se proto očekává také přítomnost indonéských věřících. „S biskupskou konferencí Východního Timoru panuje plná shoda. Indonéským poutníkům bude třeba zajistit přijetí, pohostinnost a stravu. Organizace byla uvedena do pohybu,“ prozrazuje arcibiskup.

Mše v Dili významným okamžikem

Jedním z nejočekávanějších okamžiků bude papežova mše 10. září na planině Tesitolu na okraji Dili, kde ji během své návštěvy v roce 1987, kdy byl Východní Timor pod indonéskou nadvládou, sloužil také Jan Pavel II. Po roce 1999, kdy Východní Timor vyhlásil v referendu pod záštitou OSN nezávislost, následovalo období napětí a zmatku, poznamenané násilnostmi a masakry ze strany proindonéských milicí, zatímco do Atambua a Kupangu proudily proudy vysídlených lidí, kteří uprchli z Východního Timoru, kde se katolická komunita snažila o různé solidární iniciativy. Bylo zde 250 000 uprchlíků, kteří se postupně vrátili na Východní Timor. Smíření, založené na cestě, která je stejně tak psychologická, léčící různá traumata, jako duchovní, téměř zcela zacelilo rány minulosti. „Papežova přítomnost bude moci posvětit a zpečetit tuto cestu sblížení a usmíření,“ říká monsignor Pakaenoni, “jeho návštěva není určena pouze katolíkům, ale všem obyvatelům.

Je třeba říci, že mezi církvemi Západního a Východního Timoru není žádný problém a jsme v plném společenství“. Některé těžkosti a utrpení stále existují mezi lidmi a v „rodinách, které ztratily své blízké při násilnostech a stále vidí katy na druhé straně hranice,“ pokračuje arcibiskup, který papežovu návštěvu považuje za prozřetelnostní, protože „může být okamžikem zvláštní milosti“, „okamžikem prosby a přijetí odpuštění ve víře v Boha, který uzdravuje rány“. „My jako katolíci můžeme být v tomto procesu prostředníky a facilitátory,“ uzavírá kupangský arcibiskup.