Teologická setkání v Rijece: „Křesťanství a islám: ve službě bratrství v rozděleném světě“

V pátek 19. července se zakončila práce třetího ročníku Středomořských teologických setkání na téma „Křesťanství a islám: ve službě bratrství v rozděleném světě“, které pořádá arcidiecéze Rijeka v Chorvatsku. Mimo jiné na nich vystoupila podsekretářka biskupské synody: „Církev se nesmí bát rozmanitosti, protože ji v sobě již nosí a nevynucuje si uniformitu“.

Alessandro Di Bussolo - Vatikán

Synodální církev je povolána „praktikovat kulturu setkávání a dialogu s věřícími jiných náboženství“ a synodální proces o synodalitě, který povede od prvního shromáždění v roce 2023 do druhého v říjnu tohoto roku, „byl příležitostí naučit se, co znamená žít jednotu v rozmanitosti“. To zdůraznila sestra Nathalie Becquartová, podsekretářka biskupské synody, ve svém projevu na třetím ročníku Středomořských teologických setkání v Rijece, která se konala v pastoračním domě Domus Laurana v Lovranu na chorvatském pobřeží Jadranu.

Přednáška na téma „Synodalita, ekumenismus a mezináboženský dialog“

Před zhruba čtyřiceti studenty a doktorandy teologie, kteří se účastnili Teologických setkání pořádaných rijeckou arcidiecézí, pěti přednášejícími a posluchači, kteří zaplnili konferenční sál, rozvinula francouzská řeholnice svou veřejnou přednášku na téma „Synodalita, ekumenismus a mezináboženský dialog“. Vysvětlila, že církev se nesmí bát rozmanitosti, „protože ji v sobě již nosí a nevynucuje si uniformitu“. Je proto povolána jít se všemi, nejen s katolíky, křesťany a lidmi jiných vyznání, řekla sestra Becquartová a dodala, že „synoda je způsob, jak to ukázat, protože všichni lidé mají stejnou důstojnost“. Podsekretářka synody na závěr vysvětlila, že synodalita mění rozdíl mezi hierarchií jako Ecclesia docens (církví učící) a laiky jako Ecclesia discens (církví učící se). v Tímto způsobem se církev jako celek může stát učící se církví. Ve středu 17. července večer se s. Becquartová zúčastnila veřejné diskuse u kulatého stolu na arcibiskupství v Rijece na téma setkání „Křesťanství a islám: ve službě bratrství v rozděleném světě. Po projevech pěti vyučujících teologů (katolíků, protestantů, pravoslavných, ale poprvé také jednoho imáma), připomněla, že tam, kde jsou katolíci v menšině, jako v indickém Bangalore, kde byla během synodního procesu na návštěvě, „je téměř přirozené, že se do místních synodních setkání v určitých chvílích zapojují i zástupci jiných náboženství“.

Sestra Nathalie Becquartová, podsekretářka biskupské synody, při svém projevu

Abdelsalam a dokument o lidském bratrství

Na úvod jednání v pondělí 15. července bylo přečteno poselství soudce Mohameda Abdelsalama, generálního tajemníka Zajdovy ceny za lidské bratrství a svědka dialogu, který vedl k historickému podpisu Dokumentu o lidském bratrství papežem Františkem a velkým imámem Al-Azharu, Ahmadem Al-Tajíbem, dne 4. února 2019 v Abú Zabí. Tedy dokumentu, který inspiroval organizátory Setkání při výběru tématu pro tento ročník, jak připomněl arcibiskup rijecký, Mate Uzinić. Abdelsalam označil dokument za „jednu z nejvýznamnějších deklarací v moderních dějinách lidstva“, která je výsledkem úsilí o podporu lidského soužití a bratrství nejen mezi muslimy a křesťany, kteří dohromady tvoří více než polovinu světové populace, „ale také mezi všemi lidmi bez ohledu na jejich odlišnosti“. Poté se podělil o genezi dokumentu, na němž se osobně podílel.

Účastníci třetího ročníku Středomořských teologických setkání

Geneze Deklarace z Abú Zabí: Rozhovor o hypotetickém pětiletém dítěti

Vše začalo, jak egyptský soudce připomněl, v roce 2018 setkáním papeže Františka a velkého imáma Al-Azharu ve Vatikánu, jehož byl přítomen. „Rozhovor mezi těmito dvěma velkými náboženskými osobnostmi,“ vyprávěl Abdelsalam, „se změnil v diskusi o hypotetickém pětiletém dítěti a o tom, jak by se mohlo chovat a jednat vůči ostatním, kteří mají jinou víru, až vyroste a půjde na univerzitu. Papež a jeho host uvažovali o tom, co by se mohlo stát, „kdyby mezi tímto studentem a jeho spolužáky vyvstaly závažné duchovní otázky, například otázka, kteří lidé přijdou do nebe a zda mohou být spaseni lidé jiných náboženských tradic“.

Posluchači kulatého stolu na arcibiskupství v Rijece

Hodnoty dokumentu o mezilidském bratrství: kompas pro lidstvo

Proto je napadlo nabídnout tomuto hypotetickému studentovi zdroj informací, „aby v případě, že se tyto otázky objeví, mohl najít pomoc v prohlášení o sdílení lidskosti, které společně vytvořily dvě nejvýznamnější náboženské osobnosti světa, reprezentující křesťanství a islám“. Ve světle výzev způsobených bezprecedentními konflikty a krizemi, kterým čelí dnešní svět, Abdelsalam ve svém poselství uzavřel: „Všichni musíme podporovat hodnoty lidského bratrství zakotvené v tomto historickém dokumentu, který musí sloužit jako kompas pro lidstvo, aby nás vedl zpět na cestu míru, spravedlnosti a respektu.“

Účastníci třetího ročníku Středomořských teologických setkání v rijecké mešitě

Uzinić: Evangelium proti evropským obavám

Arcibiskup Mate Uzinić ve svém úvodním projevu připomněl, že po 11. září 2001, pandemii, válce na Ukrajině a válce v Gaze se „Evropa stala kontinentem strachu a nejistoty. Jako teologové se dnes musíme ptát, jak může dobrá zpráva evangelia působit jako osvobozující síla, jak můžeme lidem naší generace přiblížit kulturu setkání a mentalitu bratrství“. A upozornil, že podníceny tímto strachem „rostou populistické strany, které své hledání identity zakládají na odmítání solidarity a národním egoismu“. Nazývají se křesťany, „zapomínají však, že evropská, a vlastně i křesťanská identita je nutně otevřená, založená na vztazích a dialogu“. Bůh v Kristu „chtěl společenství s lidmi, a pokud odmítáme společenství s druhými, pak jsme zradili základní poselství křesťanství“.

Úvodní projev arcibiskupa Uziniće

Muslimští migranti a nové příležitosti

Na našem kontinentu, pokračoval Uzinić, „křesťansko-muslimské vztahy prošly různými fázemi“, ale v poslední době „otevření evropských společností muslimským migrantům od druhé poloviny 20. století přineslo novou formu soužití, která nabízí nové příležitosti“. Od Francie přes Itálii, Bosnu a Hercegovinu, kde je jejich přítomnost trvalejší, až po Turecko, Albánii a Kosovo s muslimskou většinou, „tyto místní kontexty nás také mohou naučit, co mají křesťané a muslimové společného, místo toho, abychom vždy zdůrazňovali to, co nás rozděluje“. Zkušenost sekulárního soužití a úspěšné modely dialogu a bratrství „v nás mohou vzbudit moudrost, která nás zbaví strachu. Možná právě v tom spočívá záchranná jiskra naší vyhaslé identity“.

Účastníci třetího ročníku Středomořských teologických setkání

Mladí teologové proti modle sebelásky

Být následovníky Krista, upřesnil arcibiskup Rijeky, „dnes znamená objevovat a uznávat náboženský rozměr jiných náboženství. Dnešní věřící, a zvláště vy, mladí teologové, byste měli svým současníkům pomoci odpoutat se od modly sebelásky, která je kořenem netolerance, pohrdání a vylučování druhých“. Citujíc teologa Tomáše Halíka, přednášejícího na Letní teologické škole v Dubrovníku v roce 2021, Uzinić zdůraznil, že „křesťanská Evropa neznamená Evropu, která brání příchodu nekřesťanů. Ale naopak Evropu, která zajistí, aby se každý na jejím území mohl modlit k Bohu svými slovy a mohl tak činit vedle někoho, kdo se modlí jinak“.

Nikdy nedělejte z hranic dělící propasti

Tyto vztahy jsou podle rijeckého arcibiskupa „klíčové pro mír ve světě, pro budování bratrství a sociálního přátelství, jak nám často připomíná papež František“. Připomněl, že bratrství s lidmi jiné víry a přesvědčení je základem dokumentu z Abú Zabí, který je inspirací pro téma těchto teologických setkání, „stejně jako svoboda a odpovědnost“, stejně jako „odsouzení násilí, o kterém někteří tvrdí, že je páchají ve jménu Boha“. „Odmítnutí fundamentalismu neznamená relativizaci rozdílů,“ uzavřel Uzinić, stejně jako přijetí migrantů “neznamená zrušení hranic a nerespektování zákonů země, do níž vstupují. Ale v politice, stejně jako v teologii, nesmíme z hranic dělat modly a propasti, které nás rozdělují, ale spíše místa setkání a projevy respektu k odlišnostem“.