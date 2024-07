Rozhovor s předsedou amerických biskupů po atentátu na Donalda Trumpa

Předseda Konference katolických biskupů USA, arcibiskup Timothy Broglio, v rozhovoru pro Vatican Media označuje atentát na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa za strašlivou "výzvu k činu" a trvá na tom, že Američané mají vždy projevovat vzájemný respekt i v nesouhlasu, a to z úcty k lidské důstojnosti toho druhého.

Deborah Castellano Lubov - Vatican News



"Jedna věc, kterou můžeme všichni udělat, je pamatovat na důstojnost lidské osoby a podporovat ji. A mít neustále na paměti skutečnost, že i když se mnou někdo nesouhlasí, je stále stvořen k obrazu a podobě Boží...".



Arcibiskup Timothy Broglio, předseda Konference katolických biskupů USA (USCCB) a arcibiskup Vojenských služeb USA, se v rozhovoru pro Vatican News - Vatikánský rozhlas zamyslel nad sobotním pokusem o atentát na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na předvolebním shromáždění v Butleru v Pensylvánii a označil událost, k níž došlo "ve společnosti, která má být demokratická", za "strašnou".



Předpokládaný útočník byl okamžitě zastřelen agenty tajné služby. Při útoku byl zabit jeden divák a další dva byli zraněni. Trump byl se střelným zraněním pravého ucha převezen do místní nemocnice a později byl letecky přepraven do New Jersey.



Arcibiskup Broglio se v rozhovoru zamýšlí nad touto epizodou a nabízí slova víry a útěchy, zejména když se dívá dopředu na nadcházející eucharistický kongres v USA jako na příležitost k podpoře míru a smíření.



Pokus o atentát se setkal s odsouzením amerického prezidenta Joea Bidena, Trumpova protikandidáta v nadcházejících volbách, i lídrů z celého světa. Od útoku je bývalý prezident Trump, zdá se, v pořádku poté, co ho kulka zasáhla do ucha, a od té doby oficiálně jmenoval svého viceprezidentského kandidáta J. D. Vance, protože tento týden probíhá v Milwaukee ve Wisconsinu Národní sjezd republikánů.



V prohlášení vydaném v neděli dopoledne Svatý stolec vyjádřil "znepokojení nad včerejší epizodou násilí, která zraňuje lidi a demokracii, způsobuje utrpení a smrt". Ujistil, že Svatý stolec je "sjednocen v modlitbě s americkými biskupy za oběti a za mír v zemi, aby motivy násilníků nikdy nepřevládly...".



Především, jaká je vaše reakce na tuto tragédii, která postihla Spojené státy na shromáždění v Pensylvánii?



No, určitě, moje prvotní reakce je zděšení, že k násilí dojde v něčem, co má být demokratickou společností, že nejsme schopni spolu mluvit. A zřejmě někdo, kdo nebyl v pořádku, ale přesto tu byl někdo, dokázal spáchat atentát na prezidenta Trumpa. To je určitě velmi, velmi tragické.



A ta reakce zděšení a to, že se to mohlo stát... co se dá dělat, aby se nějakým způsobem zabránilo nebo působilo proti takovýmto situacím? Nikoho by nikdy nenapadlo, že by se to mohlo stát i z bezpečnostního hlediska, a pak jsme tam, kde jsme.



No, myslím si, že technik by samozřejmě musel analyzovat, co by se dalo udělat z bezpečnostního hlediska. Ale myslím si, že jedna věc, kterou můžeme všichni udělat, je pamatovat na důstojnost lidské osoby a podporovat ji. A mít neustále na paměti skutečnost, že i když se mnou někdo nesouhlasí, je stále stvořen k obrazu a podobě Boží. A tedy jako důstojnost, kterou musím uznávat a kterou musím respektovat. Myslím, že kdyby si naše společnost, a omezím se jen na společnost ve Spojených státech, (že) kdybychom si to více uvědomovali, pak bychom mohli být schopni diskutovat jako rozumné lidské bytosti o problémech a neshodách, které máme, a možná dojít k nějakému řešení. Ale je tragické, že politická diskuse v této zemi dospěla do bodu, kdy na sebe lidé jen křičí a není prostor naslouchat druhému. A myslím, že to je něco, k čemu nás papež František neustále vybízí, abychom si uvědomovali tuto základní lidskou důstojnost a respektovali ji všemi možnými způsoby.



A co můžete jako předseda Konference katolických biskupů Spojených států udělat pro to, aby biskupové pěstovali tento druh mírového dialogu nebo i společného soužití mezi Američany?



No, myslím, že všichni v naší diecézi můžeme určitě podporovat důležitost dialogu, důležitost úcty k druhému. I náš závazek k lidskému životu je založen na tomto pojetí, že lidská osoba je hodna naší úcty od okamžiku početí až do okamžiku smrti. Myslím, že v tom musíme být stálí. Jednou z věcí, které se chystáme zahájit ve středu, je eucharistický kongres. A myslím, že to pro nás bude skvělá příležitost k podpoře dialogu a smíření. A také abychom si připomněli, že v Ježíši Kristu nacházíme svou spásu a také cestu vpřed. V osobě Krista samozřejmě nacházíme kodex chování a myslím, že čím více se budeme snažit o jeho prosazování, tím lépe se bude dařit naší společnosti. Nemůžeme to udělat všechno sami, ale určitě můžeme položit základy a vyzvat ty, za které jsme zodpovědní, aby tuto důstojnost a tento dialog podporovali.



A v souvislosti s tímto útokem, jehož cílem byl bývalý prezident Trump a který zabil nevinného přihlížejícího, jakou modlitbu nebo jaká slova útěchy můžete nabídnout?



Určitě rodině toho zabitého pána upřímnou soustrast a soucit a slibuji modlitbu za klid jeho duše. A také těm, kteří byli zraněni, včetně bývalého prezidenta Trumpa, poselství útěchy a ujištění o mých modlitbách a ujištění o modlitbách všech věřících Spojených států.



Je ještě něco, co byste chtěl dodat?



Tato tragická událost je skutečně výzvou k činům pro nás všechny, abychom zvážili naše diskuse a pokročili na cestách míru a smíření a poctivého posouzení jakýchkoli politických rozdílů a jakkoli můžeme spolupracovat na hledání řešení.