Kardinál Tagle vyzývá v USA katolíky ke sdílení Božích darů

Národní eucharistický kongres v americkém Indianapolisu skončil slavením mše svaté s homilií kardinála Luise Antonia Tagleho, který vyzval k obnovení závazku k eucharistickému a misijnímu obrácení.

Vatican News



V zamyšlení nad tématem Národního eucharistického kongresu z Janova evangelia „Zůstaňte ve mně“ zvláštní vyslanec papeže Františka na této akci vyzdvihl Ježíšovo poslání být darem od Otce.



„Ježíš je poslán, aby byl Otcem darován druhým,“ řekl kardinál Luis Antonio Tagle během své homilie a vysvětlil, že eucharistie tento dar vystihuje, neboť Ježíš obětuje své tělo a krev za život světa.

Kardinál, který je proprefektem pro evangelizační sekci Dikasteria pro evangelizaci, sloužil mši svatou na Národním eucharistickém kongresu v Indianapolisu ve státě Indiana, který skončil v neděli 21. července.

Vyzval věřící, aby se na svůj život a na svět dívali spíše optikou daru než pouhého úspěchu.

„Díváme se stále na sebe, osoby, předměty, práci, společnost, události a stvoření v horizontu daru?“ zeptal se a varoval, že ztráta této perspektivy vede k zahleděnosti do sebe a nedostatku misionářské horlivosti.



Bolest z opuštění Ježíše



Kardinál Tagle se věnoval těžké realitě učedníků, kteří opustili Ježíše, jak o tom vypráví 6. kapitola Janova evangelia, a vyzval k introspekci, zda k tomuto odchodu někdy nepřispívá i činnost církve.



„Je možné, že my učedníci přispíváme k odchodu druhých od Ježíše?“ zeptal se a vyzval k hlubšímu zapojení do eucharistie a její proměňující moci.

Zdůraznil také potřebu přijímat ty, kteří se cítí být marginalizováni, jako jsou chudí, migranti a starší lidé, a zajistit, aby se cítili součástí církevního společenství.



Výzva k eucharistické misii



Kardinál Tagle řekl, že ti, kdo se rozhodnou zůstat s Ježíšem, musí být také ochotni nechat se jím poslat.



„Neměli bychom si Ježíše nechávat pro sebe. To není učednictví. To je sobectví,“ prohlásil a vyzval věřící, aby se o lásku a soucit, které obdrželi od Ježíše, dělili s unavenými, ztracenými a rozpolcenými.



Poselství papeže Františka



Kardinál Tagle nakonec předal požehnání a modlitby papeže Františka, který mu podle jeho slov napsal dopis vyjadřující naději, „že účastníci kongresu, plně si vědomi univerzálních darů, které dostávají od nebeského pokrmu, je mohou předávat druhým“.



Na závěr papežský vyslanec vyprávěl příběh z doby, kdy působil jako farář, a který podle něj ilustruje potřebu prožívat eucharistii v každodenním životě.



Jedná se o příběh ženy, jejíž mimořádná zbožnost vedla k tomu, že byla v kostele přítomna při všech příležitostech a v každé době. Když jí však poděkoval za její obětavost a požádal ji, aby poděkovala své rodině za to, že jí umožnila sloužit, řekla, že její neustálá přítomnost pramení z toho, že se chce vyhnout své rodině.

„Když kněz nebo jáhen řekne: 'Jděte ve jménu Páně,' prosím, jděte!

O to, co jste slyšeli, čeho jste se dotkli a co jste zakusili, se musíte podělit s ostatními,“ vybízí kardinál.