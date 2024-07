Kardinál Pierre vyzývá na eucharistickém kongresu ke skutečné obnově

Apoštolský nuncius ve Spojených státech vyzývá při zahájení Národního eucharistického kongresu v Indianapolis věřící, aby se modlili za větší jednotu církve, „abychom byli plodnější v našem poslání“.

Christopher Wells - Vatican News



Když byl ve středu 17. července večer v Indianapolisu zahájen desátý Národní eucharistický kongres ve Spojených státech, apoštolský nuncius kardinál Christophe Pierre věřícím zdůraznil, že jeho přítomnost je znamením „duchovní blízkosti papeže Františka a jeho jednoty s vámi a s touto zemí“.

„Jaký je to dar!“ řekl, „že můžeme být jako církev sjednoceni prostřednictvím našeho Svatého otce.“

Nuncius zároveň připomněl, že „nesmírným darem pro jednotu je také eucharistie“, a navrhl, aby hlavní modlitbou kongresu bylo, „abychom jako církev rostli ve své jednotě, abychom byli plodnější ve svém poslání“.

Co je to eucharistická obnova?

K uskutečnění této jednoty je podle kardinála Pierra užitečné položit si otázku: „Co je to eucharistická obnova?“. A možná ještě ostřeji: „Jak poznáme, že prožíváme eucharistickou obnovu?“.

Vysvětlil, že skutečná eucharistická obnova, i když „je vždy doprovázena svátostnou zbožností“, jako je adorace, žehnání, katecheze a procesí, „musí přesahovat rámec zbožných praktik“.

Skutečná obnova znamená vidět Krista v druhých, ne jen ve vlastní rodině, přátelích a společenstvích. Skutečné oživení znamená vidět Krista i v těch, od nichž se cítíme být odděleni, ať už rasově nebo třídně, nebo v těch, kteří zpochybňují náš vlastní způsob myšlení nebo kteří smýšlejí jinak než my.

„Když se s takovými lidmi setkáváme,“ řekl kardinál Pierre, „Kristus je přítomen, aby byl mostem“, který spojuje všechny národy, jež jsou dětmi téhož nebeského Otce a jsou povolány ke stejnému věčnému údělu.

Povzbuzeni k jednotě

Větší úsilí o budování mostů jednoty je znamením skutečné eucharistické obnovy, řekl nuncius a vysvětlil, že když slavíme eucharistii, zakoušíme Ježíše, který postavil první most tím, že se stal člověkem, i když od něj bylo lidstvo odděleno.

Z tohoto důvodu, řekl, víra v reálnou přítomnost neznamená pouze víru, že Ježíš je přítomen ve svátosti pod způsobami chleba a vína, „ale také ve shromáždění svého věřícího lidu“, a dokonce i v těch, „kteří mají problém se s ním spojit kvůli zraněním, strachu nebo hříchu“.

Kardinál Pierre řekl, že adorace je pro náš vztah s Kristem zásadní. Řekl také, že je důležité chápat adoraci právě jako vztah: nevnímat Nejsvětější svátost pouze jako předmět, ale vztahovat se k Ježíši přítomnému v Eucharistii, a tím se učit „vztahovat se k druhým způsobem, který v nich uctívá Boží přítomnost“.

To podle něj „znamená žít skutečně ‚eucharistickým‘ životem: adorace se přelévá do našeho každodenního života: do našeho života ve vztahu k druhým, do našeho způsobu vnímání druhých“.

Výzva k pastoračnímu obrácení

Kardinál upozornil, že problémy našeho „evangelizačního poslání“ - včetně problémů modernity, učení se lásce k jinak smýšlejícím, překonávání rozdělení, reakce na utrpení - nelze vyřešit vlastními silami, ale pouze Boží mocí.

Apoštolský nuncius ve Spojených státech zakončil svůj hlavní projev výzvou, aby se všichni „modlili za skutečnou eucharistickou obnovu“, aby se nám otevřely oči a abychom se naučili myslet jinak.

Kardinál Pierre řekl, že eucharistická obnova proto musí vést k „pastoračnímu obrácení“, a vyzval věřící, aby prosili Pána o odkrývání míst odporu, abychom se nechali vést Bohem a „mohli se stát skutečnými apoštoly jeho království“.