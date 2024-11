宗座圖書館舉辦國際會議，與世界各地圖書館對話

以“對話中的圖書館”為題的會議11月14日至16日將在梵蒂岡宗座圖書館和宗座科學院召開。會議結束後,教宗將接見與會者。

(梵蒂岡新聞網)全球主要的國家圖書館應邀於2024年11月14日至16日參加由梵蒂岡宗座圖書館籌辦的國際會議“對話中的圖書館”(Conservata et Perlecta Aliis Tradere. Biblioteche In Dialogo - Libraries In Dialogue)。這一活動在梵蒂岡宗座圖書館和宗座科學院舉行,與會者依照提前收到的《工作文件》,對宗座圖書館和世界各地的圖書館進行反思和交流。

對話與反思的空間

梵蒂岡宗座圖書館希望通過該活動,為其500多年的歷史和當下使命開闢一個反思的時間與空間,內容包括保存無價遺產、將其傳承給後代,以及保護藏書,將其作為持續研究和反思的題材,通過梵蒂岡宗座圖書館舉辦的課程,持續提供高質量的專業培訓。

教宗接見

與會方將主要根據以下主題進行討論:

1、圖書收藏,即貯存空間的管理與擴充策略,優化有利於直接和遠程諮詢的系統和活動;

2、為宗座圖書館服務的新傳播技術和策略,即資訊技術和工具、元數據的管理系統、數字藏書平台、數字化長期存儲的檔案、人工智能的挑戰以及傳播的不同幅度;

3、文化政策和研究面向。從圖書館作為研究機構的維度出發,協調與整合不同研究項目,從而形成一個整體政策,賦予文化影響的全新概念。

會議結束時,所有與會者將蒙教宗方濟各接見。

