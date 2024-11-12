宗座图书馆举办国际会议，与世界各地图书馆对话

以“对话中的图书馆”为题的会议11月14日至16日将在梵蒂冈宗座图书馆和宗座科学院召开。会议结束后，教宗将接见与会者。

（梵蒂冈新闻网）全球主要的国家图书馆应邀于2024年11月14日至16日参加由梵蒂冈宗座图书馆筹办的国际会议“对话中的图书馆”（Conservata et Perlecta Aliis Tradere. Biblioteche In Dialogo - Libraries In Dialogue）。这一活动在梵蒂冈宗座图书馆和宗座科学院举行，与会者依照提前收到的《工作文件》，对宗座图书馆和世界各地的图书馆进行反思和交流。

对话与反思的空间

梵蒂冈宗座图书馆希望通过该活动，为其500多年的历史和当下使命开辟一个反思的时间与空间，内容包括保存无价遗产、将其传承给后代，以及保护藏书，将其作为持续研究和反思的题材，通过梵蒂冈宗座图书馆举办的课程，持续提供高质量的专业培训。

教宗接见

与会方将主要根据以下主题进行讨论：

1、图书收藏，即贮存空间的管理与扩充策略，优化有利于直接和远程咨询的系统和活动；

2、为宗座图书馆服务的新传播技术和策略，即资讯技术和工具、元数据的管理系统、数字藏书平台、数字化长期存储的档案、人工智能的挑战以及传播的不同幅度；

3、文化政策和研究面向。从图书馆作为研究机构的维度出发，协调与整合不同研究项目，从而形成一个整体政策，赋予文化影响的全新概念。

会议结束时，所有与会者将蒙教宗方济各接见。

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