教宗：修道生活是通過他人向天主全然奉獻自己

2024.12.05 Partecipanti all'Incontro promosso dalla Congregazione delle Suore Canonichesse dello Spirito Santo in Sassia (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

教宗方濟各接見薩西亞聖神修女會,讚揚修道生活的貧窮願是建立共融的紐帶。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各12月5日接見了薩西亞聖神修女會(Canoness Sisters of the Holy Spirit in Saxony)的修女們,該修會由法國蒙彼利埃的真福居伊(Guy de Montpellier)在羅馬建立。此前,教宗曾於2024年5月18日賜給生活於12世紀的居伊「真福」的封號,讚許他是個為窮人服務的「謙遜且樸實的僕人」。

教宗在當天的會晤中重申,聖神修女會的使命「主要是獻身於照顧窮人、為窮人服務」。真福居伊開始以天主聖三之名為團體撰寫會規,試圖響應教宗依諾增爵三世號召的修道生活革新。

「看到天主的計劃如何在心靈的『廚房』裡成熟,香味和色澤如何逐漸滲入生活規範裡去,然後在整個教會內香氣四溢,這是件迷人的事。」

福音的貧窮締造共融

教宗接著強調共融、貧窮與服務的重要性,以及它們彼此之間的關係。聖神修女會的修女們因著她們發的貧窮願,生活中沒有一樣東西是屬於自己的。

教宗指出,貧窮願遠超過於現代人所理解的絕對樸素且脫離凡俗的生活。「這意味著承認我們是天主聖三家裡的客人,祂接納我們並與窮人分享住所,我們則是蒙召去服務窮人。」

貧窮願與共融息息相關。它的意義涵蓋了「通過我們的弟兄姊妹向天主毫無保留地奉獻自己」。

教宗說,「沒有把『屬於自己』的東西藏在世俗安全的內室裡,沒藏在房間、口袋,或更糟糕的是藏在心裡。唯有秉持這份自由,我們才能展開一個攜手前行的計劃,走向天主召叫我們前往的天鄉」。

接納窮人的僕人

教宗最後邀請薩西亞聖神修女會的修女們努力使自己的心靈和團體成為天主聖三的活殿宇。

修道生活是「走向天主的旅途,聖神加以敦促,要我們跟隨耶穌」。我們不可忘記,「祂來不是受服事,而是服事人」(瑪廿28)。在主耶穌的榜樣下,願我們能變得渺小,成為眾人之僕。

