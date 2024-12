教宗：修道生活是通过他人向天主全然奉献自己

2024.12.05 Partecipanti all'Incontro promosso dalla Congregazione delle Suore Canonichesse dello Spirito Santo in Sassia (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

教宗方济各接见萨西亚圣神修女会,赞扬修道生活的贫穷愿是建立共融的纽带。

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各12月5日接见了萨西亚圣神修女会(Canoness Sisters of the Holy Spirit in Saxony)的修女们,该修会由法国蒙彼利埃的真福居伊(Guy de Montpellier)在罗马建立。此前,教宗曾于2024年5月18日赐给生活于12世纪的居伊「真福」的封号,赞许他是个为穷人服务的「谦逊且朴实的仆人」。

教宗在当天的会晤中重申,圣神修女会的使命「主要是献身于照顾穷人、为穷人服务」。真福居伊开始以天主圣三之名为团体撰写会规,试图响应教宗依诺增爵三世号召的修道生活革新。

「看到天主的计划如何在心灵的『厨房』里成熟,香味和色泽如何逐渐渗入生活规范里去,然后在整个教会内香气四溢,这是件迷人的事。」

福音的贫穷缔造共融

教宗接著强调共融、贫穷与服务的重要性,以及它们彼此之间的关系。圣神修女会的修女们因著她们发的贫穷愿,生活中没有一样东西是属于自己的。

教宗指出,贫穷愿远超过于现代人所理解的绝对朴素且脱离凡俗的生活。「这意味著承认我们是天主圣三家里的客人,祂接纳我们并与穷人分享住所,我们则是蒙召去服务穷人。」

贫穷愿与共融息息相关。它的意义涵盖了「通过我们的弟兄姊妹向天主毫无保留地奉献自己」。

教宗说,「没有把『属于自己』的东西藏在世俗安全的内室里,没藏在房间、口袋,或更糟糕的是藏在心里。唯有秉持这份自由,我们才能展开一个携手前行的计划,走向天主召叫我们前往的天乡」。

接纳穷人的仆人

教宗最后邀请萨西亚圣神修女会的修女们努力使自己的心灵和团体成为天主圣三的活殿宇。

修道生活是「走向天主的旅途,圣神加以敦促,要我们跟随耶稣」。我们不可忘记,「祂来不是受服事,而是服事人」(玛廿28)。在主耶稣的榜样下,愿我们能变得渺小,成为众人之仆。

