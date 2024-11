Кардинал Паролін: бажаємо Трампові мудрості і подолання поляризації

На полях заходу, що відбувався у Папського Григоріянському Університеті Державний Секретар Святого Престолу, відповідаючи на запитання журналістів, прокоментував обрання нового президента в США.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Mario Galgano – Ватикан

«На початку його каденції ми бажаємо йому багато мудрості, тому що це головна чеснота правителів згідно з Біблією», – сказав кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, відповідаючи на запитання журналістів на полях симпозіуму «#TheSpiritofGeneva: The Impact of AI on International Humanitarian Law», який 7 листопада 2024 р. в Папському Григоріанському Університеті в контексті 75-річчя Женевських конвенцій. «Я вважаю, – додав кардинал, – що він повинен працювати, перш за все, над тим, щоб бути президентом всієї країни, а отже, для того, щоб подолати поляризацію, яка виникла, і яка дуже чітко відчувається в цей час». Від імені Святого Престолу Державний Секретар сподівається, що новообраний президент США «дійсно зможе стати елементом розрядки і пошуків шляхів до миру в нинішніх конфліктах, які вмивають світ кровʼю».

Ніхто не має чарівної палички

Щодо теми війн, кардинал на прохання журналістів прокоментував фразу, сказану Трампом під час передвиборчої кампанії, а також після перемоги виборах: «Я не буду починати війни, я їх зупиню». «Будемо сподіватися, будемо сподіватися, – зазначив очільник ватиканської дипломатії, – я вважаю, що також і він не має чарівної палички». Щоб покласти край війнам, підкреслив він, «потрібно багато смирення, багато готовності, потрібно дійсно шукати загальні інтереси людства, а не зосереджуватися на окремих інтересах». «Я йому цього бажаю», – додав Державний Секретар Святого Престолу. Він залишається стриманим і просить почекати, перш ніж висловлювати будь-яку думку щодо побоювань українців і палестинців, наведених журналістом, що «мир може бути досягнутий за їхній рахунок». «Подивимося... – відповів кардинал Паролін, – важко висловлюватися щодо цих аспектів, подивимося, які пропозиції він зробить, тому що багато речей завжди залишалися невизначеними. Наприклад, ця відома фраза: “Наступного дня війна закінчиться…”, але як? Ніхто ніколи не міг це сказати, і також він сам не давав конкретних вказівок на те, як саме. Подивимося, що він запропонує після того, як вступить на посаду».

Мудра внутрішня політика

Відповідаючи на прохання журналістів висловитися щодо обіцянки у випадку перемоги провести найбільшу масову депортацію нелегальних мігрантів, Державний Секретар Святого Престолу нагадав про позицію Папи та Святого Престолу. «Ми, – підкреслив він, – виступаємо за мудру політику щодо мігрантів, яка не впадає в ці крайнощі. Папа дав дуже точні, дуже чіткі вказівки з цього питання. Я вважаю, що це єдиний спосіб вирішити проблему і вирішити її гуманно». Поза відмінностями, однак, існують теми, які зближують, такі як захист життя і засудження аборту. «Це правда, – відповів кардинал Паролін, – що захист життя є однією з важливих тем». Але також і щодо цього він рекомендує здійснювати політику, яка старається консолідувати, а «не стати знову політикою поляризації і поділу». «Я також сподіваюся, що цей захист життя, який Трамп запевнив, що буде проводити протягом свого мандату, зможе розширити консенсус», – додав він.

Стосунки не зміняться

Відтак Державний Секретар висловив впевненість у тому, що взаємини між Святим Престолом і новою адміністрацією США триватимуть у тому ж режимі й не зміняться, як це показав досвід попереднього мандату Трампа. «Як завжди, – сказав він, – є елементи, які нас зближують, а є елементи, які, можливо, нас диференціюють, віддаляють. Це буде нагодою для діалогу і для того, щоб спробувати разом шукати нові точки дотику, завжди на користь спільного блага і миру в усьому світі».