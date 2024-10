Глобальний Альянс Папи для дітей: мільйон медичних послуг за три роки

«Діти – це посів матеріал нашого майбутнього. З дітьми ми можемо збудувати новий світ», – таким посланням Франциск привітав організаторів та партнерів ініціативи, яка об'єднує найкращі лікарні світу, в тому числі й ватиканську педіатричну лікарню «Bambino Gesù».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Забезпечити лікування мільйона дітей протягом наступних трьох років. Такою є мета Глобального альянсу Папи на захист здоров'я дітей, нової глобальної мережі для надання медичної та гуманітарної допомоги найменшим пацієнтам. Мережа, яка об'єднує лікарняні структури з різних частин світу, започаткована американською неприбутковою організацією «Patrons of the World's Children's Hospital» (Меценати дитячих лікарень світу), якій Папа Франциск доручив цю місію 11 травня цього року на пропозицію Марієлли Енок, попередньої очільники педіатричної лікарні Святого Престолу «Bambino Gesù».

«Діти – це посів нашого майбутнього. З дітьми можна побудувати новий світ». Такими словами Папа привітав промоутерів та партнерів ініціативи. Альянс має дві основні мети. З одного боку, створити глобальну дитячу мережу, справжню гуманітарну спільноту, координовану Оргкомітетом Всесвітнього дня дитини. З іншого боку, створити мережу, присвячену піклуванню про дітей у всьому світі та наданню спеціалізованої підтримки медичним працівникам на місцях, адже, як підкреслив Папа Франциск, «існують невиліковні хвороби, але не діти, яких не можна лікувати».

Організації, що беруть участь в ініціативі

Patrons of the World's Children's Hospital – американська корпорація, яка розвиває Альянс і підтримує глобальну мережу з охорони здоров'я дітей, підвищуючи обізнаність та залучаючи кошти. Вона також опікується угодами між центрами та опорними пунктами, впровадженням проекту з новими можливостями для співпраці з партнерами, які вже приєдналися до ініціативи. Серед залучених організацій – ватиканська дитяча лікарня Bambino Gesù, Almaviva, Teladoc Health, Doctors with Africa Cuamm, Папський Інститут закордонних місій та Медичний центр Джорджтаунського університету у Вашингтоні.

Дістатися туди, де незадоволений попит на охорону здоров'я

З цією метою було розроблено структуру з використанням механізму, заснованого на системі «Hub and Spoke». «Центри» – це лікарні передового досвіду по всьому світу, які надають наукові та медичні консультації «Опорним пунктам», тобто медичним установам і пунктам охорони здоров'я, розкиданим по всьому світу, де є незадоволений попит на охорону здоров'я. Сполучною ланкою між ними є багатомовна цифрова платформа, підключена до системи телемедицини транснаціональної компанії «Teladoc Health».

Bambino Gesù – перша цеглина проекту

Центри – першим з яких стане Bambino Gesù, відома як «лікарня Папи», надаватимуть свої ноу-хау з лікування дітей та технічну підтримку лікарям і медсестрам опорних пунктів, які покликані виявляти найбільш невідкладні педіатричні випадки та підготувати первинний збір відповідної медичної та адміністративної документації, щоб потім передати її до центрів, завданням яких є надання відповідних медичних відповідей. Координувати мережу опорних пунктів будуть «Лікарі з Африкою» (Doctors with Africa Cuamm) та PIME (Папський інститут закордонних місій).

Сотні тисяч дітей потребують медичної допомоги

«У світі є багато дітей, які гостро потребують медичної допомоги», – підкреслює Фабріціо Аренжі Бентівільйо, президент Patrons of the World's Children's Hospital. Він згадав про дітей війни в Україні чи Газі. Але де виникає якась надзвичайна ситуація, там сфокусована увага медіа та включаються різні організації, що надають допомогу: уряди, міжнародні організації, фонди. «На жаль, – додає він, – є також сотні тисяч дітей, які потребують щоденної допомоги у тих частинах світу, про які мало говорять, і для яких не існує механізмів захисту. Це перші діти, яким ми хочемо допомогти».