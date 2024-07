Феномен торгівлі людьми набирає нових форм та методів вербування

У даних, які зібрала Міжнародна мережа черниць «Talitha Kum», описується феномен торгівлі людьми, який набирає нових форм та методів вербування майбутніх жертв. На основі поданої статистики, існує нагальна потреба в інформації та обізнаності серед потенційних жертв, працівників правоохоронних органів та інших зацікавлених сторін.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

30 липня 2024 р. відзначався Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. З цієї нагоди Міжнародна мережа черниць «Talitha Kum», яка займається служінням жертвам торгівлі людьми та підвищує обізнаність про цю проблему у своїх країнах, нагадує про те, наскільки це злочинне явище увійшло в сучасну глобальну економічну динаміку. Про це повідомляє інформаційне агентство «Fides».

Статистика, яка виявляє сумну реальність

Як свідчить статистика ООН за 2018 рік, у всьому світі жінки та дівчата становлять 72% постраждалих від торгівлі людьми, яких здебільшого продають для примусової проституції, а 28% – це чоловіки та підлітки, які залучаються до примусової праці.

Згідно доповіді Африканського Союзу (2021 рік), приготовленої в рамках Проекту політики щодо запобігання торгівлі людьми в Африці (Draft Policy on the Prevention of trafficking in persons in Africa), у 2016 році 40,3 мільйона людей стали жертвами торгівлі людьми в усьому світі, з яких 23% припадає на Африку (9,3 мільйона осіб). До 3,42 мільйона з них ставилися як до справжніх рабів, примушуючи до праці; 54% цих людей перебували в борговій залежності.

Щодо африканського континенту, то, згідно з доповіддю Африканського Союзу, існує «тісний зв'язок між торгівлею людьми, контрабандою та нелегальною міграцією». Такі фактори, як війни, голод і катастрофічна економічна ситуація (підживлювана міжнародною борговою системою) підштовхують дедалі більше людей шукати кращих умов життя за кордоном, стаючи жертвами мереж торгівлі людьми. «Африканські мігранти, викрадені торговцями людьми з метою викупу, куплені і продані як раби або піддані вилученню органів, є свідками цієї реальності», – йдеться в доповіді.

Деякі наслідки торгівлі людьми

На основі даних Міжнародної організації праці (ILO), торгівля людьми, зокрема, за 2014 рік, принесла нелегальні прибутки у розмірі 150 мільярдів доларів США, з яких 99 мільярдів доларів США – від сексуальної експлуатації жертв торгівлі людьми. Тому зрозуміло, що цю величезну суму грошей, нехай і розбиту на тисячі потоків, потрібно відмити та інвестувати, використовуючи сучасні структури міжнародних фінансів.

У той час як чоловіки складають більшість тих, хто приречений на примусову працю, жінки і все частіше дівчата і навіть діти становлять більшість жертв сексуального рабства. Більшість з них страждають від емоційних травм і порушень психічного здоров'я, таких як депресія і нахили до суїциду.

Найбільш уразливі групи людей

Бідні, безробітні та діти-сироти є соціальними групами, найбільш вразливими до торгівлі людьми. Однак навіть діти з відносно заможних і добре освічених сімей можуть стати жертвами постійно змінюваних методів, які використовують торговці людьми для вербування своїх жертв, наприклад, за допомогою соціальних мереж. Не випадково, за даними Африканського Союзу, «однією з головних причин, чому торгівля людьми в Африці настільки поширена, є брак інформації та обізнаності серед потенційних жертв, правоохоронних органів та інших зацікавлених сторін».