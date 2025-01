நம்வாழ்வு முதன்மை ஆசிரியர் அருள்முனைவர் இராஜசேகரன்

நேர்காணல் – நம்வாழ்வு இதழின் எதிர்நோக்கின் திருப்பயணம் - பகுதி 2

தமிழர் வாழ்வியல் பெருமைகள், நற்செய்தி தரும் தேடல்கள், உலகை ஆளும் ஊடகம், Transfiguring Love, The Journey of True Love, Praying with Saints, and Seeds of the Sower போன்ற நூல்கள் அருள்முனைவர் இராஜசேகரன் அவர்களின் குறிப்பிடத்தக்கப் படைப்புகள். இவரின் முந்தைய படைப்பான ‘திருக்குடும்பத் திருக்காவியம்’ என்னும் திருக்குடும்பம் பற்றிய புதுக்கவிதை நூல் திரு அவையின் மரபை ஒட்டி, இலக்கிய உலகில் காவிய வரிசையில் இடம் பெற்றது தனிச்சிறப்பு.