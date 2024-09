Medjugorje na mtazamo wa Kanisa

Wakati Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa inatangaza 'Nulla Osta' kwa ibada iliyounganishwa na Medjugorje,Mons.Armando Matteo,Katibu wa Baraza hilo anatazama ratiba ya tume mbalimbali na taarifa za maaskofu kuhusu madai ya kutokea katika Madhabahu hiyo.

Na Mons. Armando Matteo

Tukio la madai ya kuonekana kwa Bikira Maria huko Medjugorje linahusu matukio yaliyoanza tarehe 24 Juni 1981, katika Parokia ya Mtakatifu Yakobo huko Medjugorje, inayosimamiwa na Wafransiskani(OFM) wa Jimbo la Herzegovina, ndani ya Jimbo la Mostar -Duvno katika Yugoslavia ya zamani(Bosnia na Herzegovina ya sasa). Alasiri ya siku hiyo, wasichana wawili, Ivanka Ivanković na Mirjana Dragicević, walikwenda katika eneo la Podbrdo, chini ya kilima cha Crnica. Ghafla, Ivanka alimwona Mamaa (ambaye hakuonekana kwa Mirjana). Wasichana wawili waliendelea na safari yao katika kijiji. Siku hiyo hiyo, karibu sa 12 jioni 6, watoto sita waliona katika sehemu moja sura ya Maria akiwa amemshika mtoto mikononi mwake: kando na Ivanka na Mirjana, Vicka Ivanković, Ivan Dragičević, Ivan Ivanković, na Milka Pavlović walikuwepo. Marija Pavlović na Jakov Čolo, ambao bado ni sehemu ya wanaodaiwa kuwa waonaji maono, walijiunga na wengine siku iliyofuata, tarehe 25 Juni.

Mnamo tarehe 21 Julai mwaka huo huo, Askofu Pavao Žanić, Askofu wa Mostar-Duvno, alikutana na wale wa "maono" sita ambao waliripoti kwake uzoefu wao wa wa karibuni. Mtu wa kawaida alikuwa na hakika kwamba "wavulana hawasemi uwongo." Alionesha imani hii tena siku chache baadaye, alipokuwa akisimamia Kipaimara katika parokia ya Medjugorje. Baadaye, mnamo tarehe 19 Novemba 1983, Askofu Pavao Žanić alituma ripoti ya siri kwa Baraza la Kipapa la Mafundisho ya Imani la wakati huo kuhusu madai ya kutokea kwa Maria, akionesha "mashaka yake makubwa" juu yake. Mnamo tarehe 12 Oktoba 1984, Baraza la Maaskofu wa Yugoslavia lilitoa taarifa kuhusu matukio yanayodaiwa huko Medjugorje, ikitoa mamlaka ya mamlaka ya kikanisa kuhusu tathmini ya maonesho na kukataza safari rasmi za Medjugorje. Mnamo tarehe 19 Mei 1986, Tume ya Jimbo iliyopewa jukumu la kutathmini madai ya kuonekana huko Medjugorje ilitoa uamuzi wake: Wanachama 11 kwa 4 walitangazwa kuwa “Non constat de supernaturalitate yaani “Hakuna makubaliano juu ya mambo ya ajabu.”

Mwaka uliofuata, hasa mnamo tarehe 9 Aprili kazi ya Tume ya Mkutano wa Maaskofu wa Yugoslavia ilianza, ambayo ingeendelea hadi Aprili 1991. Mnamo tarehe 10 mwezi huo huo, ripoti ya mwisho ya Tume ya Baraza la Maaskofu wa Yugoslavia juu ya jambo la Medjugorje ilichapishwa, inayojulikana kama Azimio la Zadar. Nanukuu: “Maaskofu, tangu mwanzo, wamekuwa wakifuatilia matukio ya Medjugorje kupitia Askofu wa Jimbo la (Mostar), Tume ya Askofu na Tume ya Baraza la Maaskofu wa Yugoslavia juu ya Medjugorje. Kwa msingi wa uchunguzi, hadi sasa haiwezi kuthibitishwa kwamba mtu anashughulika na maonesho na mafunuo yasiyo ya kawaida. Walakini, mikusanyiko mingi ya waamini kutoka sehemu mbali mbali za ulimwengu, wanaokuja Medjugorje, iliyochochewa na nia za imani na nia zingine kadhaa, zinahitaji uangalifu na utunzaji wa kichungaji katika nafasi ya kwanza ya askofu wa jimbo na pamoja naye maaskofu wengine pia, ili huko Medjugorje na katika kila kitu kinachohusiana nayo ibada yenye afya kwa Bikira Maria iweze kukuzwa kulingana na mafundisho ya Kanisa. Kwa kusudi hili, Maaskofu watatoa maagizo ya kiliturujia-kichungaji yanayofaa. Vile vile, kupitia Tume yao wataendelea kufuatilia na kuchunguza tukio zima la Medjugorje.

Sasa tunaruka hadi 1994. Ni Oktoba 28 ya mwaka huo wakati Askofu Ratko Peric, Mkuu mpya wa Medjugorje, alipoomba kwamba Papa Yohane Paulo II aunde Tume kwa ajili ya uamuzi wa uhakika juu ya “Tokeo.” Mnamo Julai 1995, ziara ya Papa Yohane Paulo II huko Medjugorje wakati wa Ziara yake ya Kitume kwenda Sarajevo ilitangazwa. Katika barua mbalimbali za faragha, Papa alionesha mtazamo mzuri wa Medjugorje na hamu yake ya kutembelea mahali hapo. Akijulishwa kuhusu hilo, Askofu Peric aliomba Baraza la Kipapa wakati huo la Mafundisho ya Imani kuzuia ziara hiyo, ambayo kwa hakika haikufanyika. Mnamo tarehe 2 Machi 1998, kwa ombi la Askofu wa Mtakatifu -Denis-de-La Reunion, Baraza la Kipapa la wakati huo la Mafundisho ya Imani lilijibu kwamba safari za kibinafsi za Medjugorje ziliruhusiwa, likigundua kuwa Medjugorje hata hivyo haikutangazwa mahali pa maonesho ya kweli. Pia ilitangazwa kwamba msimamo wa Askofu Peric kuhusu hukumu Non constat de supernaturalitate haukuwa ule wa Baraza la Kipapa la Mafundisho ya Imani.

Katika miaka iliyofuata, mashauri mbalimbali yalifanyika kati ya Baraza la Kipapa la na Baraza jipya la Maaskofu la Bosnia na Herzegovina kuhusu uchunguzi mpya wa hati zote. Hata hivyo, Baraza la Maaskofu la Bosnia na Herzegovina lilitangaza kwamba halikuweza kufanya zoezi jipya, wala halikuona kwamba uchunguzi unafaa. Mabadiliko yalikuja mnamo tarehe 14 Januari 2008, wakati Papa Benedikto XVI alipoamua kuunda Tume ya kimataifa ya kutathmini madai ya matukio ya juu ya Medjugorje. Kadinali Camillo Ruini aliteuliwa kuwa Rais wa Tume hii. Mnamo Januari 2014, baada ya miaka sita ya kazi, Tume ya kimataifa ilitoa uamuzi wake. Hitimisho la Tume ya Ruini halikuwekwa wazi, kwa sababu ya ombi la wazi kutoka kwa Baraza la Kipapa la Mafundisho ya Imani wakati huo. Katika miaka iliyofuata, wa mwisho walitayarisha mfululizo wa mafunzo ya kina juu ya tukio zima la Medjugorje. Wataalamu wawili walishauriwa, na kufikia matokeo tofauti sana ikilinganishwa na yale ya Tume ya Ruini.

Mnamo Desemba 2015, baada ya kupokea hati zote, Papa Francisko alichukua maamuzi yote kuhusu Medjugorje. Baadaye, tarehe 11 Februari 2017, Papa Francisko alimteua Askofu Mkuu Henryk Hoser kuwa Mjumbe Maalum wa Vatican kuchunguza hali ya kichungaji huko Medjugorje. Kisha, mnamo tarehe 14 Januari 2019, mtazamo wa Papa uliwekwa wazi, kulingana na ambayo "inawezekana kuandaa safari za kwenda Medjugorje, mpango wa uangalifu utachukuliwa ili kuepuka kutafsiriwa kama uthibitishaji wa matukio." Hatimaye, ikumbukwe kwamba, tarehe 27 Desemba 2021, Baba Mtakatifu Francisko alimteua Askofu Mkuu Aldo Cavalli kuwa Mjumbe mpya wa Kitume katika Parokia ya Medjugorje, kwa misingi ya kudumu na ya ad nutum Sanctae Sedis. Askofu Mkuu Cavalli alimrithi Askofu Mkuu wa Poland Henryk Hoser, aliyefariki tarehe 13 Agosti mwaka huo.