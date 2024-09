Ziara ya Papa,Papua New Guinea:rasilimali zigawanywe kwa usawa!

Katika siku ya kwanza huko Papua New Guinea,Papa amekutana na mamlaka za kiraia na kusifu watu wa taifa hilo.Alikumbusha mamlaka jukumu linalotokana na utajiri wa ajabu wa kiutamaduni na mazingira hivyo,kutumia kukuza ustawi wa wote bila ubaguzi.Kushinda changamoto ya tofauti kunaweza kuupatia ulimwengu ishara ya udugu na kuishi kwa maelewano,amani na sala.

Na Angella Rwezaula – Vatican.

Baba Mtakatifu Francisko akiwa katika Ziara yake ya Kitume ya 45 katika Nchi za Asia na Aceania, mara baada ya kumaliza hatua ya kwanza, tarehe 7 Septemba 2024 akiwa huko Port Moresby, amekutana na Mamlaka za kiraia na mashirika mengine na Wanadiplomasia, kwa kutoa hotuba ya kwanza. Katika hotuba hiyo Baba Mtakatifu amesema alivyofurahia kuwa nao na kutembelea Papua New Guinea. Amemshukuru kwa Gavana wa Serikali hiyo kwa maneno yake mazuri ya kuwakaribisha na wote kwa mapokezi yao mazuri. Salamu zake kwa wananchi wa nchi, akiwatakia amani na fanaka. Na pia ametoa shukrani zake kwa Wenye Mamlaka kwa kulisaidia Kanisa, katika roho ya ushirikiano wa pande zote na kwa manufaa ya wote, linapofanya shughuli nyingi. Katika nchi yao, visiwa vyenye mamia ya visiwa, lugha zaidi ya mia nane zinazungumzwa, zinazolingana na makabila mengi. Hii inaashiria utajiri wa kitamaduni usio wa kawaida. Papa ameongeza kusema “Lazima nikiri kwamba hii inanivutia sana, pia katika kiwango cha kiroho, kwa sababu ninafikiria kwamba aina hii kubwa ni changamoto kwa Roho Mtakatifu, ambaye huleta maelewano kati ya tofauti!”

Papa akikaribishwa na Gavana

Nchi yao, pamoja na visiwa na lugha, pia ina utajiri wa maliasili. Bidhaa hizi zimekusudiwa na Mungu kwa jamii nzima. Hata kama wataalamu wa nje na makampuni makubwa ya kimataifa lazima yashirikishwe katika matumizi ya rasilimali hizi, ni vyema mahitaji ya wenyeji yakazingatiwa ipasavyo wakati wa kugawanya mapato na kuajiri wafanyakazi, ili kuboresha hali zao za maisha. Hazina hizi za kimazingira na kiutamaduni zinawakilisha kwa wakati mmoja jukumu kubwa, kwa sababu zinahitaji kila mtu, mamlaka ya kiraia na raia wote, kukuza mipango inayoendeleza rasilimali asili na watu kwa njia endelevu na ya usawa. Njia ambayo inaboresha ustawi wa wote, bila kujumuisha mtu yeyote, kupitia programu madhubuti, ushirikiano wa kimataifa, kuheshimiana na makubaliano yenye manufaa kwa pande zote.”

Baba Mtakatifu Francisko akiendelea katika hotuba yake amezidi kukazia kuwa “Sharti la lazima kwa matokeo hayo ya kudumu ni uthabiti wa taasisi, ambao unakuzwa na makubaliano juu ya mambo fulani muhimu kati ya dhana na hisia tofauti zilizopo katika jamii. Kwa hakika, kuongeza uthabiti wa kitaasisi na kujenga maelewano juu ya chaguzi za kimsingi ni sharti la maendeleo fungamani na ya haki. Pia inahitaji maono ya muda mrefu na hali ya ushirikiano kati ya wote, hata kama kuna tofauti ya majukumu na tofauti ya maoni.” Ni matumaini ya Baba Mtakatifu kwamba “unyanyasaji wa kikabila utafikia mwisho, kwa sababu husababisha waathrika wengi, kuzuia watu kuishi kwa amani na kurudisha nyuma maendeleo. Kwa hivyo, Papa ametoa “ wito kwa kila mtu anayewajibika kukomesha wimbi la vurugu na badala yake waanze kwa uthabiti njia inayoongoza kwa ushirikiano wenye matunda kwa faida ya watu wote wa nchi.” Papa amesema “Hakika, mitazamo iliyotajwa inaweza kuunda hali ambayo suala la hali ya Kisiwa cha Bougainville linaweza pia kupata suluhisho la uhakika wakati wa kuepuka kufufua tena mivutano ya kale. Kwa kuimarisha makubaliano juu ya vipengele vya msingi vya jumuiya ya kiraia, pamoja na nia ya kila mtu kujitolea kitu kutoka kwa maoni yake kwa manufaa ya wote, nguvu zinazohitajika zinaweza kutumika kuboresha miundombinu, kushughulikia mahitaji ya afya na elimu ya idadi ya watu na kuongeza fursa za kazi zenye heshima.”

Papa akikaribishwa na ngoma ya asili

Kuhusiana na suala ma mahitaji ya Binadamu, Baba Mtakatifu Francisko amesisitiza kwamba “Wakati fulani tunasahau kwamba wanadamu wanahitaji zaidi ya mahitaji ya kimsingi ya maisha. Pia wanahitaji tumaini kubwa mioyoni mwao. Hii inawaruhusu kuishi kikamilifu, kuwapa ari na ujasiri wa kufanya mipango mbali mbali, na kuwawezesha kuinua mitazamo yao juu kuelekea upeo mkubwa. Wingi wa mali haitoshi kuzaa jamii inayotoa uhai, yenye utulivu, yenye bidii na yenye furaha, ambayo bila mtazamo mpana wa kiroho hujigeuza yenyewe na kusababisha ukavu wa moyo. Kama matokeo, jamii inapoteza njia na kusahau umuhimu sahihi wa maadili. Zaidi ya hayo, ukavu huu huondoa msukumo wa jamii kusonga mbele na, kama inavyotokea katika baadhi ya jamii zenye utajiri, huzuia maendeleo yake kiasi kwamba inapoteza matumaini katika siku zijazo na haiwezi tena kupata sababu za kurithisha maisha na imani kwa vizazi vijavyo. Ndiyo maana ni muhimu kuelekeza roho kwenye mambo halisi makubwa zaidi. Mitazamo na matendo yetu lazima yaimarishwe na nguvu ya ndani, ambayo inawalinda kutokana na hatari ya kupotoshwa au kupoteza uwezo wa kutambua thamani ya kazi na uhitaji wa kuitekeleza kwa kujitolea na kujitoa.

Baba Mtakatifu vile vile amekazia kusema kuwa “Maadili ya kiroho huleta matokeao sana ujenzi wa jiji la kidunia na hali halisi zote za muda. Kwa maneno mengine, maadili haya huingiza nafsi, na kuhamasisha na kuimarisha kila mradi. Hili pia limeakisiwa katika nembo na kauli mbiu ya Ziara Safari yangu kwenda Papua New Guinea. Kauli mbiu inajumlisha hili kwa neno moja: Ombeni. Labda wengine ambao wanajali sana “usahihi wa kisiasa” wanashangazwa na chaguo hili. Ikiwa ndivyo, wamekosea, kwa sababu watu wanaosali wana wakati ujao, wakichota nguvu na tumaini kutoka juu. Hata picha ya ndege wa Mbingu kwenye nembo ya Safari ni ishara ya uhuru: uhuru ambao hakuna mtu na hakuna kitu kinachoweza kuuzuia kwa sababu uko ndani yetu, na unalindwa na Mungu ambaye ni upendo na anataka watoto wake wawe huru. Papa Francisko amebainisha tena kwa wale wote wanaodai kuwa Wakristo, idadi kubwa ya watu wao, ni matumaini kwa dhati kwamba imani haitapunguzwa tu kwa kuzingatia matambiko na sheria. Badala yake na iwe na alama ya upendo kwa Yesu Kristo na kumfuata kama mfuasi. Kwa njia hiyo, imani inaweza kuwa utamaduni hai, akili na matendo yenye msukumo na kuwa nuru katika nuru inayoangazia njia ya kwenda mbele. Wakati huo huo, imani pia inaweza kusaidia jamii kwa ujumla kukua na kupata masuluhisho mazuri na yenye ufanisi kwa changamoto zake kuu.

Waliovalia nguo za asili

Papa akiendelea alisema “kama Mrithi wa Mtume Petro, amekwenda kuwatia moyo waamini Wakatoliki kuendelea na safari yao na kuwathibitisha katika kukiri kwao imani. “Nimekuja kufurahi pamoja nao katika maendeleo wanayofanya na kushiriki matatizo yao. Niko hapa, kama Mtakatifu Paulo angesema, kama “mtenda kazi pamoja nanyi kwa furaha yenu” (2 Wakor 1:24). Ninazipongeza jumuiya za Kikristo kwa kazi za upendo wanazozifanya nchini. Pia ninawasihi daima kutafuta ushirikiano na taasisi za umma na watu wote wenye mapenzi mema, kuanzia kaka na dada zao wa madhehebu mengine ya Kikristo na dini nyinginezo, kwa ajili ya manufaa ya pamoja ya wananchi wote wa Papua New Guinea. Shahidi angavu wa Mwenyeheri Petro To kama Mtakatifu Yohane Paulo II alivyosema wakati wa Misa ya Kutangazwa kwake “anawaonesha jinsi ya kujiweka kwa ukarimu katika kuwatumikia wengine […] na kuhakikisha kuwa jamii inakua katika uaminifu na haki, maelewano na mshikamano” (Mahubiri, Port Moresby, 17 Januari 1995). Mfano wake, pamoja na ule wa Mwenyeheri John Mazzucconi, PIME, na wamisionari wote walioitangaza Injili katika nchi yenu, wawatie nguvu na matumaini. Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu, mlinzi wa mbinguni wa Papua New Guinea, siku zote awalinde, kutokana na hatari zote na alinde Mamlaka na watu wote wa nchi hii.

Papa akitao hotuba yake

Ninaanza ziara yangu kati yenu kwa furaha. Niwakushukuru kwa kunifungulia milango ya nchi yenu nzuri, iliyo mbali sana na Roma na bado karibu sana na moyo wa Kanisa Katoliki. Kwa maana ndani ya moyo wa Kanisa kuna upendo wa Yesu Kristo, ambaye msalabani aliwakumbatia wanaume na wanawake wote. Injili yake ni kwa ajili ya watu wote, kwani haijafungamanishwa na mamlaka yoyote ya kidunia, bali iko huru kulisha kila utamaduni na kuufanya Ufalme wa Mungu, Ufalme wa haki, upendo na amani, ukue ulimwenguni. Ufalme huu na ukaribishwe kikamilifu katika nchi hii, ili watu wote wa Papua New Guinea, pamoja na mapokeo mbalimbali, waishi pamoja kwa maelewano na kuutolea ulimwengu kielelezo cha udugu.