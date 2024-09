Gavana Mkuu wa Papua New Guinea ampokea Papa kwa furaha

Jumamosi,Septemba 7,Baba Mtakatifu alitembelea Gavana Mkuu wa Papua New Guinea,Bob Dada huko Port Moresby mwanzoni mwa ziara yake katika taifa hilo.Akimkaribisha Papa Francisko,Gavana huyo alisisitiza utetezi wa Kanisa Katoliki wa amani,haki za binadamu na hatua muhimu dhidi ya mabadiliko ya tabianchi.

Na Angella Rwezaula – Vatican.

Jumamosi tarehe 7 Septemba 2023, katika hatua ya Pili ya Ziara ya Kitume ya 45 katika Nchi za Asia na Aceania, kabla ya kuelekea Apec Haus huko Port Moresby kukutana na mamlaka ya kiraia, Baba Mtakatifu Francisko alifanya ziara ya heshima kwa Gavana Mkuu wa Papua New Guinea, Sir Bob Bofeng Dada, katika Ikulu ya Serikali katika kitongoji cha mji mkuu wa Konedobu. Katika salamu zake, Gavana huyo alimkaribisha kwa furaha Papa kwa niaba ya serikali na watu wa Papua New Guinea, akisisitiza umuhimu wa kihistoria na kiroho wa ziara hiyo. Akikumbuka kwamba uwepo wa Kanisa Katoliki nchini ulianza katikati ya karne ya 19, alitambua jukumu lake kuu katika elimu, afya, na huduma ya kiroho nchini na juhudi zake zinazoendelea kuleta elimu na huduma za afya katika maeneo yake ya mbali.

Papa akipokea zawadi

Katika hotuba kabilia Gavana huyo alisema: Kwa niaba ya Serikali na Watu wa Papua New Guinea ninakukaribisha katika nchi hii nzuri. Uwepo wako hapa ni ushuhuda wa roho ya kudumu ya imani ambayo hutuleta pamoja kuvuka bahari na mabara na nina heshima kukupokea leo. Kama unavyojua, Wamisionari Wakatoliki wa kwanza walikuwa Marist, walifika mwaka wa 1845 na kukaa katika Visiwa vya Woodlark na Rooke. Miaka 139 baadaye, baada ya kuanzisha mbegu ya imani ya Kikatoliki, mtangulizi wako, Baba Mtakatifu Papa Yohane Paulo II alitembelea nchi mwaka 1984 na tena mwaka 1995. Mwaka huu ni kumbukumbu ya miaka 179 ya kanisa Katoliki huko PNG na uko pamoja nasi na kama nchi tunakushukuru sana. Baba Mtakatifu Kanisa Katoliki ni miongoni mwa washirika wakuu wa maendeleo wa serikali katika utoaji wa huduma nchini. Serikali yetu inatambua mchango mkubwa wa Kanisa katika kusaidia watoto, jumuiya, viongozi wa baadaye wa kanisa katika elimu, afya na huduma za kiroho. Tunashukuru uongozi wa kimataifa katika utetezi ambao Vatican inaendelea kutoa kuhusu masuala ya kibinadamu duniani kama vile vita, haki za binadamu, masuala ya jinsia, mabadiliko ya hali ya hewa, afya na elimu.

Papa huko Papua New Guinea

Baba Mtakatifu maisha ni haki kwa wanadamu jinsi yalivyoumbwa na Mungu na tunaamini kuwa yanapaswa kutambuliwa na kuishi kwa ukamilifu kwa amani na utulivu. Kitendo chenyewe cha Mungu alipochukua mbavu kutoka kwa mwanamume na kumuumba mwanamke, kilitoa mfano wa uhusiano usiobagua wa jinsia kuwa sawa na haki za wanawake kutambuliwa na kuheshimiwa, sawa na kutoa heshima inayostahiki kwa watoto, wazee na watu walio katika mazingira magumu zaidi. jamii yetu. Tunataka kutambua jukumu la mwanamke na kutangaza hitaji la ulinzi. Mwanamke si jinsia tu, bali ni zawadi maalum kutoka kwa Mungu kuzaa taifa na kama asili ya mama anayoitunza na kudumisha ubinadamu.

Wakati wa hotuba ya Papa

Gavana huyo aliendelea "Baba Mtakatifu katika ulimwengu wa uchoyo na misukosuko, sauti yako itasikika vyema na ulimwengu kupenda na kuheshimu kuongezeka kwa wanawake katika ulimwengu huru. Tunayofuraha kueleza kwamba Kanisa katoliki limekuwa likitetea sana unyanyasaji na ukiukwaji wa haki za binadamu kwa wahanga nchini. Baba Mtakatifu tunatambua pia utunzaji wa kimwili na wa kiroho ambao Kanisa linaendelea kutoa kwa wale wanaonyanyaswa, kupuuzwa au kukataliwa na familia na jumuiya. Kama nchi nyingine yoyote, kuna visa vya unyanyasaji katika PNG pia, na mbele yako, tunataka kuwakumbusha raia wetu kuzingatia maadili na kanuni za maadili zinazotufafanua kama Wakristo na kujitolea tena kwa upendo na kuishi pamoja kwa amani katika jamii yetu."

Papa huko Papua New Guinea

Akiendelea alisema "Baba Mtakatifu mabadiliko ya hali ya hewa ni ya kweli. Kupanda kwa kina cha bahari kunaathiri maisha ya watu wetu katika Visiwa vya mbali vya PNG na katika Pasifiki. Tunatambua kazi ya Wamisionari wenu lakini pia tunatafuta maombi na usaidizi wenu kwa ajili ya hatua za kimataifa na utetezi. Pia tunataka kukushukuru kwa kazi ya kanisa kupeleka huduma za afya na elimu katika maeneo ya mbali zaidi ya nchi. Msukumo wetu ni maisha ya kujitolea ya huduma ya wamisionari wa Kanisa Katoliki katika marefu na mapana ya nchi hii nzuri, hii kwa hakika ni kielelezo cha upendo wa kudumu na huruma ya Mungu kwa binadamu. Serikali yetu inazidisha juhudi za kuimarisha ushirikiano uliopo kupitia usaidizi wa ufadhili, upatanishi wa kitaasisi na mipango mingine ya ushirikiano kati ya Serikali na Kanisa. Kama serikali tunafadhili taasisi zinazoendesha kanisa na tumejumuisha wafanyikazi wa kanisa kwenye orodha ya malipo ya serikali.

Utamaduni wa Papua New Guinea

Tunathamini sana ushirikiano huu na kuthibitisha kuunga mkono kazi ya kanisa Katoliki na makanisa mengine ya Kikristo nchini. Unapoibariki nchi yetu kwa uwepo wako, tunajawa na shukrani na unyenyekevu. Tunajua kwamba ziara yako itaacha alama isiyofutika katika mioyo na akili za Wapapua New Guinea wote. Tunaomba kwamba mbegu za imani, matumaini, na upendo ambazo unapanda hapa zitazaa matunda kwa vizazi vijavyo. Tafadhali omba kwa ajili ya Papua New Guinea, demokrasia yake, uongozi wake wa kuongoza nchi na kuwaombea watu wamgeukie Mungu katika ongezeko la imani ya Mungu duniani. Tunakushukuru kwa kuchagua kutembelea Papua New Guinea na tunakutakia baraka za amani na faraja na matumaini kwamba utafurahia ukarimu wa joto na neema wa kanisa lako, serikali na watu wa Papua New Guinea.