Radio Maria Papua New Guinea inamkaribisha Papa kama mtume wa Amani

2024.09.06 Kuwasili kwa Papa huko New Guinea (Vatican Media)

Miongoni mwa watangazaji wa hapa nchini wanaotoa matangazo ya Ziara ya Kitume ya Baba Mtakatifu Francisko nchini Papua New Guinea ni Radio Maria,ambayo mkurugenzi wake,mmisionari wa Vicent,anaamini kuwa ziara hiyo itasaidia kuwaunganisha watu na kuleta amani mioyoni mwao.

Na Thaddeus Jones na Delphine Allaire - Port Moresby.

Watangazaji nchini Papua New Guinea wako tayari kwa kuwasili kwa Papa Francisko na matangazo yote ya vyombo vya habari yanayohusu. Miongoni mwao ni Radio Maria Papua New Guinea, washirika wa utangazaji wa Vatican News. Padre Joseph Emmanuvel Amith, mmisionari wa Shirika la Vinsent anayehudumu kama mkurugenzi wa kituo cha Radio Maria Papua New Guinea anatumaini kutoa habari karibu na mbali ili kuwafikia watu wa taifa lililoenea katika maeneo na visiwa vingi, taifa lenye wakazi zaidi ya milioni nane na zaidi ya lugha 830 zinazozungumzwa.

Kufikia pembezoni

Padre Amith na timu yake wako kwenye kituo cha utangazaji cha vyombo vya habari ili kusambaza matukio yote na wafanyakazi wakiwa nje ya uwanja ili kutoa matangazo ya moja kwa moja na mahojiano. Ingawa uwezo wao ni mdogo, wanatarajia kushirikiana na wasikilizaji wao ili kuwasaidia kushiriki katika matukio bila kujali wapi, lakini hasa wale wote wa pembezoni ambako mawasiliano yana changamoto nyingi. Takriban 90% ya watu husikiliza Radio, na kuifanya kuwa njia kuu ya mawasiliano na msaada mkubwa katika kujenga jamii. Televisheni na intaneti hazina ufikiaji mkubwa huko kwa sababu ya vituo vichache vya mijini na watu walioenea kwenye visiwa vingi huko.

Kuleta umoja

Akizungumza na Delphine Allaire wa Vatican News kabla ya kuwasili kwa Papa Francisko, Padre Amith alisema yeye na timu yake wana matumaini makubwa kuhusu ziara ya papa, kwani “analeta umoja” katika taifa hili lenye tamaduni na lugha nyingi, utajiri mkubwa. Alisema ziara hii pia itasaidia kuleta amani katika mioyo ya watu, wanaposhuhudia uwepo wa Papa “kama mzee” mwenye “neema usoni” na kusikia ujumbe wake wa imani, kuheshimiana, maelewano, mshikamano na amani. “Anakuja kama mtume wa amani, anasema Padre Amith, ambaye anahisi kwamba hivi karibuni pia kutakuwa na amani katika Papua New Guinea kutokana na tukio hili la maandalizi.

Kuhamasisha na kufahamisha

Radio Maria Papua New Guinea inatangaza hasa kwa Kiingereza na vipindi vinavyolenga imani ya Kikristo, programu za ibada, hali ya kiroho ya Maria, pamoja na malezi na elimu. Upangaji mwingi umejitolea kwa habari inayozingatia maeneo kama vile huduma ya afya, masuala ya kijamii, ili watu wapate maarifa muhimu ya jinsi ya kuboresha hali ya maisha na kujenga jamii. Padre Amith na timu yake wanatoa wito kwa wataalamu katika kila nyanja—walimu wa chuo kikuu na madaktari wa matibabu—ambao wanashiriki ujuzi wao. Matangazo hayo yanahusisha Wakatoliki na wasio Wakatoliki sawa sawa na yanalenga hadhira ya watu wote kwa lengo la kujenga jumuiya na kuendeleza elimu, na kwa kufanya hivyo, kama Padre Amith alivyosema, kuwasaidia watu wa Mungu.