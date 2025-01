Kard. Parolin srečal nuncije na Bližnjem vzhodu; pogovor z libanonskim predsednikom

Tiskovni urad Svetega sedeža je sporočil, da se je vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin v ponedeljek, 13. januarja 2025, v jordanski prestolnici Aman srečal s papeškimi predstavniki v 14 bližnjevzhodnih državah. Izrazil je upanje na čimprejšnjo prekinitev ognja »na vseh frontah« ter željo, da bi na Bližnjem vzhodu zavladal mir. V telefonskem pogovoru je čestital novoizvoljenemu libanonskemu predsedniku Aounu.

Kardinal Parolin, ki je pretekli petek kot papežev odposlanec posvetil novo cerkev Jezusovega krsta ob reki Jordan, je v ponedeljek vodil srečanje z nunciji v Bahrajnu, Egiptu, Združenih arabskih emiratih, Jordaniji, Iranu, Iraku, Izraelu, Kuvajtu, Libanonu, Omanu, Palestini, Katarju, Siriji in Jemnu.

Na srečanju so obravnavali trenutne krize v regiji, politične in cerkvene razmere v posameznih državah, pa tudi znamenja upanja, ki jih je mogoče zaznati v nekaterih državah. Poleg tega so spregovorili o resnih humanitarnih razmerah, v katerih se je znašlo prebivalstvo, ki je najbolj vpleteno v spopade, ter o potrebi po solidarnosti mednarodne skupnosti. Izrazili so upanje, da bo na Bližnjem vzhodu kmalu zavladal mir ter bodo kristjani ostali bistvena komponenta pri prizadevanju za bratsko sožitje med različnimi verstvi in za napredek posameznih držav.

Telefonski pogovor z novim libanonskim predsednikom

S Tiskovnega urada Svetega sedeža so prav tako sporočili, da se je kardinal Parolin 13. januarja popoldan po telefonu pogovarjal z novim libanonskim predsednikom Josephom Aounom, ki je bil izvoljen 9. januarja. Vatikanski državni tajnik mu je čestital za izvolitev in mu izrazil najboljše želje ter zagotovil svoje molitve. Prav tako je izrazil zadovoljstvo nad hitrim imenovanjem Nawafa Salama za predsednika vlade.