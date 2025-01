Msgr. Dal Toso: Veselje za Cerkev v Jordaniji in za vesoljno Cerkev

Apostolski nuncij v Jordaniji msgr. Giovanni Pietro Dal Toso je za vatikanske medije predstavil zgodovino in pomen nove latinske cerkve Jezusovega krsta, ki jo bo kardinal Parolin posvetil 10. januarja 2025.

Vatican News

Nahaja se na vzhodnem bregu reke Jordan na območju Al-Maghtas, kjer je bilo do sredine devetdesetih let 20. stoletja veliko minsko polje. V tistih letih je p. Michele Piccirillo, veliki frančiškanski arheolog, znan po svojem izjemnem delu v Jordaniji, Siriji, Palestini in Izraelu, odkril področje, za katerega se je izkazalo, da je najverjetneje »Betanija onkraj Jordana«, ki jo evangelist Janez navaja kot kraj Jezusovega krsta. Obstaja več elementov, ki potrjujejo verjetnost tega kraja: prisotnost treh bizantinskih cerkva na istem območju; pričevanja prvih romarjev, med njimi tudi Egerije iz 4. stoletja; dejstvo, da se izvir vode in kapela na tem območju imenujeta po Janezu Krstniku; mozaični zemljevid iz Madabe v Jordaniji, ki v 5. stoletju prikazuje Betanijo kot Al-Maghtas. Poleg tega obstajajo svetopisemske navedbe, zaradi katerih je omenjeni kraj pomemben, saj naj bi se tam nahajal tudi »Elijev grič«, od koder se je Elija vzdignil v nebo.

Izbrano 08/01/2025 Kardinal Parolin bo posvetil cerkev Jezusovega krsta v Jordaniji Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin bo 10. januarja 2025 kot papežev odposlanec v Jordaniji posvetil cerkev Jezusovega krsta.

Jordanski kraljevi hiši je bil Maghtas takoj pri srcu, zato se je odločila, da ustanovi komisijo za upravljanje tega svetega kraja. Glede na to, da so tudi v Jordaniji prisotni različni krščanski obredi, je bilo vsakemu izmed njih dodeljeno zemljišče, kjer lahko opravljajo bogoslužje. Jeruzalemskemu latinskemu patriarhatu je bilo zaupano zemljišče, na katerem je Benedikt XVI. leta 2009 med svojim romanjem v Sveto deželo položil temeljni kamen za gradnjo cerkve. Gradnja je trajala kar nekaj časa, tudi zato, ker gre za veliko stavbo, v kateri je prostora za vsaj 1.000 ljudi. H gradnji je veliko prispeval jordanski katoličan latinskega obreda g. Nadim Mouasher, ki je na ta način želel počastiti spomin na svojega sina, ki je umrl nenadne smrti. Patriarhat je cerkev zaupal Inštitutu učlovečene Besede, ki ima tam eno žensko in eno moško kontemplativno skupnost. Tako kot njegova predhodnika je kraj Jezusovega krsta obiskal tudi papež Frančišek.

Izbrano 11/01/2022 Kraj Jezusovega krsta: od minskega polja do kraja molitve Po tem, ko so pred enim letom kristjani lahko prvič po 54. letih obhajali sveto mašo v neposredni bližini kraja Jezusovega krsta, se je letošnjega tradicionalnega romanja ob ...

Slovesnosti posvetitve nove cerkve, ki jo bo 10. januarja 2025 vodil kardinal Parolin, se bo udeležilo več tisoč ljudi iz Jordanije in iz drugih držav. Gre za zelo pomenljiv kraj: romarji bodo lahko obnovili milost svojega krsta in s tem svojo pripadnost Kristusu. Na tem mestu je Janez Krstnik o Jezusu dejal: »Glejte, Jagnje Božje«. Prav v tem jubilejnem letu, ko mineva 25 let od začetka romanj v Al-Maghtas, se bodo romarji lahko srečali z Bogom, ki je v Kristusu »odvzel greh sveta«, kakor pravi tudi napis na novem oltarju v cerkvi. Zato gre za trenutek veselja za Cerkev v Jordaniji, pa tudi za celotno vesoljno Cerkev.