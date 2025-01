Kardinal Parolin bo posvetil cerkev Jezusovega krsta v Jordaniji

Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin bo 10. januarja 2025 kot papežev odposlanec v Jordaniji posvetil cerkev Jezusovega krsta.

Vatican News

Pismo, ki ga je ob tej priložnosti sveti oče napisal kardinalu Parolinu, se prične s citatom iz dogmatične konstitucije drugega vatikanskega koncila o Cerkvi Lumen gentium: Bog je hotel ljudi »posvečevati in zveličati ne posamič in brez vsakršne medsebojne zveze, temveč jih je hotel narediti za ljudstvo, ki bi ga v resnici priznavalo in mu sveto služilo«.

Izbrano 08/01/2025 Msgr. Dal Toso: Veselje za Cerkev v Jordaniji in za vesoljno Cerkev Apostolski nuncij v Jordaniji msgr. Giovanni Pietro Dal Toso je za vatikanske medije predstavil zgodovino in pomen nove latinske cerkve Jezusovega krsta, ki jo bo kardinal Parolin ...

Vatikanski državni tajnik bo ob 11. uri na kraju Jezusovega krsta ob reki Jordan (Al-Maghtas) vodil slovesno sveto mašo ob posvetitvi in odprtju nove cerkve. Somaševal bo tudi kardinal Pierbattista Pizzaballa, jeruzalemski latinski patriarh. Papež v pismu spominja, da kristjani v Jordaniji nestrpno pričakujejo slovesno posvetitev cerkve Jezusovega krsta, katere gradnja je trajala skoraj 15 let in je znamenje ljubezni Cerkve do te skupnosti vernikov.

Zatem kardinala Parolina povabi, naj kristjane v Jordaniji spodbudi, da bi vedno bolj posnemali Kristusa ter prenovljeno močjo pričevali o živem upanju, ki izhaja iz vere in ljubezni do bližnjega. Prav tako mu naroča, naj ob tej priložnosti prenese njegove pozdrave vsem, ki se bodo udeležili dogodka: ne samo navzočim katoličanom, ampak tudi civilnim oblastem, pripadnikom drugih verstev in tistim, ki spodbujajo poslanstvo Cerkve, versko svobodo, mir v svetu ter dobro človeške osebe.