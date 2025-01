Mladi iz ZDA, Izraela in Palestine bodo v Vatikanu govorili o smislu in miru

Od 2. do 5. februarja 2025 bo Vatikan gostil srečanje z naslovom »Meaning Meets Us« na katerem bodo mladi govorili o smislu in miru. Dogodek pripravljajo Univerza smisla, ki deluje v okviru gibanja Scholas Occurrentes, Hebrejska univerza v Jeruzalemu in Univerza Notre Dame iz ZDA.

Vatican News

Kot so zapisali organizatorji, je namen dogodka ta, da bi »v svetu, zaznamovanem s polarizacijo in razdrobljenostjo«, odgovorili na krizo smisla s spodbujanjem izobraževanja in srečanja kot temeljnih sredstev za razumevanje in mir. Mladi muslimani, judje in kristjani se bodo v Vatikanu ter na nekaterih drugih lokacijah v Rimu udeležili različnih izobraževalnih in umetniških dejavnosti, ki jih organizirata Scholas Occurrentes ter program Middle Meets. Slednji je na pobudo študentov Hebrejske univerze nastal po Hamasovih napadih na Izrael oktobra 2023 kot odgovor na potrebo po ustvarjanju prostorov za odprt in konstruktiven dialog.

Pomenljivo, da je srečanje v jubilejnem letu v Rimu

Mladi bodo svojo izkušnjo in zaključke srečanja predstavili tudi papežu Frančišku, ki jih bo sprejel v avdienco 5. februarja. Kot je dejal José Maria del Corral, direktor organizacije Scholas Occurrentes, omenjeno srečanje mladih ne bo samo dogodek, ampak »pričevanje, da je medverski dialog mogoč in potreben; povabilo svetu, da bi spoznal, da mladi lahko prek srečanja in poslušanja prinašajo spremembe«. Po direktorjevih besedah je posebej pomenljivo, da srečanje v tem jubilejnem letu, v središču katerega sta odpuščanje in upanje, poteka v Rimu.

Razum in čustva ter spodbujanje dialoga

Profesor Elitzur Bar-Asher Siegal s Hebrejske univerze, ki vodi projekt Middle Meets, pa je za Vatican News dejal: »Medtem ko se danes akademski svet bori, da bi našel ravnovesje med svobodo izražanja in spoštljivim dialogom, med cenzuro in zaščito pravic, nas ta projekt želi spomniti, da mora biti univerza prostor poštene in analitične razprave, ki temelji na poznavanju. S sodelovanjem med Scholas Occurrentes in Middle Meets združujemo razum in čustva ter spodbujamo pristen in pogumen dialog. Ko se to zgodi sredi konflikta med narodi v vojni, se odpre žarek upanja v boljšo prihodnost.«

Izbrano 24/05/2024 Scholas Occurrentes, papež: Ko se bolečina odpre za pomoč, postane rodovitna Sveti oče je sprejel udeležence sklepnega srečanja o vprašanju smisla, ki ga je organiziralo gibanje Scholas Occurrentes. V sproščenem prijateljskem vzdušju so se mladi z nekaj ...

Odgovoriti na krizo smisla

Pri projektu Hebrejske univerze sodeluje tudi Khitam Bader, ki je odgovorna za povezovanje skupin za medverski in medetnični dialog. Zase pravi, da je po 7. oktobru 2023 razumela, kako pomembno je »poslušati, podeliti in prepoznati človečnost v drugem človeku«. Po njenih besedah to »ni lahko, vendar pa gre za prvi korak k resničnemu ozdravljenju in skupnemu upanju«. V svetu, kjer številni mladi doživljajo vedno večji občutek praznine in nepovezanosti, je cilj srečanja Meaning Meets Us odgovoriti na krizo smisla. Presega verske, kulturne in geografske razlike ter zagotavlja prostor, kjer udeleženci lahko raziskujejo temeljna vprašanja o svoji identiteti in odnosu z drugimi.

Izbrano 03/08/2023 Papež Frančišek v Cascaisu srečal mlade Scholas Occurrentes V mestu Cascais, ki je od Lizbone oddaljeno 35 kilometrov, je sveti oče obiskal skupnost Scholas Occurrentes in mlade spodbudil, naj iz kaosa oblikujejo kozmos ter se ne bojijo ...

Srečanja in pobude Scholas Occurrentes

Scholas Occurrentes vse od svoje ustanovitve s pomočjo vzgojno-izobraževalnih izkušenj spodbuja medverski dialog. Med konkretnimi primeri te metodologije sta tudi štiri kilometre dolg mural (stenska poslikava), ki so ga ustvarili na Svetovnem dnevu mladih v Lizboni leta 2023, ter polieder, ki ga je v Indoneziji septembra lani skupaj izdelalo več kot tisoč mladih katoličanov in muslimanov. Poleg tega Scholas Occurrentes od leta 2017 dalje vsako leto organizira svetovno srečanje mladih, ki pripadajo različnim verstvom. Svoje pobude v prihodnosti nameravajo še razširiti v druga mesta ter tako medverski dialog približati vedno večjemu številu mladih po vsem svetu. Izobraževanje in srečanje nista samo abstraktna pojma, ampak gre za konkretna dejanja, ki spreminjajo družbe.