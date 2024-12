Kardinal Tolentino de Mendonça: Cerkev potrebuje pesnike

Kardinal José Tolentino de Mendonça, prefekt Dikasterija za kulturo in vzgojo, je za vatikanske medije predstavil mednarodno srečanje pesnikov z naslovom »V imenu Hvalnice stvarstva«, ki od 2. do 4. decembra poteka v Vatikanu, Rimu in Assisiju.

Vatican News

Pesniki iz šestih držav

Dogodka, ki ga omenjeni dikasterij organizira v sodelovanju z italijanskim državnim odborom za obhajanje 800-letnice smrti svetega Frančiška, se udeležuje 13 pesnikov in 5 pesnic iz Italije, Španije, Portugalske, Izraela, Združenih držav Amerike in Argentine.

Pomen Hvalnice stvarstva

Kardinal Tolentino de Mendonça je dejal, da so pesniki nekakšen »rezervoar človečnosti, saj v svojih besedah vedno poskušajo počlovečiti občutja, izkušnje«. Po njegovih besedah »potrebujemo zalogo človečnosti in vizije, ki jo pesniki predstavljajo«. Dodal je, da odnos pesnikov s Cerkvijo in krščanstvom ni nekaj novega ter spomnil, da letos obhajamo 800-letnico Hvalnice stvarstva, ki predstavlja eno temeljih besedil italijanske književnosti. Skozi stoletja je imela pomenljivo vlogo v duhovnosti, svetovnem nazoru, krščanski izkušnji ter v odnosu do drugih bitij. »Lahko bi rekli, da je resnično ustvarila novo občutljivost,« je poudaril prefekt Dikasterija za kulturo in vzgojo ter dodal, da enako pričakujemo tudi od pesnikov našega časa: da prinašajo semena novosti, prihodnosti ter nakazujejo nove možnosti«.

Papeži o umetnikih

Papež Frančišek je julija letos objavil pismo o vlogi literature, v katerem je poudaril, da se poezija lahko dotakne človekovega srca. V predgovoru k antologiji verske poezije pa je pesnika opredelil kot tistega, ki »s svojimi očmi gleda in hkrati sanja, vidi bolj v globino, prerokuje«. Tudi sicer je sveti oče večkrat dejal, da je izraz pesnik sopomenka za ustvarjalen, tudi na družbenem področju: je nekdo, ki si zna predstavljati, ki zna v sedanjost prenesti nove možnosti, tisto, kar še ne obstaja, a lahko močno obogati stvarnost.

Tega se je prav tako zavedal papež Pavel VI., ki je umetnikom ob različnih priložnostih namenil svojo pozornost in besede. Leta 1964 jih je sprejel v Sikstinski kapeli, kjer je želel ponovno vzpostaviti prijateljstvo z njimi, ob zaključku drugega vatikanskega koncila pa je v Sporočilu umetnikom zapisal: »Tako danes kot včeraj vas Cerkev potrebuje in se obrača na vas.« Kardinal je dodal, da se s tem strinja tudi današnji Petrov naslednik ter poudaril, da potrebujemo »ustvarjalne ljudi; pisatelje, pesnike, ki nam lahko pomagajo ljubiti svet, najti besede upanja ter ponovno vzpostaviti bolj zdrav in uravnotežen odnos z naravo«. Pesnik je po njegovih besedah prav tako »neke vrste antena, sonda za prestrezanje nevidnega, za prestrezanje tišine. In Bog govori v tišini. Če kot družba odstranimo tišino, odstranimo tudi možnost dostopa do skrivnosti Boga, ki se daje slišati v tišini,« je prepričan prefekt Dikasterija za kulturo in vzgojo.

Poezija v času vojne

Tudi v času, ko se človeštvo srečuje z grozotami vojne, je bila in je vloga pesnikov bistvenega pomena. Kardinal Tolentino de Mendonça je izpostavil, da so oni tisti, ki lahko pripovedujejo tudi o teh dogodkih, »zastavljajo vprašanja, ki ljudem pomagajo iskati mir in razumeti, da je to edina resnično človeška in zaželena rešitev«. Ob tem je spomnil na poezijo Prima Levija z naslovom »Ali je to človek«.

Aktualnost in vpliv Sončne pesmi

Srečanje »V imenu Hvalnice stvarstva« bo umetnikom pomagalo prav tako ponovno odkriti aktualnost Sončne pesmi, ki jo je Frančišek Asiški napisal med letoma 1224 in 1226. Razmišljali bodo o njenem vplivu, ne samo na ravni kulture in jezika v Italiji in drugod po svetu, pa tudi o tem, kaj danes pomeni biti pesnik, umetnik. »Želimo razmišljati o njenem vplivu na generacije bralcev, ki so se prav izhajajoč iz te pesmi naučili graditi bolj univerzalen in bratski odnos z vsemi bitji. Pomislimo na to, koliko pesmi, filmov, romanov, koliko kulturnih del je nastalo ob meditaciji te pesnitve, ki je kot seme, skrito v srcu časa,« je še dejal prefekt Dikasterija za kulturo in vzgojo.

Vatikan, Assisi, Rim

Udeleženci mednarodnega pesniškega srečanja so ponedeljkovo dopoldne začeli s seminarjem v Vatikanu, popoldan pa je sledilo javno branje v cerkvi Sv. Frančiška v Trastevere. V torek, 3. decembra, bodo poromali v Assisi, v sredo pa bodo sodelovali na rimskem knjižnem sejmu, kjer se bodo pogovarjali z bralci.