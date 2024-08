Papež Frančišek naslavlja pismo o vlogi literature v formaciji duhovniškim kandidatom, pa tudi pastoralnim delavcem in vsem kristjanom, da bi poudaril »vrednost branja romanov in pesmi na poti osebnega zorenja«, kajti knjige odpirajo nove notranje prostore, bogatijo, pomagajo soočiti se z življenjem in razumevanjem drugih. Literarna dela so nekakšen poligon za razločevanje, piše papež, in pomagajo pastirju, da vstopi v ploden dialog s kulturo svojega časa.

Papež Frančišek

Pismo svetega očeta Frančiška

o vlogi literature v formaciji



1. Sprva sem napisal naslov, ki se nanaša na duhovniško formacijo, potem pa sem pomislil, da je to mogoče podobno reči tudi glede formacije vseh pastoralnih delavcev, pa tudi vsakega kristjana. Mislim na vrednost branja romanov in poezije na poti osebnega zorenja.

2. V dolgočasju počitnic, v vročini in v samoti nekaterih zapuščenih sosesk, najti dobro knjigo za branje postane oaza, ki nas oddalji od drugih izbir, ki za nas niso dobre. Ne manjka tudi trenutkov utrujenosti, jeze, razočaranja, poraza, in ko nam tudi v molitvi še ne uspe najti dušnega miru, nam dobra knjiga vsaj pomaga prestati nevihto, dokler nam ne uspe doseči malo več vedrine. In morda nam branje odpre nove notranje prostore, ki nam pomagajo, da se izognemo zaprtosti v nekaj tistih obsesivnih idej, ki nas neizprosno ujamejo v past. Pred vseprisotnostjo medijev, družbenih omrežij, mobilnih telefonov in drugih naprav je bila to pogosta izkušnja in tisti, ki so to izkusili, dobro vedo, o čem govorim. Ne gre za nekaj zastarelega.

3. Za razliko od avdiovizualnih medijev, kjer je proizvod celovitejši in sta rob in čas za »obogatitev« pripovedi ali za njeno interpretacijo običajno zmanjšana, je v branju neke knjige bralec veliko bolj dejaven. Na nek način na novo piše delo, ga razširi s svojo domišljijo, ustvari svet, uporabi svoje sposobnosti, spomin, svoje sanje, svojo lastno zgodovino, polno dram in simboličnosti, in na ta način se pokaže delo, ki je zelo drugačno od tistega, ki ga je hotel napisati avtor. Literarno delo je tako živo in vedno rodovitno besedilo, ki je sposobno na veliko načinov na novo spregovoriti in ustvariti izvirno sintezo z vsakim bralcem, ki ga sreča. Bralec se pri branju obogati s tem, kar prejme od avtorja, a to mu hkrati omogoča, da razcveti bogastvo svoje osebe, tako da vsako novo delo, ki ga prebere, obnavlja in razširi osebno vesolje.

4. To me vodi k zelo pozitivni oceni dejstva, da se vsaj v nekaterih semeniščih presega obsedenost z zasloni – in s strupenimi, površnimi in nasilnimi lažnimi novicami – in se čas posveča literaturi, trenutkom vedrega in zastonjskega branja, govorjenju o teh knjigah, novih in starih, ki nam še naprej povedo veliko stvari. Toda na splošno moramo z obžalovanjem ugotoviti, da na poti formacije tistih, ki so na poti k posvečenemu služenju, pozornost za literaturo trenutno ne najde ustreznega mesta. Pogosto jo obravnavajo kot neko obliko razvedrila, oziroma kot manj važen izraz kulture, ki naj ne bi sodil na pot priprave in potemtakem konkretne pastoralne izkušnje bodočih duhovnikov. Razen nekaj izjem pozornost za literaturo velja za nekaj nebistvenega. S tem v zvezi bi rad potrdil, da ta pristop ni dober. Je izvor oblike hudega intelektualnega in duhovnega obubožanja bodočih duhovnikov, ki so na ta način prikrajšani za privilegiran dostop ravno preko literature do središča človeške kulture, še posebej pa do človekovega srca.

5. S tem zapisom želim predlagati korenito spremembo odnosa v zvezi z veliko pozornostjo, ki jo je treba v okviru formacije duhovniških kandidatov nameniti literaturi. S tem v zvezi se mi zdi zelo učinkovito, kar pravi neki teolog:

»Literatura [...] privre iz osebe v tistem, kar je v njej najbolj neupogljivo, v njeni skrivnosti [...]. Življenje se zave samega sebe, ko doseže polnost izraza in prikliče vse vire jezika.«[1]

6. Literatura je tako povezana s tem, kar si vsak izmed nas želi od življenja, ker stopa v intimen odnos z našim konkretnim bivanjem, z njegovimi bistvenimi napetostmi, z njegovimi željami in pomeni.

7. Tega sem se kot mlad jezuit naučil s svojimi učenci. Med letoma 1964 in 1965, pri osemindvajsetih letih, sem bil profesor književnosti v Santa Feju na jezuitski šoli. Poučeval sem v zadnjih dveh letih gimnazije in moral sem poskrbeti, da bi moji učenci študirali El Cida. Fantom pa to ni bilo všeč. Prosili so, da bi brali García Lorca. Zato sem se odločil, da bodo El Cida študirali doma, med poukom pa sem obravnaval avtorje, ki so bili fantom najbolj všeč. Očitno so želeli brati sodobna literarna dela. Toda ob branju teh stvari, ki so jih trenutno privlačile, so dobili splošnejši okus za literaturo, za poezijo, in so potem prešli k drugim avtorjem. Končno srce išče več in vsakdo najde svojo pot v literaturo.[2] Jaz, na primer imam rad tragične umetnike, ker njihova dela lahko vsi občutimo kot naša, kot izraz naših lastnih dram. Ko jočemo nad usodo likov, v bistvu jočemo zaradi sebe in svoje praznine, svojih pomanjkljivosti, svoje osamljenosti. Seveda ne zahtevam, da preberete ista besedila, kot sem jih prebral jaz. Vsakdo bo našel tiste knjige, ki bodo spregovorile o njegovem življenju in bodo postale prave sopotnice. Nič ni bolj škodljivega kot brati nekaj iz obveznosti, pri čemer je potreben napor samo zato, ker so drugi rekli, da je to bistveno. Svoja branja moramo izbirati z odprtostjo, presenečenjem, prožnostjo, pustimo si svetovati, pa tudi z iskrenostjo, ko skušamo najti to, kar potrebujemo v vsakem trenutku svojega življenja.

[1] R. Latourelle, «Letteratura», in R. Latourelle - R. Fisichella, Dizionario di Teologia Fondamentale, Assisi (PG) 1990, 631.

[2] Prim. A. Spadaro, «J. M. Bergoglio, il “maestrillo” creativo. Intervista all’alunno Jorge Milia», in La Civiltà Cattolica 2014 I 523-534.