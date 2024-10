Umrl je kardinal Renato Raffaele Martino

V ponedeljek, 28. oktobra 2024, je umrl 91-letni kardinal Renato Raffaele Martino, upokojeni predsednik Papeškega sveta za pastoralo migrantov in itinerantov ter Papeškega sveta za pravičnost in mir. Šestnajst let je bil stalni opazovalec Svetega sedeža pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku. Njegov pogreb bo 30. oktobra v baziliki svetega Petra vodil kardinal Re, dekan kardinalskega zbora.

Kardinal Renato Raffaele Martino se je rodil 23. novembra leta 1932 v Salernu, v duhovnika je bil posvečen 20. junija 1957. Končal je študij kanonskega prava in leta 1962 vstopil v vatikansko diplomacijo. Deloval je na nunciaturah v Nikaragvi, na Filipinih, v Libanonu, Kanadi in Braziliji. Med letoma 1970 in 1975 je bil odgovoren za oddelek za mednarodne odnose na vatikanskem državnem tajništvu. Leta 1986 je postal stalni opazovalec Svetega sedeža pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku. V tej vlogi je dejavno sodeloval pri večjih mednarodnih konferencah OZN.

Janez Pavel II. ga je 1. oktobra 2002 imenoval za predsednika Papeškega sveta za pravičnost in mir. Že na začetku svojega mandata se je Martino posvetil težkim razmeram v Venezueli in hudi državljanski vojni v Slonokoščeni obali. Predvsem pa je pogosto opozarjal na tragične razmere na Bližnjem vzhodu.

Papež se spominja kard. Martina: služabnik evangelija, spodbujevalec dialoga Sveti oče je ob smrti kardinala Renata Raffaela Martina njegovemu bratu g. Marcellu Martinu poslal sožalni telegram.

Janez Pavel II. ga je umestil za kardinala med konzistorijem 21. oktobra 2003. Leto kasneje je Papeški svet za pravičnost in mir pod njegovim vodstvom objavil težko pričakovan Kompendij družbenega nauka Cerkve, marca leta 2005 pa je v sodelovanju z različnimi katoliškimi univerzitetnimi ustanovami v Vatikanu pripravil mednarodni kongres ob 40-letnici koncilske konstitucije Gaudium et spes. Od leta 2006 do upokojitve 24. oktobra 2009 je vodil tudi Papeški svet za pastoralo migrantov in itinerantov. Za svoje nenehno delovanje na področju miroljubnih in uspešnih odnosov med ljudstvi ter spodbujanja človeka in kulture je kardinal prejel številne častne nazive in odlikovanja.

Njegov pogreb bo potekal v sredo, 30. oktobra 2024, ob 15. uri pri oltarju katedre v baziliki svetega Petra. Bogoslužje bo vodil kardinal Giovanni Battista Re, dekan kardinalskega zbora, skupaj s kardinali, nadškofi in škofi. Ob koncu bo papež Frančišek vodil obred poslednjega priporočanja in slovesa.

S smrtjo kardinala Martina kardinalski zbor šteje 233 kardinalov: 121 je volivcev, 112 pa jih v primeru konklava ne more voliti novega papeža.