Papež se spominja kard. Martina: služabnik evangelija, spodbujevalec dialoga

Sveti oče je ob smrti kardinala Renata Raffaela Martina njegovemu bratu g. Marcellu Martinu poslal sožalni telegram.

Vatican News

V sporočilu izraža svoje sožalje celotni družini in nadškofiji Salerno-Campagna-Acerno. Papež se ga spominja kot »gorečega pastirja, ki je služil evangeliju in Cerkvi« ter s hvaležnostjo gleda na »njegovo dolgo in prizadevno sodelovanje« z njegovimi predhodniki: »kot apostolski nuncij v nekaterih azijskih državah in posebej pri Organizaciji združenih narodov, kjer si je na vso moč prizadeval, da bi pričeval o papeževi očetovski skrbi za usodo človeštva, na koncu kot predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir. V različnih vlogah, ki so mu bile zaupane, si je z veliko dinamičnostjo prizadeval za dobro ljudstev ter nenehno spodbujal dialog in sožitje«. Sveti oče Gospoda prosi, »naj tega svojega zvestega služabnika sprejme v nebeški Jeruzalem«, vsem, ki žalujejo za njim pa podeljuje svoj blagoslov, »s hvaležno mislijo na tiste, ki so ga negovali«.