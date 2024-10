Kard. Zuppi se je srečal z metropolitom Antonijem in s komisarko za pravice otrok

Drugi dan svojega obiska v Moskvi se je kardinal Matteo Zuppi v torek, 15. oktobra 2024, srečal z metropolitom Antonijem, predsednikom oddelka za zunanje cerkvene odnose moskovskega patriarhata, in s komisarko za pravice otrok Marijo Lvovo-Belovo: nadaljujejo se prizadevanja za vrnitev Ukrajinskih otrok v domovino.

Vatican News

Tudi tokratni obisk poteka v okviru mirovne misije, ki mu jo je lani zaupal papež Frančišek, njen poglavitni namen pa sta »vrnitev otrok v njihove družine« ter izmenjava zapornikov, »da bi dosegli težko pričakovani mir«. V središču včerajšnjih pogovorov med kardinalom Zuppijem in metropolitom Antonijem, ki se je v Vatikanu že štirikrat zasebno srečal s papežem Frančiškom, so bili »humanitarni problemi, povezani s konfliktom v Ukrajini«.

Vatikanska in ruska delegacija

Novico o srečanju je na uradni spletni strani objavil tudi moskovski patriarhat, skupaj z nekaterimi fotografijami srečanja. Poleg kardinala Zuppija je bil prisoten tudi apostolski nuncij v Rusiji msgr. Giovanni D’Aniello, v ruski delegaciji pa sta bila poleg patriarha prisotna še podpredsednik oddelka za zunanje cerkvene odnose moskovskega patriarhata arhimandrit Filaret (Bulekov) in nadduhovnik Igor Jakimčuk.

Pozdrav patriarha Kirila

Metropolit Antonij »je pozdravil goste v imenu njegove svetosti patriarha Moskve in vse Rusije Kirila«, je zapisano v sporočilu patriarhata, v katerem je navedeno, da sta delegaciji »med pogovorom razpravljali o humanitarnih problemih, povezanih s konfliktom v Ukrajini, ter o drugih vprašanjih skupnega interesa«.

Lansko srečanje s patriarhom

Kardinal Zuppi in metropolit Antonij sta se že srečala 29. junija lani, saj je bil metropolit član delegacije, ki je spremljala patriarha Kirila na srečanju s papeževim posebnim odposlancem. Ob tej priložnosti je patriarh Kiril kardinalu dejal, da ceni, da ga je sveti oče poslal v Moskvo.

Pogovor s komisarko

Tako kot med lansko misijo, se je tudi tokrat predsednik Italijanske škofovske konference srečal z Marijo Lvovo-Belovo, komisarko ruskega predsednika za pravice otrok. Na svojem kanalu Telegram je zapisala, da je bil včerajšnji pogovor »konstruktiven« ter poudarila, da »sodelovanje s papeževim odposlancem in apostolsko nunciaturo v Ruski federaciji poteka že več kot eno leto«.

Tudi tokrat je bil pogovor s komisarko osredotočen na vrnitev ukrajinskih otrok, ki so bili prisilno odpeljani v Rusijo. Teh naj bi bilo po podatkih vlade v Kijevu več kot 19.000. Manjša skupina otrok se je že vrnila v svoje družine, zahvaljujoč tudi posredovanju Svetega sedeža. Komisarka je dodala, da sta s kardinalom Zuppijem »govorila o rezultatih in nadaljnjem sodelovanju v dobro družin in otrok, vključno s ponovno združitvijo družin iz Rusije in Ukrajine,« pri čemer sodeluje tudi rusko zunanje ministrstvo. »Odločili smo se, da bomo še naprej delali skupaj«, je še zapisala komisarka v svoji objavi.

Srečanje z ministrom Lavrovom

Kardinal Zuppi se je po prihodu v Moskvo prvi dan najprej pogovarjal z zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom o »sodelovanju na humanitarnem področju v okviru konflikta v Ukrajini« ter drugih vprašanjih na mednarodnem prizorišču. Ministrstvo je objavilo sporočilo, v katerem je bil poudarjen »konstruktiven razvoj« dialoga med Rusijo in Vatikanom.