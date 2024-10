Kardinal Zuppi ponovno v Moskvi

Kardinal Matteo Maria Zuppi, bolonjski nadškof in predsednik Italijanske škofovske konference, se je 14. oktobra 2024 kot papežev odposlanec ponovno odpravil na obisk v Moskvo, kjer so predvidena srečanja s predstavniki ruskih oblasti.

Vatican News

Kot je v odgovoru na vprašanja novinarjev zapisal direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Matteo Bruni, gre za obisk v okviru misije, ki mu jo je lani zaupal papež Frančišek. Tudi tokrat bodo v ospredju »prizadevanja za vrnitev ukrajinskih otrok v njihove družine in za izmenjavo zapornikov, da bi dosegli težko pričakovani mir«.

Kardinal Zuppi se je v ponedeljek najprej srečal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. To novico je objavilo rusko zunanje ministrstvo, ki je poudarilo, da sta se pogovarjala o »sodelovanju na humanitarnem področju v okviru konflikta v Ukrajini« ter o drugih vprašanjih na mednarodnem prizorišču. V istem obvestilu je bil prav tako omenjen »konstruktiven razvoj dialoga med Rusijo in Vatikanom«.

Misija junija 2023

Kardinal je Moskvo že obiskal 28. in 29. junija 2023, in sicer po tem, ko je obiskal Kijev in se med drugim srečal tudi s predsednikom Zelenskim. V okviru iste misije je julija obiskal tudi Washington, septembra pa Peking. Lani se je predsednik Italijanske škofovske konference srečal s patriarhom Moskve in vse Rusije Kirilom. Kot je Sveti sedež zapisal v sporočilu za javnost, je šlo za »plodovito« srečanje, med katerim je bilo govora predvsem o »humanitarnih pobudah, ki bi lahko omogočile mirno rešitev«. Kardinal je patriarhu prenesel »pozdrav svetega očeta«, po poročanju lokalnih časopisov pa ga je prav tako povabil na obisk v Bologno.

Srečanje s komisarko za pravice otrok

Sledilo je srečanje s svetovalcem ruskega predsednika Vladimirja Putina Jurijem Ušakovom in zatem z Marijo Lvovo-Belovo, komisarko za pravice otrok. V ospredju pogovorov je bilo vprašanje več kot 19.000 ukrajinskih mladoletnikov, ki so bili deportirani v Rusijo. Ukrajinski predsednik Zelenski je med avdienco pri papežu Frančišku maja lani in ponovno prejšnji petek prosil Sveti sedež za pomoč pri vrnitvi otrok v Ukrajino. Na spletni strani komisarke je bila objavljena fotografija srečanja s kardinalom Zuppijem z dopisom, da so bila na njem obravnavana tako imenovana humanitarna vprašanja, povezana z »vojaškimi operacijami« in zaščito pravic otrok.

Rezultati diplomatskih prizadevanj

Zahvaljujoč kanalu, ki ga je odprl kardinal Zuppi, se je lahko določeno število ukrajinskih otrok, ki so jih okupacijske sile prepeljale v Rusijo, vrnilo domov. V preteklih mesecih se je podpredsednica ukrajinskega parlamenta Olena Kondratjuk zahvalila kardinalu in poudarila, da je »humanitarna diplomacija« Svetega sedeža prinesla pomenljive rezultate. Med njimi je tudi izpustitev dveh duhovnikov redemptoristov, ki sta bila aretirana novembra 2022 in ju je Rusija 29. junija letos izpustila v okviru izmenjave zapornikov z Ukrajino. Ob tej priložnosti je svojo hvaležnost Svetemu sedežu za njegova prizadevanja izrazil tudi ukrajinski predsednik Zelenski.

Varovanje človekovih pravic

Kot je ob različnih priložnostih dejal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, je lanski obisk kardinala Zuppija sprožil mehanizem, ki je »počasen«, vendar gre naprej. Tudi kardinal Parolin se je septembra letos prek videokonference pogovarjal s Tatiano Maskalkovo, komisarko Ruske federacije za človekove pravice. Kot je poročal tiskovni urad Svetega sedeža, je kardinal ponovno poudaril, da je potrebno v kontekstu konflikta varovati temeljne človekove pravice, zapisane v mednarodnih konvencijah.