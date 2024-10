Hindujci in kristjani: Spodbujati harmonijo sredi raznolikosti in kljub razlikam

Dikasterij za medverski dialog vošči hindujcem ob njihovem prazniku luči deepavali, ki ga bodo letos obhajali 31. oktobra. V sporočilu, ki sta ga podpisala predsednik in tajnik Dikasterija, kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixo in msgr. Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage, beremo, da imajo verstva »izjemen potencial« za ustvarjanje ugodnih pogojev za mirno sobivanje v družbah.

»Naj Bog, vir luči, napolni vaše misli in srca z mirom in veseljem ter vaše družine in skupnosti z milostjo in srečo!« S temi željami se Dikasterij za medverski dialog obrača na hindujce v pripravi na enega izmed njihovih največjih praznikov.

V nadaljevanju sporočilo spomni na dejstvo, da naša mesta in države postajajo vedno bolj heterogeni: »Ljudje različnih kultur, verstev, etnij, jezikov in ideologij živijo drug ob drugem, po lastni izbiri ali po naključju, skoraj po vsem svetu. Mnogi to raznolikost vidijo kot izjemen vir vzajemne rasti, učenja in obogatitve. Hkrati pa jo v nekaterih delih sveta tudi zavračajo, saj jo vidijo kot potencialno grožnjo harmoniji, ki lahko vodi celo v konflikt. V skrbi za to vprašanje želimo z vami podeliti nekaj misli o tem, kako lahko kristjani in hindujci spodbujajo harmonijo sredi raznolikosti in kljub različnostim,« beremo v voščilu Dikasterija za medverski dialog.

»Skozi zgodovino so ljudje vedno naleteli na težave pri tem, da bi živeli v harmoniji. To se je zgodilo vsakič, ko so bile med ljudstvi raznolikosti in razlike, ki so včasih privedle do sovražnih in subtilnih oblik odpora. Vendar pa, kot je dejal papež Frančišek, "v dinamiki zgodovine vidimo, kljub različnosti etničnih skupin, družb in kultur, semena poklicanosti, da tvorimo skupnost bratov in sester, ki se med seboj sprejemajo in skrbijo drug za drugega" (Fratelli tutti, 96). Raznolikost torej vabi k prizadevanjem za gradnjo harmonije. Poleg tega pa lahko semena harmonije sejemo in pobiramo le s spoštovanjem "raznolikosti, tako da vsem ponudimo možnosti za napredovanje in družbeno vključevanje" (Ibid. 220).«

Sporočilo za praznik deepavali zatem poudari, da »v božjem načrtu raznolikosti in različnosti niso mišljene kot grožnja za obstoj kogar koli, temveč kot dar za harmonično sobivanje. So odnosni mozaiki mnogovrstne zgradbe, v kateri lahko skupaj živijo ljudje vseh barv, veroizpovedi in kultur. Prav tako pa kažejo našo skupno človeškost v mnogovrstnih izrazih. Bogatijo nas in spoštujejo raznolikost«.

Vendar pa ta božji načrt žal izpodrivajo »ideologije, ki podpirajo izključevanje, diskriminacijo in konformizem tako na individualni kot na kolektivni ravni. Verski fundamentalizem, ekstremizem, fanatizem, rasizem in hipernacionalizem v različnih delih sveta so nekateri primeri ideologij, ki uničujejo harmonijo in ustvarjajo sumničavost, predsodke, nezaupanje, sovraštvo in strah med ljudmi ter jih ovirajo pri ustvarjanju vezi, ki podpirajo človeško bratstvo in družbeno prijateljstvo«.

Zato je potrebno bolj kot kdajkoli prej »ponovno odkriti božji načrt za človeštvo in v naših skupnostih, mestih in državah gojiti duh bratstva, ki nas vse povezuje kot Božje otroke in kot brate in sestre. Na ta način bomo lahko gradili mostove ter premagali vse oblike moralne, ekonomske in družbene disharmonije (prim. papež Frančišek, Srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom, Džakarta, 4. september 2024)«.

»Sejati semena harmonije sredi raznolikosti in kljub razlikam je praktična potreba, ki terja konkretno delovanje in skupno prizadevanje vseh posameznikov, družin, vzgojno-izobraževalnih ustanov, medijev, skupnosti in narodov. Vsi si moramo prizadevati za rušenje stereotipov, za spodbujanje empatije, občutljivosti in spoštovanja do tistih, ki so drugačni od nas. Prav tako moramo pospeševati dialog na vseh ravneh, da bi prišli do večje ozaveščenosti, razumevanja ter bi cenili bogastvo raznolikosti in razlik. Glede na to, da imajo verstva izjemen potencial za ustvarjanje ugodnih pogojev za harmonijo v družbi, imajo vsi verski voditelji sveto dolžnost, da svoje vernike spodbujajo k prizadevanju za harmonijo.

Kot verniki, ukoreninjeni v svojih verskih izročilih, ter kot osebe, ki jim je skupno zavzemanje za krepitev harmoničnega sobivanja v družbi, se kristjani in hindujci združimo z ljudmi drugih verskih tradicij in z ljudmi dobre volje ter si po svojih najboljših močeh prizadevajmo, da bi spodbujali harmonijo sredi raznolikosti in kljub razlikam "z občutkom odgovornosti in v duhu bratstva in vključevanja" (papež Frančišek, Srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom, Singapur, 12. september 2024)«.