Papež v Singapurju: Razvoj, ki ni konflikten in ne kaotičen, ampak uravnotežen in trajnosten

Zadnji del papeževega apostolskega potovanja v Oceanijo in Azijo je namenjen Singapurju. V četrtek, 12. september, se je sveti oče najprej srečal s singapurskim predsednikom Tharmanom Shanmugaratnamom. Sledilo je srečanje s predstavniki oblasti in civilne družbe ter diplomatskim zborom, ki je potekalo v univerzitetnem kulturnem centru. Izpostavil je gospodarsko uspešnost Singapurja, ki pa si prav tako prizadeva za družbo, v kateri sta družbena pravičnost in skupno dobro visoko cenjena.

Papež Frančišek, srečanje s predstavniki oblasti in civilne družbe ter diplomatskim zborom, Singapur, 12. september 2024

Gospod predsednik, predsednik vlade, spoštovani predstavniki oblasti, spoštovani predstavniki civilne družbe, člani diplomatskega zbora!

Zahvaljujem se gospodu predsedniku za prijazne besede dobrodošlice, ki mi jih je prijazno namenil in ki v meni obnavljajo hvaležnost za njegov nedavni obisk v Vatikanu. Vsem oblastem sem hvaležen za prisrčen sprejem v tem mestu-državi, ki je trgovsko križišče primarnega pomena in kraj srečevanja med različnimi narodi.

Kdor prvič pripotuje v to mesto, ne more, da ne bi osupnil nad gozdom izredno modernih nebotičnikov, za katere se zdi, da se dvigajo iz morja. So jasno znamenje človeške iznajdljivosti, dinamičnosti singapurske družbe in spretnosti podjetniškega duha, ki so tu našli rodovitna tla za izražanje.

Srečanje s predstavniki oblasti in civilne družbe je potekalo v univerzitetnem kulturnem centru (University Cultural Centre)

Zgodovina Singapurja je zgodovina rasti in vzdržljivosti. Od skromnih začetkov je ta država dosegla visoko stopnjo razvoja in dokazala, da je to rezultat racionalnih odločitev in ne naključja: je rezultat stalnega prizadevanja za izvedbo projektov in pobud, ki so dobro premišljeni in usklajeni s posebnimi značilnostmi kraja. Prav te dni mineva sto prva obletnica rojstva Leeja Kuana Yewa, prvega predsednika vlade Republike Singapur, ki je to funkcijo opravljal med letoma 1959 in 1990 ter dal močan zagon hitri rasti in preobrazbi države.

Prav tako je pomembno, da Singapur ni le gospodarsko uspešen, ampak da si je prizadeval zgraditi družbo, v kateri sta družbena pravičnost in skupno dobro visoko cenjena. Mislim predvsem na vašo predanost izboljšanju življenjskih razmer državljanov z javno stanovanjsko politiko, visokokakovostnim izobraževanjem in učinkovitim zdravstvenim sistemom. Upam, da se bodo ta prizadevanja nadaljevala, dokler ne bodo vsi Singapurci v celoti vključeni.

V zvezi s tem bi rad opozoril na tveganje, ki ga prinaša določen pragmatizem in poveličevanje zaslug, in sicer na nenamerno posledico legitimacije izključevanja tistih, ki so na obrobju napredka.

Glede tega priznavam in pozdravljam različne politike in pobude, ki se izvajajo za podporo tistih, ki se nahajajo na obrobjih, in upam, da bo posebna pozornost namenjena revnim in starejšim – ki so s svojim delom postavili temelje Singapurja, kakršnega poznamo danes – ter zaščiti dostojanstva delavcev migrantov, ki zelo prispevajo h gradnji družbe in ki jim je treba zagotoviti pravično plačilo.

Zaradi zapletenih tehnologij digitalne dobe in naglega razvoja umetne inteligence ne smemo pozabiti, da je bistveno gojiti realne in konkretne človeške odnose; in da te tehnologije lahko izkoristimo prav zato, da nas približajo drug drugemu, spodbujajo razumevanje in solidarnost, ne pa da nas nevarno izolirajo v izmišljene in neotipljive realnosti.

Singapur je mozaik etnij, kultur in verstev, ki skupaj živijo v harmoniji. Dosego in ohranjanje te pozitivne vključenosti podpira nepristranskost javnih organov, ki se zavzemajo za konstruktivni dialog z vsemi, vsakomur omogočajo, da na svoj poseben način prispeva k skupnemu dobremu, ter ne dopuščajo, da bi ekstremizem in nestrpnost pridobila na moči in ogrozila socialni mir. Medsebojno spoštovanje, sodelovanje, dialog in svoboda izpovedovanja lastne vere v spoštovanju splošnega prava so odločilni pogoji za uspeh in stabilnost, ki ju je dosegel Singapur, so temeljni za razvoj, ki ni konflikten in ne kaotičen, ampak uravnotežen in trajnosten.

Katoliška Cerkev v Singapurju je od začetka svoje navzočnosti ponudila svoj poseben prispevek na poti tega naroda, zlasti na področju izobraževanja in zdravstva, pri tem pa se opirala na požrtvovalnost in predanost misijonarjev in katoliških vernikov. Katoliška skupnost, ki jo vedno spodbuja evangelij Jezusa Kristusa, je prav tako v ospredju na področju karitativnih del; tako na bistven način prispeva k humanitarnemu prizadevanju v regiji in v ta namen vodi različne zdravstvene ustanove in številne humanitarne organizacije, kot je Karitas.

V skladu s smernicami koncilske izjave o odnosih z nekrščanskimi verstvi Nostra aetatte, Cerkev neprestano podpira medverski dialog in sodelovanje med različnimi verskimi skupnostmi, in sicer v duhu medsebojne odprtosti in spoštovanja, ki sta temeljna za gradnjo pravične in mirne družbe.

Ta moj obisk kot naslednika apostola Petra se odvija štirideset let po vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Singapurjem. Namenjen je potrditvi katoličanov v veri in spodbudi, naj s veseljem in predanostjo nadaljujejo sodelovanje z vsemi moškimi in ženskami dobre volje za izgradnjo zdrave in povezane družbe, za skupno dobro in za jasno pričevanje svoje vere.

Tudi Singapur ima specifično vlogo v mednarodnem redu, ki ga ogrožajo konflikti in krvave vojne, in veseli me njegovo zavzeto spodbujanje multilateralizma in ureditve, ki sloni na pravilih, ki so vsem skupne. Spodbujam vas, da nadaljujete delo za enotnost in bratstvo človeštva, za skupno dobro vseh ljudstev in vseh držav, pri čemer razumevanje ne izključuje in ne omejuje nacionalnih interesov.

Naj še spomnim na vlogo družine, ki je prvi prostor, kjer se človek nauči odnosov z drugimi, biti ljubljen in ljubiti. V sedanjih družbenih okoliščinah so temelji, na katerih slonijo družine, postavljeni pod vprašaj in v nevarnosti, da bodo oslabeli. Družine morajo biti v položaju, da lahko posredujejo vrednote, ki dajejo življenju smisel in obliko ter mlade učijo oblikovati trdne in zdrave odnose. Zato je treba pohvaliti prizadevanja različnih ustanov za spodbujanje, zaščito in podporo enotnosti družine.

Živimo v dobi okoljske krize in ne smemo podcenjevati vpliva, ki ga lahko ima nanjo majhna država, kot je Singapur. Vaš edinstven položaj vam omogoča dostop do kapitala, tehnologije in sposobnosti, virom, ki lahko vodijo inovacijo pri skrbi za naš skupni dom.

Vaše zavzemanje za trajnostni razvoj in zaščito stvarstva je zgled, vreden posnemanja, in iskanje inovativnih rešitev za okoljske izzive lahko k temu spodbudi tudi druge države. Singapur je sijajen zgled tega, kar lahko človeštvo doseže s skupnih delom v harmoniji, čutom za odgovornost ter duhom vključevanja in bratstva. Spodbujam vas, da nadaljujete to pot, z zaupanjem v Božjo ljubezen in njegovo očetovsko ljubezen do vseh.

Gospod predsednik, gospe in gospodje, na koncu bi rad spomnil na izraz, ki ga pripisujejo svetemu Frančišku Asiškemu: »Začnite s tem, da naredite, kar je potrebno, nato pa, kar je mogoče. In nenadoma boste ugotovili, da počnete nemogoče.« Naj vam Bog pomaga, da se boste odzivali na potrebe in pričakovanja vaših ljudi, in naj vam dá izkusiti, da lahko On doseže velike stvari v dobro vseh s tistimi, ki ostanejo ponižni in hvaležni.

Bog naj blagoslovi Singapur!