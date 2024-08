Leto dni po SDM v Lizboni: video in sadovi

6. avgusta je minilo eno leto od zaključka Svetovnega dneva mladih v Lizboni, na katerem se je zbralo več kot milijon in pol udeležencev z vseh koncev sveta. Ob tej priložnosti so na uradni spletni strani SDM objavili video z utrinki srečanja in nekaterimi papeževimi besedami. Svoje vtise je po enem letu strnil tudi kardinal Americo Manuel Alves Aguiar, generalni kooordinator lanskega dogodka v Lizboni, ki je izpostavil izkušnjo »žive Gospodove Cerkve« v tistih dneh.

Vatican News

Na videu se papeževe besede spodbude mladim z vsega sveta, naj se ne bojijo prihodnosti, prepletajo z obrazi romarjev, s posnetki dogodkov ter z glasbo nekaterih nastopajočih in himne lanskega srečanja.

Kardinal Aguiar: »Bili smo živa Cerkev«

Kardinal Alves Aguiar je dejal, da je bilo v pripravi na SDM na tisoče srečanj, poti, veliko dela, vendar pa ob pogledu nazaj pravi, da je bilo vredno. Ob tem spomni, da si ob koncu vsakega tovrstnega srečanja nihče ne more predstavljati, »kakšni sadovi se lahko rodijo in rastejo v življenju mladih romarjev, v krajevnih Cerkvah ali celo v vesoljni Cerkvi. Ko govorimo o Božjem življenju v srcu človeštva, ne moremo delati takšnih ocen ali izračunov. Vendar pa Bog korak za korakom, v običajnem življenju Cerkve, deluje tako, da spreminja življenje vsakega posameznika,« je poudaril kardinal Alves Aguiar ter dodal: »Bili smo živa Cerkev našega Gospoda; Cerkev, ki poje, moli in joče; ki se veseli, je žalostna, je polna upanja in zaupanja; ki se zbira v Jezusu in z živim Jezusom; ki se zbira okoli Pastirja in se veseli že samo ko ga vidi iti mimo; živa Cerkev našega Gospoda, kjer smo vsi ljubljeni sinovi in hčere, vsi, vsi, vsi,« je še poudaril generalni kooordinator SDM v Lizboni.

Novembra predaja simbolov SDM v Seulu

Kot je znano, bo naslednji SDM potekal v Seulu leta 2027, še pred tem pa se bodo mladi prihodnje leto zbrali v Rimu na srečanju v okviru jubilejnega leta. Dikasterij za laike, družino in življenje pa poleg tega spremlja tudi priprave na letošnji Svetovni dan mladih, ki ga bomo obhajali po škofijah v nedeljo, 24. novembra, na slovesni praznik Kristusa Kralja. Ob tej priložnosti bodo mladi iz Lizbone simbola SDM – leseni križ in kopijo ikone Salus Populi Romani – izročili mladim iz Seula.