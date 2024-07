SDM 2027. V Seulu na slovesnosti ob začetku uradnih priprav več kot 1000 mladih

V južnokorejski prestolnici Seul, ki bo čez tri leta gostila Svetovni dan mladih, so se v nedeljo, 28. julija 2024, uradno začele priprave na ta dogodek. Nadškof Chung je poudaril, da morajo biti mladi protagonisti svoje zgodovine.

Vatican News

V katedrali Mjongdong je potekala slovesnost pod naslovom »Upanje vzplamti v Seulu«, katere se je udeležilo več kot tisoč mladih, nekateri so prišli tudi iz Severne Koreje. Prav tako so bili prisotni številni predstavniki Cerkve in državnih oblasti, med njimi apostolski nuncij v Koreji in Mongoliji nadškof Giovanni Gaspari, tajnik Dikasterija za laike, družino in življenje Gleison De Paula Souza ter diplomatski predstavniki iz osmih držav. Osebe s posebnimi potrebami in pripadniki oboroženih sil pa so simbolizirali enotnost in vključenost.

Slovesno somaševanje

Slovesnost je potekala v več delih: začela se je s prihodom mladih, ki so iz 193 zastavic sestavili napis SDM Seul 2027, in z branjem izjave, s katero so se uradno začele priprave na Svetovni dan mladih. Te bodo med drugim omogočile več kot 24.000 novih delovnih mest. Sledila je sveta maša, ki jo je vodil tamkajšnji nadškof msgr. Peter Soon-taick Chung, somaševali pa so kardinal Andrew Soo-jung Yeom, upokojeni metropolit iste škofije, pomožni škof msgr. Job Yobi Koo, generalni koordinator organizacijskega odbora SDM 2027 msgr. Paul Kyung Sang Lee in vojaški ordinarij msgr. Titus Sang-bum Seo.

Prostor in upanje za vse

Seulski nadškof je v homiliji izrazil upanje, da bo Cerkev današnjim mladim ponudila »oder, na katerem se bodo lahko pokazali kot protagonisti lastne zgodovine; oder, ki bo priložnost in prostor upanja za vse«. Po njegovih besedah so s tega vidika Svetovni dnevi mladih »neprecenljiva priložnost, ki mlade po vsem svetu vabi k razmišljanju in angažiranosti. Ko se resno pripravljamo na to pot, moramo nujno združiti svoja srca, skupaj moliti in razločevati navdihe Svetega Duha,« je še dejal seulski metropolit.

Papeževo zaupanje in naklonjenost

Kot simbol enosti Svetovnega dneva mladih so bile prošnje med sveto mašo v različnih jezikih, apostolski nuncij Gaspari pa je ob koncu slovesnosti mladim Korejcem dejal, da papež nanje »gleda z velikim zaupanjem in naklonjenostjo«. Po njegovih besedah se zaveda, da lahko bistveno prispevajo k SDM 2027, in jih spremlja s svojimi molitvami.

Vloga Seula

Tajnik Dikasterija za laike, družino in življenje pa se je v svojem nagovoru zaustavil ob vlogi in pomenu Seula, »mesta, ki se zaveda bogate korejske zgodovine in kulture; mesta, ki uteleša duha inovativnosti in upanja: vrednoti, ki sta neločljivo povezani z našim poslanstvom«. Ob tem je vsem mladim, tudi tistim, ki se niso mogli udeležiti uvodne slovesnosti, zaželel, da bi bilo zanje to »potovanje čas odkrivanja, rasti in veselja; da bi se vrnili domov polni navdiha in spodbude pri prizadevanju za spremembe v svojih skupnostih in v svetu nasploh. Naj se tudi naša srca razvnamejo v pričakovanju te čudovite izkušnje, ki nas bo popeljala v leto 2027,« je ob koncu zaželel Gleison De Paula Souza.

Znamenje vesoljnosti Cerkve

Svetovni dan mladih v Seulu, ki ga je papež Frančišek napovedal 6. avgusta lani, ob koncu srečanja v Lizboni, bo 42. po vrsti. Na azijsko celino se vrača po dobrih tridesetih letih: leta 1995 so ga gostili Filipini. Kot je lani dejal papež, se bomo tako »leta 2027 z zahodne meje Evrope preselili na Daljni vzhod«. Po njegovih besedah je to »lepo znamenje univerzalnosti Cerkve in sanj o edinosti«.

Geslo, predaja simbolov, jubilej mladih

Geslo srečanja v Seulu bo objavljeno septembra letos, medtem ko bo predaja simbolov SDM – lesenega križa in kopije ikone Salus Populi Romani – mladim iz Seula potekala 24. novembra, na praznik Kristusa Kralja, ko bomo obhajali Svetovni dan mladih po škofijah. V okviru svetega leta pa bo od 28. julija do 3. avgusta prihodnje leto v Rimu potekal jubilej mladih.