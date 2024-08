Nikaragva, vlada ukinja 1.500 nevladnih organizacij

V Uradnem listu Republike Nikaragva je bil objavljen sklep, ki ga je pred nekaj dnevi napovedal podpredsednik Rosario Murillo. Premoženje nevladnih organizacij, večinoma verskih, bo zdaj preneseno na državo. Odslej bodo morale organizacije skleniti »zavezništvo« z javnimi ustanovami.

Nikaragvanska vlada je 1.500 nevladnim organizacijam v državi ukinila pravni status in njihovo premoženje prenesla na državo. Sklep je odobrila notranja ministrica María Amelia Coronel, objavljen pa je bil v uradnem nikaragovskem listu La Gaceta.

Kot razlog je navedeno, da nevladne organizacije niso izpolnile nekaterih obveznosti, na primer da »za obdobje od enega do 35 let predložijo svoje proračune po davčnih obdobjih s podrobno razčlenitvijo prihodkov in odhodkov, proračuni plačil, podatki o donacijah in upravnih odborih«.

Kot poročajo nekatere neodvisne spletne strani, kot sta 100%Noticias in La Prensa, organizacije, ki o zadevi niso

bile predhodno obveščene, vlada obtožuje, da ovirajo nadzor ministrstva za notranje zadeve. V skladu z dosedanjim dogovorom bo za prenos premičnega in nepremičnega premoženja v imenu države Nikaragve zdaj pristojno generalno državno tožilstvo.

Medijski viri ponovno poudarjajo, da je ta množična ukinitev sledila napovedi podpredsednika Rosaria Murille o »novem modelu zavezništva med nevladnimi organizacijami in vlado«, po katerem morajo organizacije zdaj »predstaviti programe ali projekte in sodelovati z državnimi institucijami«, da bi lahko izvajale svoje projekte. Odpravljene so bile tudi izjeme.

Večina ukinjenih nevladnih organizacij pripada evangeličanskim skupnostim, med katoliškimi pa je tudi škofijska Karitas v Granadi. Na seznamu so tudi dobrodelne organizacije, športna in avtohtona združenja.

Ta zadnji ukrep je brez primere, saj je prvič z enim samim aktom izven zakona postavljenih kar 1.500 organizacij. Od leta 2018 je bilo v Nikaragvi ukinjenih več kot 5.200 nevladnih organizacij.