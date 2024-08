Nikaragva izgnala še dva duhovnika

Duhovnika Balmaceda in Martínez iz škofij Estelí in Matagalpa sta bila v prejšnjih dneh aretirana. Po poročanju neodvisnih medijev so nikaragovske oblasti od leta 2018 iz države izgnale 245 posvečenih oseb.

Vatican News

Leonel Balmaceda in Denis Martínez, duhovnika, ki sta bila 10. in 11. avgusta aretirana v Nikaragvi, je vlada izgnala in ju poslala v Rim. Prvi, župnik v La Trinidadu, prihaja iz škofije Estelí, drugi, formator v medškofijskem semenišču Naša Gospa iz Fatime v Managui, pa pripada škofiji Matagalpa. Obe škofiji vodi škof Rolando Álvarez, ki je v Rim prišel januarja letos.

Izgon duhovnikov so obsodili zagovorniki človekovih pravic in neodvisni mediji, kot sta portala La Prensa in 100% Noticias, ki so poročali tudi o tem, da je bil Danny García, župnik v Matagalpi, izpuščen, potem ko ga je 15. avgusta aretirala nikaragovska policija, in je že zapustil Nikaragvo.

Po poročilu nikaragovske raziskovalke, ki deluje v izgnanstvu, je bilo od izbruha krize v Nikaragvi leta 2018 iz države izgnanih 245 posvečenih oseb, med njimi apostolski nuncij Waldemar Sommertag, trije škofje, 136 duhovnikov iz različnih škofij v Nikaragvi, trije diakoni, enajst semeniščnikov in 91 redovnic ali redovnikov. Po navedbah spletne strani je bilo 19 duhovnikov, vključno s škofom Álvarezom, izgnanim škofom Silviom Báezom in 14 drugimi duhovniki, razglašenih za »izdajalce domovine« in jim je bilo odvzeto državljanstvo.